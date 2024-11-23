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الأمطار الغزيرة تغمر شوارع إسطنبول وتعرقل الحياة اليومية

11/23/2024 2:51:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 23 - 11 (كونا) -- شهدت مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية اليوم السبت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بسقوط البرد مما تسبب في غمر العديد من الطرق والشوارع الرئيسة وشل حركة الحياة اليومية.
وأفادت وكالة (إخلاص) التركية بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى تعطيل عدة رحلات للنقل البحري وذلك بعد تحذيرات متكررة من الأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية حول سوء الأحوال الجوية.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة في منطقة (مرمرة) مع احتمالية حدوث عواصف رعدية كما توقعت تساقط أمطار ممزوجة بالثلوج في المناطق المرتفعة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة. (النهاية)

ط ا / م ن ف



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