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7.4% ارتفاع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في 2025

11/23/2024 7:06:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تكثيف الاستثمار بهدف ترسيخ مكانة المنطقة كمركز رائد للابتكار في الذكاء الاصطناعي

زيادة الإنفاق على تقنيات مراكز البيانات والخدمات السحابية

أشارت‭ ‬أحدث‭ ‬توقعات‭ ‬شركة‭ ‬جارتنر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنفاق‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬230‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬4 % ‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2024‭.‬

وقالت‭ ‬ميريام‭ ‬بيرت،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتحليلات‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جارتنر‮»‬‭: ‬‮«‬تستثمر‭ ‬الحكومات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بكثافة‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المنطقة‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مدعوم‭ ‬بأمن‭ ‬إلكتروني‭ ‬ومنصات‭ ‬سحابية‭ ‬راسخة‭ ‬توفر‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬قابلة‭ ‬للتطوير‭. ‬وتقوم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬بضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬نماذج‭ ‬أعمال‭ ‬جديدة‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وبناء‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬ماهرة‭ ‬تتمتع‭ ‬بمزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬وهي‭ ‬جميعها‭ ‬أمور‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬


وسيسلط‭ ‬المحللون‭ ‬لدى‭ ‬جارتنر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬جارتنر‭ ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬والتنفيذيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬الذي‭ ‬تنعقد‭ ‬فعالياته‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والسحابة‭ ‬يعززان‭ ‬إنفاق‭ ‬أنظمة‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وستواصل‭ ‬أنظمة‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬الفئة‭ ‬الأبرز‭ ‬ذات‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬النمو‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬9 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وأضافت‭ ‬بيرت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بزيادة‭ ‬إنفاقهم‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬مستويات‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتنامية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والخدمات‭ ‬السحابية،‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرات‭ ‬استخدام‭ ‬تخزين‭ ‬ومعالجة‭ ‬البيانات‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يقوم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬سحابية‭ ‬مستدامة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬وتشتمل‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬النمو‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

تحول‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬البرمجيات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مدعوماً‭ ‬بزيادة‭ ‬استثمارات‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬المعززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭. ‬

وأوضحت‭ ‬بيرت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يقوم‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وبهدف‭ ‬تحسين‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬الرقمية‭ ‬وتجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وجودة‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬بزيادة‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬المجتمعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬والخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬وبرمجيات‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لضمان‭ ‬تسريع‭ ‬الابتكار‭ ‬الآمن‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬مزايا‭ ‬تنافسية‮»‬‭.‬

وسيعتمد‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مقاربة‭ ‬مركزة‭ ‬أكثر‭ ‬بخصوص‭ ‬مشاريع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬من‭ ‬مشاريعهم‭ ‬التجريبية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬نتيجة‭ ‬للدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬والفهم‭ ‬الأعمق‭ ‬للتعقيدات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬إياد‭ ‬طاشوالي،‭ ‬المدير‭ ‬الاستشاري‭ ‬الأول‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جارتنر‮»‬‭: ‬‮«‬أدت‭ ‬المشاريع‭ ‬التجريبية‭ ‬والاختبارات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إدراك‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬للتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبيانات‭ ‬والتكلفة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالقيمة‭ ‬المحققة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬التجريبية‭ ‬هذه‭. ‬وسيتوجب‭ ‬على‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بهدف‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬أن‭ ‬يعتمدوا‭ ‬نهجاً‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬المحافظ‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬حالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬التجارية،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المعارف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبيانات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الفعل‭ ‬بالقدر‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تركز‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬من‭ ‬استثماراتهم‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‮»‬‭.‬

وتعتمد‭ ‬منهجية‭ ‬‮«‬جارتنر‮»‬‭ ‬في‭ ‬توقّعات‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬التحليل‭ ‬الدقيق‭ ‬لنتائج‭ ‬المبيعات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شركة‭ ‬تزويد‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭. ‬وتستخدم‭ ‬‮«‬جارتنر‮»‬‭ ‬تقنيات‭ ‬البحث‭ ‬الأولية،‭ ‬كما‭ ‬تُكمّلها‭ ‬بموارد‭ ‬ثانوية‭ ‬للبحث،‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭ ‬لبيانات‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬ترصد‭ ‬توقّعاتها‭ ‬لها‭.
‬وتوفّر‭ ‬تحليلات‭ ‬‮«‬جارتنر‮»‬‭ ‬الفصلية‭ ‬لتوقّعات‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬تصوراً‭ ‬مدروساً‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬تشمل‭ ‬المعدات،‭ ‬والبرمجيات،‭ ‬وخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وقطاعات‭ ‬الاتصالات‭. ‬وتساعد‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬عملاء‭ ‬‮«‬جارتنر‮»‬‭ ‬على‭ ‬إدراك‭ ‬حجم‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

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