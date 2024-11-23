Sunday, 24 November 2024 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الغرفة)) تستضيف أصحاب عربات الطعام

11/23/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضرورة إصدار ترخيص «للفود تراك» من إدارة الصحة العامة

عدم الاهتمام بالنظافة العامة وتجاوز الأنشطة المصرح بها أهم المخالفات

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

تشترط‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬المتنقلة‭ (‬المعدة‭ ‬لتحضير‭ ‬وبيع‭ ‬الأغذية‭) ‬اشتراطات‭ ‬صحية‭ ‬خاصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬وتفتيش‭ ‬العربات‭ (‬فود‭ ‬تراك‭)‬،‭ ‬وأهمها‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مساحة‭ ‬العربة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬السيارة‭ ‬مناسبة‭ ‬وبالقدر‭ ‬الكافي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬للنشاط،‭ ‬وألا‭ ‬تتسبب‭ ‬المساحة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تلوث‭ ‬الوجبات‭ ‬أو‭ ‬تعيق‭ ‬حركة‭ ‬العمل‭ ‬اليومية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬فود‭ ‬تراك‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الغرفة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬اشتراطات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬للعربات‭ ‬المتنقلة‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الأسطح‭ ‬والطاولات‭ ‬والأجهزة‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للصدأ‭ ‬أو‭ ‬التآكل‭ ‬وملساء‭ ‬يسهل‭ ‬تنظيفها،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المياه‭ ‬المستخدمة‭ ‬لغسل‭ ‬الأدوات‭ ‬صالحة‭ ‬للشرب‭ ‬ومن‭ ‬مصدر‭ ‬صحي‭ ‬مرخص‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬بها‭ ‬خزان‭ ‬ماء‭ ‬وسعة‭ ‬مناسبة‭ ‬تكفي‭ ‬ليوم‭ ‬عمل‭ ‬كامل‭ ‬بالسيارة‭ ‬ولأغراض‭ ‬التقديم‭ ‬والغسيل،‭ ‬وعمل‭ ‬نوافذ‭ ‬جانبية‭ ‬صغيرة‭ ‬للمناولة‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬غلقها‭ ‬وفتحها‭ ‬بسهولة،‭ ‬ويجب‭ ‬توفير‭ ‬مغسلة‭ ‬لغسل‭ ‬الأدوات‭ ‬مزودة‭ ‬بالصابون‭ ‬السائل‭ ‬والمناشف‭ ‬الورقية‭ ‬ومتصلة‭ ‬بخزان‭ ‬مخصص‭ ‬لتجميع‭ ‬مياه‭ ‬الغسيل،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬مصدر‭ ‬للطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬ذو‭ ‬حجم‭ ‬مناسب‭ ‬لتشغيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الموجودة‭ ‬بالسيارة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬زي‭ ‬رسمي‭ ‬للعاملين‭ (‬بنطلون‭ ‬وقميص‭ ‬أبيض‭ ‬اللون‭ ‬وغطاء‭ ‬للرأس‭)‬،‭ ‬وتوفير‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬لحفظ‭ ‬العبوات‭ ‬المستخدمة‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬لقاء‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العربات‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬للعربات‭ ‬المتنقلة،‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬صابون‭ ‬سائل‭ ‬لغسل‭ ‬اليدين‭ ‬ومناشف‭ ‬ورقية،‭ ‬وعدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالنظافة‭ ‬العامة‭ ‬وتجاوز‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصرح‭ ‬بمزاولتها،‭ ‬وعدم‭ ‬حفظ‭ ‬الأغذية‭ ‬المطبوخة‭ ‬في‭ ‬الثلاجات‭ ‬او‭ ‬السخانات‭. ‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأنشطة‭ ‬المراد‭ ‬مزاولتها‭ ‬في‭ ‬العربة‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬تصنيف‭ ‬أنشطة‭ ‬ذات‭ ‬منطقة‭ ‬عمل‭ ‬واحدة،‭ ‬سواء‭ ‬بمساحة‭ ‬9‭ ‬أمتار‭ ‬مربعة‭ ‬أو‭ ‬12‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وذلك‭ ‬لصغر‭ ‬المساحة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تحضيرا‭ ‬وتجهيزا‭ ‬مسبقا‭ ‬مثل‭ ‬الشاورما‭ ‬والمشويات‭ ‬يجب‭ ‬وجود‭ ‬ربط‭ ‬بين‭ ‬العربة‭ ‬وسجل‭ ‬تجاري‭ ‬قائم‭ (‬لنفس‭ ‬المالك‭ ‬ونفس‭ ‬النشاط‭) ‬ويطلب‭ ‬رفع‭ ‬طلب‭ ‬استثناء‭ ‬لقسم‭ ‬مراقبة‭ ‬الأغذية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العربة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬الأخرى‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لترخيصها‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬مع‭ ‬اصحاب‭ ‬العربات‭ ‬كيفية‭ ‬تسلسل‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬اهمها‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اصدار‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سجلات‭ ‬واختيار‭ ‬النشاط،‭ ‬ويتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الانشطة‭ ‬الفرعية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬العربة‭ ‬للاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬واعطاء‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬لإصدار‭ ‬السجل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات،‭ ‬وبعد‭ ‬اصدار‭ ‬السجل‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬اجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬ملكية‭ ‬ورقم‭ ‬للعربة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬ويتم‭ ‬ارسال‭ ‬صور‭ ‬العربة‭ ‬بالرقم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تركيبه،‭ ‬ونسخ‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الملكية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مع‭ ‬استمارة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬صحية‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬إلى‭ ‬الايميل‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الاستمارة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬ادخال‭ ‬موافقة‭ ‬نهائية‭ ‬واصدار‭ ‬شهادة‭ ‬صحية‭ ‬للمركبة‭ ‬صالحة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬ويتم‭ ‬تجديدها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرسال‭ ‬نفس‭ ‬الاستمارة‭ ‬بعد‭ ‬تجديد‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث