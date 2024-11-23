سفارة الكويت لدى بلجيكا تشارك في بازار خيري لدعم مبادرات العمل الإنساني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل 23 - 11 (كونا) -- شاركت سفارة دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا في بازار خيري أقيم في مدينة بروكسل اليوم السبت بمشاركة واسعة من عدد من السفارات العربية والآسيوية.
ويهدف هذا الحدث الخيري إلى دعم الأطفال والنساء من الفئات الأشد احتياجا إلى جانب تعزيز مبادرات العمل الإنساني والاجتماعي.
وحظيت مشاركة السفارة بإشادة واسعة من الزوار والمنظمين حيث قدمت جناحا متميزا يعكس ثقافة وتراث الكويت شمل عرض ملابس وطنية ومقتنيات منزلية وثقافية متنوعة إلى جانب المنتجات الحرفية والمأكولات الشعبية والفنون اليدوية والتي تم توفيرها من الأسواق الكويتية بدعم مباشر من وزارة الخارجية.
كما ساهمت السفارة في جمع التبرعات لدعم المبادرات الإنسانية التي تأتي امتدادا لنهج دولة الكويت الثابت في دعم العمل الخيري والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضمن السوق الخيري أجواء تنظيم أنشطة ترفيهية ومسابقات موجهة للزوار من مختلف الأعمار وتقديم جوائز للمشاركين والزوار الذين توافدوا لدعم الأنشطة الخيرية والاستمتاع بأجواء البازار المتنوعة.
وأعرب سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا نواف العنزي عن فخره واعتزازه بمشاركة السفارة في هذه المساهمة المجتمعية من أجل تعزيز قيم التعاون والتكافل.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا البازار يمثل فرصة رائعة لمد يد العون لمن هم في حاجة إليها مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعكس أهمية العمل الجماعي والتضامن الدولي تجاوبا مع التحديات الإنسانية كما أن مشاركة السفارة تعبّر عن القيم السامية التي تتبناها دولة الكويت. (النهاية)
ا ر ن / ه س ص
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