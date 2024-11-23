نجيبي: الرخصة تؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المشروع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «بحرين مارينا للتطوير» تحصل على رخصة البيع على الخريطة من «التنظيم العقاري»
أعلنت شركة «بحرين مارينا للتطوير»، الشركة المطورة لمشروع «بحرين مارينا» المتميز في قلب العاصمة المنامة «حصولها على رخصة البيع على الخريطة من مؤسسة التنظيم العقاري لمبنى بحرين مارينا ريزيدنس» السكني، بما يعزز من الثقة بمشروعها الضخم.
وكانت شركة «بحرين مارينا للتطوير»، قد حصلت في وقت سابق على الرخصة الذهبية باعتبارها ضمن المشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة لاسيما وأن مشروع «بحرين مارينا» يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار وتوفير الخبرات المتخصصة، ضمن مجموعة من الاستثمارات تؤدي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار في المملكة.
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة «بحرين مارينا للتطوير»،
السيد خالد نجيبي، أن «حصول الشركة على هذه الرخصة يأتي نتيجة التعاون والتزام الشركة الكامل بالمعايير الجديدة الموضوعة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والمتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التطور العقاري والقوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري منوّهاً بالجهود الكبيرة والدعم المتواصل الذي تحظى به المشروعات العقارية الكبيرة والهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين».
وأعلن نجيبي أن حجم الحجوزات في مشروع «بحرين مارينا ريزيدنس قد فاق التوقعات وتجاوز الرقم المستهدف للسنة الحالية حتى قبل الحصول على رخصة البيع على الخريطة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها العملاء في المشروع والشركة المطورة. كما يعبر ذلك عن جاذبية المشروع وسمعته الإيجابية في السوق، مع تأكيد أن عمليات الإنشاء تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له دون أي تأخير.
وأضاف أن «مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين اليوم تكتسب ثقة أكبر عند المستثمرين والمشترين لما تستوفيه هذه المشاريع من شروط قانونية وإجرائية تمنحها المصداقية والثقة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من تميز عمراني وهندسي يعطيها الجاذبية عند المستثمرين والمشترين».
وقال نجيبي: «إن هذا المشروع بالإضافة إلى كونه مشروعًا سياحيًا وتجاريًا وسكنيًا فريدًا من نوعه في مملكة البحرين، فإنه يتميز بتصميمه العمراني والهندسي المتفرد الذي يجذب المستثمرين والمشترين على حد سواء. هذا التميز يضفي عليه جاذبية خاصة تجعله خيارًا مثاليًا للاستثمار والسكن، حيث يجمع بين الفخامة والابتكار في بيئة متكاملة في قلب العاصمة».
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بحرين مارينا للتطوير»، السيد يوسف الذوادي، «يُعتبر حصول الشركة على رخصة البيع على الخريطة خطوة رئيسية لضمان حقوق واستثمار المشتري، كما تلزم المطوّر بتسليم المشروع حسب الخطة الزمنية المحددة وتوفير أعلى معاير الجودة في الوحدات السكنية والمرافق التابعة لها.
وأكد أن «المشروع يهدف إلى خلق تجربة فريدة من نوعها ووجهة نابضة بالحياة ستعيد تعريف السكن الفاخر والترفيه من خلال التصميم الراقي والمتميز، وأن المالك للوحدة العقارية في هذا المشروع سوف يتمتع بالمزايا العديدة التي تتنوع بين السكن الراقي المدعوم بالمرافق الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى مرافق التسوق والمطاعم والشواطئ الخلابة، مما يُسهم في تعزيز جودة الحياة».
وقد تم تصميم شقق بحرين مارينا ريزيدنس بمساحات واسعة وواقعية تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، مع شرفات كبيرة تتيح للسكان الاستمتاع بهواء البحر النقي والمناظر الساحرة، وتم تصميم الشقق بمساحات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، بدءاً من الاستوديوهات وصولاً إلى الشقق ذات الثلاث غرف نوم، وتعكس هذه التصميمات المميزة الاهتمام بأدق التفاصيل لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة للسكان.
ويتميّز مشروع بحرين مارينا بموقعة الاستثنائي على شارع الفاتح والمطل على واجهة بحرية نابضة بالحياة، كما يعد وجهة سياحية بارزة في المملكة بمساحة تصل إلى 252 ألف متر مربع على امتداد الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة، فيما يشتمل على محلات تجزئة تضم كبريات العلامات التجارية، ومطاعم فخمة، ومقاه مشهورة عالميًا ومحليًا، إلى جانب مجمع تجاري، ومرفأ لليخوت والقوارب، ونادٍ بحريٍ شاسع على مساحة 3200 متر مربع يقدم أنشطة ترفيهية وبرامج بحرية بالإضافة إلى الشقق السكنية والغرف الفندقية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة.
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