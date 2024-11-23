لندن تتصدر حوادث سرقات الهاتف المحمول عالمياً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً من
بيانات شرطة لندن، يفيد بأن المدينة شهدت العام الماضي 52.202 حالة سرقة هواتف
محمولة، وهي أعلى نسبة بين جميع المدن التي رصدتها الصحيفة.
وجاءت العاصمة الإسبانية مدريد في المرتبة الثانية بـ48341 سرقة، أما في باريس، حيث يستخدم اللصوص تكتيك "السحق والخطف" عند استهداف الضحايا في المترو بشكل خاص، فحدثت 38.784 سرقة هواتف تم الإبلاغ عنها.
وتعرضت برشلونة، الشهيرة بالسرقات البسيطة والنشل الخاطف لـ 31.007 سرقة هواتف ذكية، وأكملت مدينة فالنسيا الإسبانية المركز الخامس بحدوث 23.045 سرقة تم الإبلاع عنها، كما ظهرت مدن كوبنهاغن وفيينا وريكيافيك بين العشر الأولى.
** ديربي السرقة
ويشير تقرير "التايمز" إلى أن لندن تتمتع بثاني أعلى معدل لكل 100 ألف نسمة عند 589 نقطة، أي خلف مدريد (693)، ولكن أكثر من برشلونة (543).
كما أوضح التقرير حجم الجريمة المتزايدة في جميع أنحاء إنجلترا ومقاطعة ويلز، حيث تم إبلاغ الشرطة عن سرقة 84.933 هاتفاً ذكياً، وفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من الشرطة.
كما سجلت شرطة لندن 165.933 سرقة بين 2019 إلى عام 2023ـ أي أكثر من نصف الإجمالي بجميع أنحاء إنجلترا وويلز، بنسبة 52% تقريباً.
وتم الإبلاغ عن سرقة الهواتف الذكية من خزائن الصالة الرياضية والكنائس وحقائب اليد، وفي صالونات الأظافر، والمتنزهات وبينما يتصفح المتسوقون محلات السوبر ماركت.
وفقاً لبيانات الشرطة، فإن العصابات المنظمة تستعين عادة بـ"مراقبين" لرصد الضحايا وهم يكتبون رموز المرور الخاصة بهم على هواتفهم المحمولة قبل سرقتها.
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