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(الأولمبية) الكويتية: الأسابيع المصاحبة للقمة الخليجية الـ45 تعكس عمق الهوية المشتركة

11/23/2024 2:51:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح إن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ45 والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من ديسمبر المقبل "تعكس عمق الهوية الخليجية المشتركة".
وأضاف الشيخ مبارك فيصل الصباح في بيان صحفي اليوم السبت أن "مسيرة العمل الخليجي المشترك تحظى بدعم كبير من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والحكومة الرشيدة".
وأفاد بأن توجيهات قادة دول (مجلس التعاون) تهدف إلى تعزيز التكامل والوحدة لاستقرار وازدهار دول الخليج العربي وشعوبه معربا عن "خالص الشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الدعوة الكريمة للمشاركة في حفل افتتاح الأسابيع الخليجية المواكب لأعمال القمة الخليجية" والذي أقيم أمس الجمعة.
وأشاد بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والقائمين على فعاليات الأسابيع الخليجية في الإعداد والتحضير لهذه "الفعاليات المميزة". (النهاية)

ف ش ا


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