((الغرفة)) تستضيف أصحاب عربات الطعام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عدم الاهتمام بالنظافة العامة وتجاوز الأنشطة المصرح بها أهم المخالفات

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

تشترط‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬المتنقلة‭ (‬المعدة‭ ‬لتحضير‭ ‬وبيع‭ ‬الأغذية‭) ‬اشتراطات‭ ‬صحية‭ ‬خاصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬وتفتيش‭ ‬العربات‭ (‬فود‭ ‬تراك‭)‬،‭ ‬وأهمها‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مساحة‭ ‬العربة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬السيارة‭ ‬مناسبة‭ ‬وبالقدر‭ ‬الكافي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬للنشاط،‭ ‬وألا‭ ‬تتسبب‭ ‬المساحة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تلوث‭ ‬الوجبات‭ ‬أو‭ ‬تعيق‭ ‬حركة‭ ‬العمل‭ ‬اليومية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬فود‭ ‬تراك‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الغرفة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬اشتراطات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬للعربات‭ ‬المتنقلة‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الأسطح‭ ‬والطاولات‭ ‬والأجهزة‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للصدأ‭ ‬أو‭ ‬التآكل‭ ‬وملساء‭ ‬يسهل‭ ‬تنظيفها،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المياه‭ ‬المستخدمة‭ ‬لغسل‭ ‬الأدوات‭ ‬صالحة‭ ‬للشرب‭ ‬ومن‭ ‬مصدر‭ ‬صحي‭ ‬مرخص‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬بها‭ ‬خزان‭ ‬ماء‭ ‬وسعة‭ ‬مناسبة‭ ‬تكفي‭ ‬ليوم‭ ‬عمل‭ ‬كامل‭ ‬بالسيارة‭ ‬ولأغراض‭ ‬التقديم‭ ‬والغسيل،‭ ‬وعمل‭ ‬نوافذ‭ ‬جانبية‭ ‬صغيرة‭ ‬للمناولة‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬غلقها‭ ‬وفتحها‭ ‬بسهولة،‭ ‬ويجب‭ ‬توفير‭ ‬مغسلة‭ ‬لغسل‭ ‬الأدوات‭ ‬مزودة‭ ‬بالصابون‭ ‬السائل‭ ‬والمناشف‭ ‬الورقية‭ ‬ومتصلة‭ ‬بخزان‭ ‬مخصص‭ ‬لتجميع‭ ‬مياه‭ ‬الغسيل،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬مصدر‭ ‬للطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬ذو‭ ‬حجم‭ ‬مناسب‭ ‬لتشغيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الموجودة‭ ‬بالسيارة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬زي‭ ‬رسمي‭ ‬للعاملين‭ (‬بنطلون‭ ‬وقميص‭ ‬أبيض‭ ‬اللون‭ ‬وغطاء‭ ‬للرأس‭)‬،‭ ‬وتوفير‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬لحفظ‭ ‬العبوات‭ ‬المستخدمة‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬لقاء‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العربات‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬للعربات‭ ‬المتنقلة،‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬صابون‭ ‬سائل‭ ‬لغسل‭ ‬اليدين‭ ‬ومناشف‭ ‬ورقية،‭ ‬وعدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالنظافة‭ ‬العامة‭ ‬وتجاوز‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصرح‭ ‬بمزاولتها،‭ ‬وعدم‭ ‬حفظ‭ ‬الأغذية‭ ‬المطبوخة‭ ‬في‭ ‬الثلاجات‭ ‬او‭ ‬السخانات‭. ‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأنشطة‭ ‬المراد‭ ‬مزاولتها‭ ‬في‭ ‬العربة‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬تصنيف‭ ‬أنشطة‭ ‬ذات‭ ‬منطقة‭ ‬عمل‭ ‬واحدة،‭ ‬سواء‭ ‬بمساحة‭ ‬9‭ ‬أمتار‭ ‬مربعة‭ ‬أو‭ ‬12‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وذلك‭ ‬لصغر‭ ‬المساحة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تحضيرا‭ ‬وتجهيزا‭ ‬مسبقا‭ ‬مثل‭ ‬الشاورما‭ ‬والمشويات‭ ‬يجب‭ ‬وجود‭ ‬ربط‭ ‬بين‭ ‬العربة‭ ‬وسجل‭ ‬تجاري‭ ‬قائم‭ (‬لنفس‭ ‬المالك‭ ‬ونفس‭ ‬النشاط‭) ‬ويطلب‭ ‬رفع‭ ‬طلب‭ ‬استثناء‭ ‬لقسم‭ ‬مراقبة‭ ‬الأغذية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العربة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬الأخرى‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لترخيصها‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬مع‭ ‬اصحاب‭ ‬العربات‭ ‬كيفية‭ ‬تسلسل‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬اهمها‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اصدار‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سجلات‭ ‬واختيار‭ ‬النشاط،‭ ‬ويتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الانشطة‭ ‬الفرعية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬العربة‭ ‬للاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬واعطاء‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬لإصدار‭ ‬السجل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات،‭ ‬وبعد‭ ‬اصدار‭ ‬السجل‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬اجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬ملكية‭ ‬ورقم‭ ‬للعربة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬ويتم‭ ‬ارسال‭ ‬صور‭ ‬العربة‭ ‬بالرقم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تركيبه،‭ ‬ونسخ‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الملكية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مع‭ ‬استمارة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬صحية‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬إلى‭ ‬الايميل‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الاستمارة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬ادخال‭ ‬موافقة‭ ‬نهائية‭ ‬واصدار‭ ‬شهادة‭ ‬صحية‭ ‬للمركبة‭ ‬صالحة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬ويتم‭ ‬تجديدها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرسال‭ ‬نفس‭ ‬الاستمارة‭ ‬بعد‭ ‬تجديد‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭.‬