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بنك السلام الشريك المصرفي والمالي لمعرض الجواهر العربية

11/23/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مسار خاص لدخول المعرض لحاملي مختلف البطاقات المصرفية من البنك

‭ ‬كشف‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬عن‭ ‬شراكته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض،‭ ‬ليصبح‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬الحصرية‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‭.‬

وسيقدم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لزبائنه‭ ‬كونه‭ ‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬الحصري‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬مسار‭ ‬خاص‭ ‬لدخول‭ ‬المعرض‭ ‬لحاملي‭ ‬مختلف‭ ‬البطاقات‭ ‬المصرفية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬ومواقف‭ ‬خاصة‭ ‬لكبار‭ ‬زبائن‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرع‭ ‬مخصص‭ ‬لخدمة‭ ‬الزبائن‭ ‬يتضمن‭ ‬جهازين‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭.‬

وقد‭ ‬عيّن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬شركة‭ ‬كريدي‭ ‬مَكس‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬وحلول‭ ‬الدفع‭ ‬مع‭ ‬الإشراف‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬خبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تسجيل‭ ‬العارضين‭ ‬والتجار‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وإجراء‭ ‬التدقيق‭ ‬اللازم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬وتثبيت‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬للتجار‭. ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬تسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسوية‭ ‬المبيعات‭ ‬وصرف‭ ‬الأموال‭ ‬للتجار‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ستقوم‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬بتعيين‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬التحويل‭ ‬وتبادل‭ ‬العملات،‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬قبول‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬البطاقات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتاحة‭. ‬وستكون‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬العارضين‭ ‬واستفساراتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬الموظفين‭ ‬المعنيين‭ ‬والموارد‭ ‬اللوجستية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المشاركين‭ ‬والزوار‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المهم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭. ‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتقديم‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬توفر‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعالة‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭. ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬ومميزة‭ ‬للمشاركين‭ ‬والزوار،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬أو‭ ‬تلبية‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬ومالية‭ ‬مميزة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬لاستعراض‭ ‬أرقى‭ ‬مجموعات‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬واستقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43 ‭,‬ 000‭ ‬زائر‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬عارضًا،‭ ‬فإن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬رحلة‭ ‬سلسة‭ ‬لكافة‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لشريكنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لدعمه‭ ‬المستمر‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬خدماتهم‭ ‬تعزز‭ ‬تجربة‭ ‬العارضين‭ ‬والزوار‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

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