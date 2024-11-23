استراتيجيات لتنويع الاستثمارات البديلة في القطاع المالي البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعتبر القطاع المالي في البحرين حجر الزاوية للاقتصاد غير النفطي وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. ومع استمراره في لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني، فإن التركيز على الاستثمارات البديلة مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، ليس مجرد خيار، بل فرصة استراتيجية يمكن أن تعزز مكانة البحرين كوجهة مالية إقليمية وعالمية.
لتحقيق التميز في هذا المجال، يمكن للبحرين إنشاء صناديق استثمارية متخصصة تدعم القطاعات الناشئة محلياً، مثل التكنولوجيا المالية ( FinTech )، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية. هذه الصناديق يمكن أن تُدار بشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان تقديم حوافز مبتكرة، مثل تعويضات استثمارية مرتبطة بأداء المشاريع. يمكن أن تتضمن هذه الحوافز تخفيضات ضريبية تصاعدية أو مساهمات حكومية في المشاريع الناجحة، مما يخلق نموذجاً فريداً للاستثمار المبني على النتائج.
من بين الاستراتيجيات المبتكرة أيضاً، إنشاء منصة رقمية موحدة للاستثمارات البديلة تسهل الوصول إلى هذه المنتجات المالية للمستثمرين المحليين والدوليين. هذه المنصة يمكن أن تجمع بين التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات الضخمة لتقديم توصيات استثمارية مخصصة بناءً على المخاطر والأهداف. المنصة ستعمل كجسر بين المستثمرين من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار البديلة، مما يعزز الشفافية والثقة.
الائتمان الخاص يمثل مجالاً واعداً يمكن للبحرين الاستفادة منه من خلال تطوير برامج تمويل مبتكرة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية للنمو. على سبيل المثال، يمكن تقديم تمويلات خاصة بآجال استحقاق مرنة للشركات التي تركز على الابتكار أو التوسع الإقليمي. هذه البرامج يمكن أن تُصمم بالتعاون مع بنوك تنموية إقليمية ودولية لضمان الاستفادة من الموارد والخبرات العالمية.
صناديق التحوط يمكن أن تلعب دوراً استراتيجياً في تنويع المحافظ الاستثمارية داخل البحرين. ولكن بدلاً من اعتماد النماذج التقليدية، يمكن للبحرين أن تقدم صناديق تحوط تركز على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا. هذه الصناديق يمكن أن تستثمر في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يخلق جسوراً تجارية بين البحرين وهذه الأسواق الواعدة، مع توفير عوائد قوية على المدى الطويل.
الاستثمار في الأسهم الخاصة يوفر فرصة استثنائية لتوسيع الاقتصاد البحريني. بدلاً من الاستثمار التقليدي في الشركات الكبرى، يمكن للبحرين أن تركز على الاستحواذ على شركات تكنولوجية ناشئة عبر شراكات مع صناديق استثمار دولية. من خلال تقديم حوافز لهذه الشركات لنقل مكاتبها الإقليمية إلى البحرين، يمكن تحويل المملكة إلى مركز ابتكار إقليمي يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
تطوير هيكل قانوني مبتكر للاستثمارات البديلة هو أمر بالغ الأهمية. يمكن للحكومة أن تقدم أطر قانونية تتضمن عقوداً مرنة تسمح للمستثمرين بتعديل استراتيجياتهم دون الإخلال بالالتزامات التنظيمية. إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز دور الهيئات التنظيمية لتقديم “ خدمات استشارية تنظيمية ” ، حيث تعمل كجهة استشارية للمستثمرين والشركات على حد سواء، لضمان توافق العمليات مع المعايير العالمية.
تحت قيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمتلك البحرين فرصة ذهبية لتكون رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وشراكات دولية مدروسة، يمكن للقطاع المالي أن يواصل مساهمته الكبيرة في الاقتصاد غير النفطي ويعزز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. رؤية القيادة الحكيمة تدفع المملكة نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر، معززةً بتنوع استثماراتها وريادتها في الأسواق العالمية.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
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