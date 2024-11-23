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سفارة الكويت لدى بلجيكا تشارك في بازار خيري لدعم مبادرات العمل الإنساني

11/23/2024 2:51:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 23 - 11 (كونا) -- ‎شاركت سفارة دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا في بازار خيري أقيم في مدينة بروكسل اليوم السبت بمشاركة واسعة من عدد من السفارات العربية والآسيوية.
ويهدف هذا الحدث الخيري إلى دعم الأطفال والنساء من الفئات الأشد احتياجا إلى جانب تعزيز مبادرات العمل الإنساني والاجتماعي.
وحظيت مشاركة السفارة بإشادة واسعة من الزوار والمنظمين حيث قدمت جناحا متميزا يعكس ثقافة وتراث الكويت شمل عرض ملابس وطنية ومقتنيات منزلية وثقافية متنوعة إلى جانب المنتجات الحرفية والمأكولات الشعبية والفنون اليدوية والتي تم توفيرها من الأسواق الكويتية بدعم مباشر من وزارة الخارجية.
كما ساهمت السفارة في جمع التبرعات لدعم ‎المبادرات الإنسانية التي تأتي امتدادا لنهج دولة الكويت الثابت في دعم العمل الخيري والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضمن السوق الخيري أجواء تنظيم أنشطة ترفيهية ومسابقات موجهة للزوار من مختلف الأعمار وتقديم جوائز للمشاركين والزوار الذين توافدوا لدعم الأنشطة الخيرية والاستمتاع بأجواء البازار المتنوعة.
وأعرب سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا نواف العنزي عن فخره واعتزازه بمشاركة السفارة في هذه المساهمة المجتمعية من أجل تعزيز قيم التعاون والتكافل.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا البازار يمثل فرصة رائعة لمد يد العون لمن هم في حاجة إليها مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعكس أهمية العمل الجماعي والتضامن الدولي تجاوبا مع التحديات الإنسانية كما أن مشاركة السفارة تعبّر عن القيم السامية التي تتبناها دولة الكويت. (النهاية)

ا ر ن / ه س ص



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