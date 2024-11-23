رغم رحيلك ستظل حـيا بإنجـازاتـك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كنت‭ ‬شغوفاً،‭ ‬محباً‭ ‬لعملك‭ ‬مبدعاً‭ ‬في‭ ‬تواصلك‭ ‬مع‭ ‬ناسك‭ ‬ومجتمعك،‭ ‬وعطاؤك‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬بعد‭.‬

كنت‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بجد‭ ‬ويبحث‭ ‬عن‭ ‬التميز،‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬وتبني‭ ‬أحلامك‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭.‬

تركت‭ ‬لنا‭ ‬ذكرياتك‭ ‬وأفكارك،‭ ‬وصوتك‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتك‭ ‬الاعلامية‭ ‬الجميلة‭ ‬والمكتظة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مفيد‭.‬

عرفتك‭ ‬طالبا‭ ‬نجيبا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬حينما‭ ‬كنت‭ ‬احاضر‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬وعملنا‭ ‬سويا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محط‭ ‬اهتمامنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬وكان‭ ‬اندفاعك‭ ‬الدائم‭ ‬هو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأفضل‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭. ‬

كنت‭ ‬مثالًا‭ ‬للشغف‭ ‬بالعلم‭ ‬والإبداع،‭ ‬وحريصًا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتك‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬معرفتك‭. ‬

لقد‭ ‬واجه‭ ‬د‭. ‬يوسف‭ ‬التحديات‭ ‬بابتسامة،‭ ‬ولا‭ ‬يراه‭ ‬الآخرون‭ ‬إلا‭ ‬متفائلًا‭ ‬ومصممًا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدفه‭. ‬

‭.. ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬الجميع‭ ‬أفكاره‭ ‬ومشروعاته،‭ ‬ملهمًا‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬من‭ ‬طاقته‭ ‬وحماسه‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭.‬

‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬اعلاميا‭ ‬شاملا‭ ‬ولماحاً،‭ ‬ذا‭ ‬طموح‭ ‬عالٍ‭ ‬ومثالاً‭ ‬للأدب‭ ‬والجدية‭ ‬في‭ ‬عمله‭. ‬لقد‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عرفه،‭ ‬وكان‭ ‬نموذجاً‭ ‬للشاب‭ ‬الطموح‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬دوماً‭ ‬للتفوق‭ ‬والإبداع‭.‬

إن‭ ‬فقدانه‭ ‬يشكل‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمجتمعه‭ ‬وللوسط‭ ‬الصحفي‭ ‬والإعلامي‭.‬

ان‭ ‬وفاة‭ ‬الأحبة‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً،‭ ‬ولكن‭ ‬مشيئة‭ ‬الله‭ ‬هي‭ ‬الغالبة‭.‬

‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬شخصية‭ ‬آسرة‭ ‬في‭ ‬محيطه،‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الذي‭ ‬أحبه‭ ‬وتفانى‭ ‬فيه‭.‬

إن‭ ‬رحيله‭ ‬يعد‭ ‬فقداً‭ ‬كبيراً‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لأسرته،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تعامل‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬قرب‭. ‬

وسيظل‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬حيّاً‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬بذكرياته‭ ‬الطيبة‭ ‬وأثره‭ ‬الباقي‭.‬

واليوم،‭ ‬ونحن‭ ‬نودعه،‭ ‬يعترينا‭ ‬الحزن‭ ‬العميق‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬هذا‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬أضاء‭ ‬سماءنا‭ ‬بحضوره‭ ‬وحبه‭ ‬للعمل‭ ‬والتميز‭. ‬يوسف،‭ ‬أنت‭ ‬اليوم‭ ‬غائب‭ ‬عنا‭ ‬جسديًّا،‭ ‬ولكن‭ ‬سيبقى‭ ‬ذكرك‭ ‬حيًّا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زاوية‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬قلوبنا‭.

‬وستظل‭ ‬انجازاتك‭ ‬وارثك‭ ‬الاعلامي‭ ‬حاضرا‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬احبك‭.‬

رغم‭ ‬رحيلك،‭ ‬ستظل‭ ‬حياً‭ ‬في‭ ‬قلوبنا،‭ ‬وإرثك‭ ‬يبقى‭ ‬محفوراً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حرف‭ ‬وكل‭ ‬فكرة‭ ‬قدمتها‭ ‬لوطنك‭ ‬ومجتمعك‭.‬

رحمك‭ ‬الله‭ ‬يا‭ ‬يوسف،‭ ‬وأسكنك‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وجعل‭ ‬عملك‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬شاهدًا‭ ‬لك‭ ‬عند‭ ‬الله‭. ‬