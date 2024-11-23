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((البحرين الإسلامي)) داعم للإبداع والتخيل والابتكار:انطلاق المرحلة النهائية لـمبادرة ((نكتب بالعربي))

11/23/2024 7:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إعلان الطلاب الفائزين في المبادرة خلال برنامج تلفزيوني في ديسمبر

لجنة التحكيم التقت الطلاب المتأهلين العشرين بهدف تقييمهم بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة

المشاركون يشيدون بدعم بنك البحرين الإسلامي للمواهب والكفاءات من الجيل الناشئ

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان

احتضنت‭ ‬استوديوهات‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وأسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬وشركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية‭.‬

وقد‭ ‬التقت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الطلاب‭ ‬المتأهلين‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭ ‬طالب‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الكتابية‭ ‬الفعلية‭ ‬للمبادرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1900‭ ‬مشاركة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬المشاركين‭ ‬وتقييمهم‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تحتسب‭ ‬نسبة‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬بينما‭ ‬اسهم‭ ‬الجمهور‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التصويت‭.‬


ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬الطلاب‭ ‬الفائزين‭ ‬العشرة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬بثه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬كما‭ ‬ستقام‭ ‬احتفالية‭ ‬خاصة‭ ‬سينظمها‭ ‬البنك‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬وسيعلنها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬استقبال‭ ‬مشاركات‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬من‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬13‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة‭ ‬جدًا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمرحلة‭ ‬التقييمية‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬قصة‭ ‬منها‭ ‬للتأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمبادرة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬المستلمة‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬1929‭ ‬مشاركة،‭ ‬منها‭ ‬1878‭ ‬مشاركة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬المشاركة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬مسابقة‭ ‬للكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬تكمن‭ ‬عن‭ ‬رؤيتهم‭ ‬للتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والحلول‭ ‬الذكية‭ ‬للبحرين‭. ‬

مثمنين‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطيبة‭ ‬والوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

مؤكدين‭ ‬أملهم‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬الموهوبين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إلهامهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬متطلعين‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وإبداعاتها‭ ‬الواعدة،‭ ‬وإبراز‭ ‬الأصالة‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬للغة‭ ‬الضاد‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬للمبادرة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المسابقة‭ ‬الفعلية‭ ‬للكتابة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬الطلاب‭ ‬المتأهلون‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التقييمية‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬مبنى‭ ‬أركابيتا‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬لكتابة‭ ‬الموضوع‭ ‬الأساسي‭ ‬للمسابقة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المبادرة‭.‬

وقد‭ ‬سارت‭ ‬عملية‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر،‭ ‬حيث‭ ‬توفرت‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والأجواء‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬موضوعاتهم‭ ‬بحرفية‭ ‬ودقة‭ ‬واهتمام،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬إشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭.‬

وستتضمن‭ ‬أجندة‭ ‬المبادرة‭ ‬طباعة‭ ‬كتاب‭ ‬المبادرة‭ ‬المتضمن‭ ‬لأفضل‭ ‬القصص،‭ ‬يليها‭ ‬استضافة‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬وتوقيع‭ ‬كتاب‭ ‬الفائزين‭.‬

وستختتم‭ ‬المبادرة‭ ‬باستعراض‭ ‬المشاركات‭ ‬ومخرجات‭ ‬المشاركين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭.‬

وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الأدبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ومن‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الأدبية‭ ‬الشبابية‭ ‬وتعد‭ ‬رافدًا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الثقافة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستقبلًا‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتابة‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬باللغة‭ ‬الأم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتجسد‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬الإبداع،‭ ‬والتخّيل،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتكامل‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الناشئ‭.‬‮

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