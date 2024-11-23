الأمطار الغزيرة تغمر شوارع إسطنبول وتعرقل الحياة اليومية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 23 - 11 (كونا) -- شهدت مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية اليوم السبت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بسقوط البرد مما تسبب في غمر العديد من الطرق والشوارع الرئيسة وشل حركة الحياة اليومية.
وأفادت وكالة (إخلاص) التركية بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى تعطيل عدة رحلات للنقل البحري وذلك بعد تحذيرات متكررة من الأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية حول سوء الأحوال الجوية.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة في منطقة (مرمرة) مع احتمالية حدوث عواصف رعدية كما توقعت تساقط أمطار ممزوجة بالثلوج في المناطق المرتفعة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة. (النهاية)
ط ا / م ن ف
MENAFN23112024000071011013ID1108918580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.