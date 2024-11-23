لندن تتصدر حوادث سرقات الهاتف المحمول عالمياً

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً منبيانات شرطة لندن، يفيد بأن المدينة شهدت العام الماضي 52.202 حالة سرقة محمولة، وهي أعلى نسبة بين جميع المدن التي رصدتها الصحيفة.

وجاءت العاصمة الإسبانية مدريد في المرتبة الثانية بـ48341 سرقة، أما في باريس، حيث يستخدم اللصوص تكتيك "السحق والخطف" عند استهداف الضحايا في المترو بشكل خاص، فحدثت 38.784 سرقة هواتف تم الإبلاغ عنها.

وتعرضت برشلونة، الشهيرة بالسرقات البسيطة والنشل الخاطف لـ 31.007 سرقة هواتف ذكية، وأكملت مدينة فالنسيا الإسبانية المركز الخامس بحدوث 23.045 سرقة تم الإبلاع عنها، كما ظهرت مدن كوبنهاغن وفيينا وريكيافيك بين العشر الأولى.





** ديربي السرقة



ويشير تقرير "التايمز" إلى أن لندن تتمتع بثاني أعلى معدل لكل 100 ألف نسمة عند 589 نقطة، أي خلف مدريد (693)، ولكن أكثر من برشلونة (543).

كما أوضح التقرير حجم الجريمة المتزايدة في جميع أنحاء إنجلترا ومقاطعة ويلز، حيث تم إبلاغ الشرطة عن سرقة 84.933 هاتفاً ذكياً، وفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من الشرطة.

كما سجلت شرطة لندن 165.933 سرقة بين 2019 إلى عام 2023ـ أي أكثر من نصف الإجمالي بجميع أنحاء إنجلترا وويلز، بنسبة 52% تقريباً.



وتم الإبلاغ عن سرقة الهواتف الذكية من خزائن الصالة الرياضية والكنائس وحقائب اليد، وفي صالونات الأظافر، والمتنزهات وبينما يتصفح المتسوقون محلات السوبر ماركت.

وفقاً لبيانات الشرطة، فإن العصابات المنظمة تستعين عادة بـ"مراقبين" لرصد الضحايا وهم يكتبون رموز المرور الخاصة بهم على هواتفهم المحمولة قبل سرقتها.