(الأولمبية) الكويتية: الأسابيع المصاحبة للقمة الخليجية الـ45 تعكس عمق الهوية المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 11 (كونا) -- قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح إن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ45 والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من ديسمبر المقبل "تعكس عمق الهوية الخليجية المشتركة".
وأضاف الشيخ مبارك فيصل الصباح في بيان صحفي اليوم السبت أن "مسيرة العمل الخليجي المشترك تحظى بدعم كبير من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والحكومة الرشيدة".
وأفاد بأن توجيهات قادة دول (مجلس التعاون) تهدف إلى تعزيز التكامل والوحدة لاستقرار وازدهار دول الخليج العربي وشعوبه معربا عن "خالص الشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الدعوة الكريمة للمشاركة في حفل افتتاح الأسابيع الخليجية المواكب لأعمال القمة الخليجية" والذي أقيم أمس الجمعة.
وأشاد بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والقائمين على فعاليات الأسابيع الخليجية في الإعداد والتحضير لهذه "الفعاليات المميزة". (النهاية)
ف ش ا
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