استراتيجيات لتنويع الاستثمارات البديلة في القطاع المالي البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬إنشاء‭ ‬صناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬متخصصة‭ ‬تدعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الناشئة‭ ‬محلياً،‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬ FinTech ‭)‬،‭ ‬والطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭. ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُدار‭ ‬بشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬مبتكرة،‭ ‬مثل‭ ‬تعويضات‭ ‬استثمارية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأداء‭ ‬المشاريع‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الحوافز‭ ‬تخفيضات‭ ‬ضريبية‭ ‬تصاعدية‭ ‬أو‭ ‬مساهمات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الناجحة،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬نموذجاً‭ ‬فريداً‭ ‬للاستثمار‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬النتائج‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬أيضاً،‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬موحدة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬تسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭. ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬لتقديم‭ ‬توصيات‭ ‬استثمارية‭ ‬مخصصة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬والأهداف‭. ‬المنصة‭ ‬ستعمل‭ ‬كجسر‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬البديلة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬والثقة‭.‬

الائتمان‭ ‬الخاص‭ ‬يمثل‭ ‬مجالاً‭ ‬واعداً‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬تمويل‭ ‬مبتكرة‭ ‬تستهدف‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬للنمو‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬تقديم‭ ‬تمويلات‭ ‬خاصة‭ ‬بآجال‭ ‬استحقاق‭ ‬مرنة‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬أو‭ ‬التوسع‭ ‬الإقليمي‭. ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُصمم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنوك‭ ‬تنموية‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬العالمية‭.‬

صناديق‭ ‬التحوط‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬المحافظ‭ ‬الاستثمارية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭. ‬ولكن‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬النماذج‭ ‬التقليدية،‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬صناديق‭ ‬تحوط‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬وآسيا‭. ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬جسوراً‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وهذه‭ ‬الأسواق‭ ‬الواعدة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬عوائد‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬‮

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الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتوسيع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭. ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬ناشئة‭ ‬عبر‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬صناديق‭ ‬استثمار‭ ‬دولية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬لنقل‭ ‬مكاتبها‭ ‬الإقليمية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬يمكن‭ ‬تحويل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬إقليمي‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭.‬

تطوير‭ ‬هيكل‭ ‬قانوني‭ ‬مبتكر‭ ‬للاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭. ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬تتضمن‭ ‬عقوداً‭ ‬مرنة‭ ‬تسمح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬بتعديل‭ ‬استراتيجياتهم‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بالالتزامات‭ ‬التنظيمية‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لتقديم‭ ‬ “ خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬تنظيمية ” ،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬كجهة‭ ‬استشارية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬لضمان‭ ‬توافق‭ ‬العمليات‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمتلك‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لتكون‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وشراكات‭ ‬دولية‭ ‬مدروسة،‭ ‬يمكن‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬مساهمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭. ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬تدفع‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‭ ‬ومزدهر،‭ ‬معززةً‭ ‬بتنوع‭ ‬استثماراتها‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

ماجستير‭ ‬تنفيذي‭ ‬بالإدارة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬EMBA‭)‬

عضو‭ ‬بمعهد‭ ‬المهندسين‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬البريطانية‭ ‬العالمية‭ (‬MIET‭)‬







