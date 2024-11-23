((البحرين الإسلامي)) داعم للإبداع والتخيل والابتكار:انطلاق المرحلة النهائية لـمبادرة ((نكتب بالعربي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إعلان الطلاب الفائزين في المبادرة خلال برنامج تلفزيوني في ديسمبر
لجنة التحكيم التقت الطلاب المتأهلين العشرين بهدف تقييمهم بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة
المشاركون يشيدون بدعم بنك البحرين الإسلامي للمواهب والكفاءات من الجيل الناشئ
تغطية: فاضل منسي
تصوير - محمد سرحان
احتضنت استوديوهات تلفزيون البحرين وزارة الإعلام يوم أمس المرحلة النهائية من مبادرة «نكتب بالعربية» التي نظمها بنك البحرين الإسلامي بالتعاون مع وزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، وأسرة الأدباء والكتاب، وشركة فيزا العالمية.
وقد التقت لجنة التحكيم الطلاب المتأهلين العشرين من أصل 100 طالب الذين تأهلوا للمشاركة في المسابقة الكتابية الفعلية للمبادرة من أصل أكثر من 1900 مشاركة، وذلك لمناقشة المشاركين وتقييمهم بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة التي تحتسب نسبة 80 % من التقييم بينما اسهم الجمهور بالمشاركة في التقييم بنسبة 20 % وذلك عبر التصويت.
ومن المتوقع أن يتم إعلان الطلاب الفائزين العشرة في المبادرة من خلال البرنامج التلفزيوني والذي سيتم بثه في مطلع ديسمبر القادم كما ستقام احتفالية خاصة سينظمها البنك بهذا الخصوص وسيعلنها في الأيام القادمة.
وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة استقبال مشاركات طلاب المدارس الحكومية والخاصة من الناشئة من عمر 13 حتى 18 عامًا لمجموعة من القصص القصيرة جدًا الخاصة بالمرحلة التقييمية الأولى، التي تم من خلالها اختيار أفضل 100 قصة منها للتأهل للمرحلة القادمة من المبادرة.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمبادرة أن إجمالي عدد المشاركات المستلمة قد بلغت 1929 مشاركة، منها 1878 مشاركة متوافقة مع معايير المشاركة المطلوبة.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة عبر إتاحة بنك البحرين الإسلامي الفرصة من خلال تخصيص مسابقة للكتابة الإبداعية للشباب البحريني بهدف تشجيعهم على كتابة قصة قصيرة تكمن عن رؤيتهم للتقدم التكنولوجي والحلول الذكية للبحرين.
مثمنين هذه المبادرة الطيبة والوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها في المجتمع البحريني.
مؤكدين أملهم استمرار هذه المبادرات التي من شأنها دعم الموهوبين، وذلك بما يضمن إلهامهم للمشاركة بدورهم في التنمية المجتمعية، وتشكيل مستقبل الوطن، متطلعين في استمرار دعم في المواهب الشابة وإبداعاتها الواعدة، وإبراز الأصالة الأدبية والثقافية للغة الضاد.
وقد بدأت المرحلة الثانية للمبادرة والتي تمثل المسابقة الفعلية للكتابة يوم السبت 9 نوفمبر، حيث اجتمع الطلاب المتأهلون المئة من المرحلة الأولى التقييمية في بهو مبنى أركابيتا بخليج البحرين، لكتابة الموضوع الأساسي للمسابقة وفقًا للمعايير والشروط التي وضعتها لجنة تحكيم المبادرة.
وقد سارت عملية مشاركة الطلبة في هذه المرحلة بكل سلاسة ويسر، حيث توفرت لهم كل السبل والأجواء التي تمكنهم من كتابة موضوعاتهم بحرفية ودقة واهتمام، مع وجود إشراف مباشر من ممثلين الجهات المنظمة.
وستتضمن أجندة المبادرة طباعة كتاب المبادرة المتضمن لأفضل القصص، يليها استضافة حفل تسليم الجوائز وتوقيع كتاب الفائزين.
وستختتم المبادرة باستعراض المشاركات ومخرجات المشاركين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.
وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب الأدبية وتعزيز اللغة العربية ومن من شأنها أن تسهم في اكتشاف المواهب الأدبية الشبابية وتعد رافدًا من روافد الثقافة الأدبية في مملكة البحرين مستقبلًا.
جدير بالذكر أن مبادرة «نكتب بالعربية» تهدف إلى تشجيع الناشئة البحرينيين على الكتابة الإبداعية باللغة العربية، من خلال كتابة قصة قصيرة باللغة الأم، على أن تتجسد فيها عناصر الإبداع، والتخّيل، والابتكار، والتكامل الثقافي، والتكنولوجي، وتتوافق هذه المبادرة ضمن إطار توجهات البنك الرامية للإسهام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، والتزامه الراسخ بالاستثمار في المواهب والكفاءات المحلية الواعدة من الجيل الناشئ.
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