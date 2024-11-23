بنك السلام الشريك المصرفي والمالي لمعرض الجواهر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مسار خاص لدخول المعرض لحاملي مختلف البطاقات المصرفية من البنك
كشف بنك السلام عن شراكته الاستراتيجية مع شركة إنفورما ماركتس، الشركة الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض، ليصبح الراعي الرسمي والمؤسسة المصرفية والمالية الحصرية لمعرض الجواهر العربية 2024.
وسيقدم بنك السلام تجربة مميزة لزبائنه كونه الشريك المصرفي والمالي الحصري لمعرض الجواهر العربية 2024، حيث سيتم تخصيص مسار خاص لدخول المعرض لحاملي مختلف البطاقات المصرفية من بنك السلام ومواقف خاصة لكبار زبائن البنك، بالإضافة إلى توفير فرع مخصص لخدمة الزبائن يتضمن جهازين صراف آلي.
وقد عيّن بنك السلام شركة كريدي مَكس بشكل رسمي لتقديم خدمات أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع مع الإشراف الكامل على جميع عمليات الدفع في المتاجر المشاركة في معرض الجواهر العربية 2024، مستفيدًا بذلك من خبرتها الواسعة في هذا المجال. تشمل هذه الخدمات تسجيل العارضين والتجار المشاركين في المعرض وإجراء التدقيق اللازم، بالإضافة إلى توزيع وتثبيت أجهزة نقاط البيع أو أي حلول مالية أخرى للتجار. كما تتضمن الخدمات المقدمة إدارة عمليات تسوية المدفوعات إلى جانب تسوية المبيعات وصرف الأموال للتجار. علاوة على ذلك، ستقوم كريدي مكس بتعيين شركات متخصصة في تحويل الأموال لتسهيل عمليات التحويل وتبادل العملات، مع تمكين قبول جميع أنواع البطاقات المحلية والدولية على الأجهزة المتاحة. وستكون كريدي مكس مسؤولة عن تلبية جميع احتياجات العارضين واستفساراتهم، بالإضافة إلى تعيين الموظفين المعنيين والموارد اللوجستية اللازمة لتقديم الدعم خلال فترة المعرض.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تجربة المشاركين والزوار على حد سواء في هذا المعرض المهم، وذلك من خلال توفير مستوى عالٍ من الخدمات التي تركز على تلبية احتياجات الزبائن بشكل استثنائي. إن تعاوننا مع شركة «إنفورما ماركتس» يأتي في إطار التزامنا المشترك بتقديم بيئة مستدامة توفر حلولاً مبتكرة وفعالة لكافة الجهات المعنية. كما نحرص على ضمان تجربة سلسة ومميزة للمشاركين والزوار، سواء من خلال تسهيل العمليات التجارية أو توفير الدعم اللازم أو تلبية مختلف الاحتياجات، وهو ما يعكس اهتمامنا بتقديم تجربة مصرفية ومالية مميزة».
ومن جانبه، أعرب محمد إبراهيم المدير العام لشركة إنفورما ماركتس البحرين عن سعادته بالتعاون مع بنك السلام قائلاً: «باعتبارنا منصة إقليمية رائدة تعمل على تنظيم هذا المعرض بشكل سنوي لاستعراض أرقى مجموعات المجوهرات والساعات واستقبال أكثر من 43 , 000 زائر وأكثر من 650 عارضًا، فإن شراكتنا مع بنك السلام تهدف إلى توفير رحلة سلسة لكافة العملاء والزوار. ومن هذا المنطلق، نود أن نعرب عن امتناننا لشريكنا الاستراتيجي لدعمه المستمر ونتطلع إلى رؤية خدماتهم تعزز تجربة العارضين والزوار خلال المعرض هذا العام».
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