بسبب عمالة بنغالية تعمل في الصيد البحري..انتشال جثة بحريني من البحر تعرض لحادث تصادم بحري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮

‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أول‭ ‬عن‭ ‬تصدر‭ ‬العمالة‭ ‬البنغالية‭ ‬قائمة‭ ‬الجرائم‭ ‬الخطرة‭ ‬وكثرة‭ ‬المخالفات‭ ‬للقانون‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬القلق‭ ‬ويؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬راحة‭ ‬المجتمع‭ ‬وطمأنينته،‭ ‬وما‭ ‬ترتكبه‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬ومخالفات‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬كاشفة‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬حادث‭ ‬فقدان‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وإصابة‭ ‬والده‭ ‬بعد‭ ‬تعرضهما‭ ‬للحادث‭ ‬البحري‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إصابة‭ ‬الأب‭ ‬بإصابات‭ ‬خطيرة‭ ‬وفقدان‭ ‬ابنه،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬وراءه‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬تلك‭ ‬العمالة‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬أن‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المتعلق‭ ‬بتصدر‭ ‬العمالة‭ ‬البنغالية‭ ‬قائمة‭ ‬الجرائم‭ ‬الخطرة‭ ‬يمثل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬عليهم‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مخالفاتهم‭ ‬للقانون‭ ‬وما‭ ‬يتسببون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬للجرائم‭ ‬وتعريض‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمجتمع‭ ‬للخطر‭ ‬وإثارة‭ ‬القلق‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬راحتهم‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬البحري‭ ‬الخطير‭ ‬والذي‭ ‬تسبب‭ ‬فيه‭ ‬عمالة‭ ‬بنغالية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬وذهب‭ ‬ضحيته‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬مقتبل‭ ‬العمر‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬دون‭ ‬محاسبة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نعوّل‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أجهزتها‭ ‬الأمنية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالوقوف‭ ‬على‭ ‬حيثيات‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬استهتار‭ ‬العمالة‭ ‬البنغالية‭ ‬في‭ ‬البحر‭

‬مما‭ ‬يدفع‭ ‬نحو‭ ‬ضرورة‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬النوخذة‭ ‬البحريني‭ ‬والضرب‭ ‬من‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تسوّل‭ ‬نفسه‭ ‬العبث‭ ‬بالأمن‭ ‬البحري‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬البنغالية‭ ‬وأي‭ ‬جنسية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬أو‭ ‬بالباطن‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬فقدت‭ ‬أبناء‭ ‬لها‭ ‬ليبقى‭ ‬الحزن‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬أسرهم‭ ‬وأصدقائهم‭ ‬ومحبيهم‭ ‬بسبب‭ ‬حوادث‭ ‬بحرية‭ ‬نتيجة‭ ‬تسابق‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬البنغاليون‭ ‬نحو‭ ‬استنزاف‭ ‬الثروات‭ ‬البحرية‭ ‬وتدميرها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬ضاربين‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬الصيد‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ورحب‭ ‬ببيانها‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬القوانين‭ ‬والالتزام‭ ‬بمراعاة‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأصيلة‭ ‬وإن‭ ‬أي‭ ‬ارتكاب‭ ‬لأي‭ ‬مخالفة‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬وحجمها‭ ‬سوف‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬ضبط‭ ‬المخالف‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬وفقاً‭ ‬للإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬أن‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬جرائم‭ ‬العمالة‭ ‬البنغالية‭ ‬جاء‭ ‬حاسماً‭ ‬ومباشراً‭ ‬حول‭ ‬التعامل‭ ‬الأمني‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬القوانين‭ ‬ولا‭ ‬يلتزم‭ ‬بمراعاة‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وأن‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬سوف‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد،‭ ‬وهذا‭ ‬إجراء‭ ‬يحوز‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬المحافظ‭ ‬والمسالم،‭ ‬والمتعايش‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأمن‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬الشاب‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬جثته‭ ‬بعد‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬وقيادة‭ ‬شرطة‭ ‬الطيران‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تكرار‭ ‬الحوادث‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬البنغالية‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬دون‭ ‬التزام‭ ‬أو‭ ‬اعتبار‭ ‬للقوانين،‭ ‬ويضعون‭ ‬الدخل‭ ‬المادي‭ ‬هدفاً‭ ‬وحيداً‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬الجالية‭ ‬البنغالية‭ ‬والجنسيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخرى‭ ‬للعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬واتجارهم‭ ‬بالبشر‭ ‬وتصنيع‭ ‬المسكرات‭ ‬والغش‭ ‬التجاري‭ ‬والتحايل‭ ‬على‭ ‬القانون،‭ ‬والسرقة‭ ‬والجرائم‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تربعوا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الجرائم‭ ‬الخطرة‭ ‬لكثرة‭ ‬مخالفاتهم‭ ‬للقانون،‭ ‬والمطالبات‭ ‬النيابية‭ ‬كانت‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬محاسبتهم‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الفوضى،‭ ‬مقدراً‭ ‬وشاكراً‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بإصدار‭ ‬بيان‭ ‬يبث‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المواطنين‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحاسمة‭. ‬