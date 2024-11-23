نجيبي: الرخصة تؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المشروع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬‮«‬حصولها‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬لمبنى‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ريزيدنس‮»‬‭ ‬السكني،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بمشروعها‭ ‬الضخم‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬الرخصة‭ ‬الذهبية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتوفير‭ ‬الخبرات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‮

‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬نجيبي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرخصة‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬التعاون‭ ‬والتزام‭ ‬الشركة‭ ‬الكامل‭ ‬بالمعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطور‭ ‬العقاري‭ ‬والقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬منوّهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المشروعات‭ ‬العقارية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الحجوزات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ريزيدنس‭ ‬قد‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات‭ ‬وتجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬المستهدف‭ ‬للسنة‭ ‬الحالية‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬الخريطة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬والشركة‭ ‬المطورة‭. ‬كما‭ ‬يعبر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬جاذبية‭ ‬المشروع‭ ‬وسمعته‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الإنشاء‭ ‬تسير‭ ‬وفقًا‭ ‬للجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬تكتسب‭ ‬ثقة‭ ‬أكبر‭ ‬عند‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمشترين‭ ‬لما‭ ‬تستوفيه‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬قانونية‭ ‬وإجرائية‭ ‬تمنحها‭ ‬المصداقية‭ ‬والثقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬عمراني‭ ‬وهندسي‭ ‬يعطيها‭ ‬الجاذبية‭ ‬عند‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمشترين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نجيبي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬مشروعًا‭ ‬سياحيًا‭ ‬وتجاريًا‭ ‬وسكنيًا‭ ‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فإنه‭ ‬يتميز‭ ‬بتصميمه‭ ‬العمراني‭ ‬والهندسي‭ ‬المتفرد‭ ‬الذي‭ ‬يجذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمشترين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬هذا‭ ‬التميز‭ ‬يضفي‭ ‬عليه‭ ‬جاذبية‭ ‬خاصة‭ ‬تجعله‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬والسكن،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬الذوادي،‭ ‬‮«‬يُعتبر‭ ‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬واستثمار‭ ‬المشتري،‭ ‬كما‭ ‬تلزم‭ ‬المطوّر‭ ‬بتسليم‭ ‬المشروع‭ ‬حسب‭ ‬الخطة‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭ ‬وتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬معاير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬والمرافق‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ووجهة‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬ستعيد‭ ‬تعريف‭ ‬السكن‭ ‬الفاخر‭ ‬والترفيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصميم‭ ‬الراقي‭ ‬والمتميز،‭ ‬وأن‭ ‬المالك‭ ‬للوحدة‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يتمتع‭ ‬بالمزايا‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬السكن‭ ‬الراقي‭ ‬المدعوم‭ ‬بالمرافق‭ ‬الترفيهية‭ ‬والرياضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬التسوق‭ ‬والمطاعم‭ ‬والشواطئ‭ ‬الخلابة،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬شقق‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ريزيدنس‭ ‬بمساحات‭ ‬واسعة‭ ‬وواقعية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬مع‭ ‬شرفات‭ ‬كبيرة‭ ‬تتيح‭ ‬للسكان‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهواء‭ ‬البحر‭ ‬النقي‭ ‬والمناظر‭ ‬الساحرة،‭ ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬الشقق‭ ‬بمساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬تناسب‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الشقق‭ ‬ذات‭ ‬الثلاث‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬التصميمات‭ ‬المميزة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬لتوفير‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬والفخامة‭ ‬للسكان‭.‬

ويتميّز‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬بموقعة‭ ‬الاستثنائي‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬والمطل‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬بحرية‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمساحة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬252‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي‭ ‬الشرقي‭ ‬للعاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬فيما‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬تجزئة‭ ‬تضم‭ ‬كبريات‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومطاعم‭ ‬فخمة،‭ ‬ومقاه‭ ‬مشهورة‭ ‬عالميًا‭ ‬ومحليًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجمع‭ ‬تجاري،‭ ‬ومرفأ‭ ‬لليخوت‭ ‬والقوارب،‭ ‬ونادٍ‭ ‬بحريٍ‭ ‬شاسع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬3200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬يقدم‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬وبرامج‭ ‬بحرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬والغرف‭ ‬الفندقية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بالمملكة‭.‬