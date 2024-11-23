((الغرفة)) تستضيف أصحاب عربات الطعام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضرورة إصدار ترخيص «للفود تراك» من إدارة الصحة العامة
عدم الاهتمام بالنظافة العامة وتجاوز الأنشطة المصرح بها أهم المخالفات
كتبت نوال عباس:
تشترط وزارة الصحة على السيارات المتنقلة (المعدة لتحضير وبيع الأغذية) اشتراطات صحية خاصة لمتابعة وتفتيش العربات (فود تراك)، وأهمها: يجب أن تكون مساحة العربة في موقع العمل داخل السيارة مناسبة وبالقدر الكافي لتحقيق الغرض للنشاط، وألا تتسبب المساحة المقررة في تلوث الوجبات أو تعيق حركة العمل اليومية.
جاء ذلك خلال لقاء الجهات المعنية، منها وزارة الصحة مع أصحاب فود تراك مؤخرا في الغرفة، وجاء في اللقاء ان من أهم اشتراطات وزارة الصحة للعربات المتنقلة انه يجب أن تكون جميع الأسطح والطاولات والأجهزة والأدوات المستخدمة من مادة غير قابلة للصدأ أو التآكل وملساء يسهل تنظيفها، وأن تكون المياه المستخدمة لغسل الأدوات صالحة للشرب ومن مصدر صحي مرخص.
كما يجب أن يتوافر بها خزان ماء وسعة مناسبة تكفي ليوم عمل كامل بالسيارة ولأغراض التقديم والغسيل، وعمل نوافذ جانبية صغيرة للمناولة مع ضرورة غلقها وفتحها بسهولة، ويجب توفير مغسلة لغسل الأدوات مزودة بالصابون السائل والمناشف الورقية ومتصلة بخزان مخصص لتجميع مياه الغسيل، كما يجب أن يتوافر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب لتشغيل الأجهزة الموجودة بالسيارة، مع توفير زي رسمي للعاملين (بنطلون وقميص أبيض اللون وغطاء للرأس)، وتوفير موقع في السيارة لحفظ العبوات المستخدمة.
كما تطرق لقاء الجهات المعنية مع أصحاب العربات إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها للعربات المتنقلة، وهي عدم توفير صابون سائل لغسل اليدين ومناشف ورقية، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وتجاوز الأنشطة المصرح بمزاولتها، وعدم حفظ الأغذية المطبوخة في الثلاجات او السخانات.
كما يجب أن تكون الأنشطة المراد مزاولتها في العربة تندرج تحت تصنيف أنشطة ذات منطقة عمل واحدة، سواء بمساحة 9 أمتار مربعة أو 12 مترا مربعا، وذلك لصغر المساحة. وفي حال طلب الأنشطة التي تتطلب تحضيرا وتجهيزا مسبقا مثل الشاورما والمشويات يجب وجود ربط بين العربة وسجل تجاري قائم (لنفس المالك ونفس النشاط) ويطلب رفع طلب استثناء لقسم مراقبة الأغذية، كما يجب أن تكون العربة مرخصة من الجهات المعنية ذات العلاقة الأخرى بمملكة البحرين لترخيصها من إدارة الصحة العامة.
كما أوضح اللقاء في الغرفة مع اصحاب العربات كيفية تسلسل إجراءات الترخيص بالتعاون مع الجهات المعنية، اهمها تقديم طلب اصدار سجل في موقع سجلات واختيار النشاط، ويتم التواصل مع صاحب الطلب للتأكد من الانشطة الفرعية المطلوبة، والتأكد من استيفاء العربة للاشتراطات المطلوبة من قسم التراخيص في ادارة الصحة العامة واعطاء الموافقة المبدئية لإصدار السجل في حال استيفاء الاشتراطات، وبعد اصدار السجل يتم استكمال اجراءات إصدار ملكية ورقم للعربة في الإدارة العامة للمرور، ويتم ارسال صور العربة بالرقم الذي تم تركيبه، ونسخ من شهادة الملكية الصادرة من الإدارة العامة للمرور مع استمارة إصدار شهادة صحية ونسخة من السجل التجاري إلى الايميل المذكور في الاستمارة، ومن ثم سيتم ادخال موافقة نهائية واصدار شهادة صحية للمركبة صالحة الى تاريخ انتهاء السجل التجاري، ويتم تجديدها عن طريق إرسال نفس الاستمارة بعد تجديد السجل التجاري.
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