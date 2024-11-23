((البحرين الإسلامي)) داعم للإبداع والتخيل والابتكار:انطلاق المرحلة النهائية لـمبادرة ((نكتب بالعربي))

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لجنة التحكيم التقت الطلاب المتأهلين العشرين بهدف تقييمهم بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة

المشاركون يشيدون بدعم بنك البحرين الإسلامي للمواهب والكفاءات من الجيل الناشئ

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان

احتضنت‭ ‬استوديوهات‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وأسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬وشركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية‭.‬

وقد‭ ‬التقت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الطلاب‭ ‬المتأهلين‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭ ‬طالب‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الكتابية‭ ‬الفعلية‭ ‬للمبادرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1900‭ ‬مشاركة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬المشاركين‭ ‬وتقييمهم‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تحتسب‭ ‬نسبة‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬بينما‭ ‬اسهم‭ ‬الجمهور‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التصويت‭.‬





ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬الطلاب‭ ‬الفائزين‭ ‬العشرة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬بثه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬كما‭ ‬ستقام‭ ‬احتفالية‭ ‬خاصة‭ ‬سينظمها‭ ‬البنك‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬وسيعلنها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬استقبال‭ ‬مشاركات‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬من‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬13‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة‭ ‬جدًا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمرحلة‭ ‬التقييمية‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬قصة‭ ‬منها‭ ‬للتأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمبادرة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬المستلمة‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬1929‭ ‬مشاركة،‭ ‬منها‭ ‬1878‭ ‬مشاركة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬المشاركة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬مسابقة‭ ‬للكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬تكمن‭ ‬عن‭ ‬رؤيتهم‭ ‬للتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والحلول‭ ‬الذكية‭ ‬للبحرين‭. ‬

مثمنين‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطيبة‭ ‬والوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

مؤكدين‭ ‬أملهم‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬الموهوبين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إلهامهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬متطلعين‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وإبداعاتها‭ ‬الواعدة،‭ ‬وإبراز‭ ‬الأصالة‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬للغة‭ ‬الضاد‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬للمبادرة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المسابقة‭ ‬الفعلية‭ ‬للكتابة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬الطلاب‭ ‬المتأهلون‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التقييمية‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬مبنى‭ ‬أركابيتا‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬لكتابة‭ ‬الموضوع‭ ‬الأساسي‭ ‬للمسابقة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المبادرة‭.‬

وقد‭ ‬سارت‭ ‬عملية‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر،‭ ‬حيث‭ ‬توفرت‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والأجواء‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬موضوعاتهم‭ ‬بحرفية‭ ‬ودقة‭ ‬واهتمام،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬إشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭.‬

وستتضمن‭ ‬أجندة‭ ‬المبادرة‭ ‬طباعة‭ ‬كتاب‭ ‬المبادرة‭ ‬المتضمن‭ ‬لأفضل‭ ‬القصص،‭ ‬يليها‭ ‬استضافة‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬وتوقيع‭ ‬كتاب‭ ‬الفائزين‭.‬

وستختتم‭ ‬المبادرة‭ ‬باستعراض‭ ‬المشاركات‭ ‬ومخرجات‭ ‬المشاركين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭.‬

وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الأدبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ومن‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الأدبية‭ ‬الشبابية‭ ‬وتعد‭ ‬رافدًا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الثقافة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستقبلًا‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتابة‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬باللغة‭ ‬الأم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتجسد‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬الإبداع،‭ ‬والتخّيل،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتكامل‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الناشئ‭.‬‮

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