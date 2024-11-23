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افتتاح مشروعين خيريين في الأردن بتمويل كويتي

11/23/2024 2:51:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 23 - 11 (كونا) -- افتتح سفير الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم السبت "مجمع موضي السلطان وشيخة العبدالإله" للتعليم ثنائي اللغة ومجمعا سكنيا بتمويل كويتي يعود ريعه لرعاية الأيتام في الأردن بمنطقة حسبان بمحافظة العاصمة عمان.
ويتكون "مجمع موضي السلطان وشيخة العبدالإله" (رحمهما الله) للتعليم ثنائي اللغة بأكاديمية الاخلاء التعليمية من مبنيين متجاورين بثلاثة طوابق لكل منهما الأول مخصص لتعليم رياض الأطفال والثاني للمرحلة الابتدائية وأقيم على مساحة خمسة آلاف متر مربع ضمن حدود الأكاديمية.
أما المجمع السكني الذي شيد بتبرع محسنين كويتيين فيضم ثلاثة مباني سكنية مكونة من أربعة طوابق مؤجرة بالكامل يعود ريعها لرعاية الايتام في الأردن.
وأكد السفير المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح المجمعين أن العمل الإنساني والخيري الكويتي برعاية القيادة السامية حقق نجاحات كبيرة ونقلات نوعية مميزة وإنجازات يشهد لها الجميع.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في إطار سلسلة الأعمال الخيرية الكويتية بالأردن وانطلاقا من العلاقات الأخوة المتينة بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن هذه الاعمال الإنسانية تأتي لدعم احتياجات الفئات الأشد هشاشة وانطلاقا من واجب الكويت تجاه الأشقاء والأصدقاء في الدول كافة.
وأكد أن العمل الخيري والإنساني الكويتي يتواصل في الأردن وأينما دعت الحاجة في مشروعات متنوعة تلبي احتياجات الناس وتسهم في تحسين جودة حياتهم.
وشدد على أهمية المشروع في خدمة العملية التربوية بالأردن مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية لإنجاح المشروع مشيرا إلى أن المجمع التعليمي يشكل بادرة امتنان للأردن وشعبه الذي يكن الود والحب لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وعبر المري عن خالص شكره وتقديره للمحسنين الكويتيين الذين قدموا الدعم والمساندة لتلك المشاريع التنموية والتي تعكس مدى اهتمام ورعاية أهل الكويت بالعمل الخيري والإنساني الذي يمثل نموذجا يحتذى به في خدمة الإنسانية وخدمة المجتمعات.
وبدوره قال الدكتور جاسم مهلهل الياسين الرئيس الفخري لجمعية الرحمة العالمية في تصريح لوكالة كونا إن أهل الكويت جبلوا على بذل الخير ومد يد العون للمحتاجين ومساندة الأشقاء والاصدقاء منذ القدم حتى أصبحت الكويت مركزا للعمل الإنساني في العالم.
وذكر أن تلك المشروعات التي افتتحت اليوم تأتي امتدادا لمسيرة العطاء الإنساني الكويتي الذي يقدم نموذجا رائدا في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والإنسانية في المجتمع الأردني الشقيق.
وثمن الياسين رعاية واهتمام سفير الكويت لدى الأردن حمد المري وأعضاء السفارة لتقديم الدعم والمساندة وجميع التسهيلات اللازمة للوفود الكويتية التي تعمل في مجال العمل الخيري والإنساني في مختلف مناطق المملكة الأردنية.
كما افتتح السفير حمد المري بحضور عدد من المسؤولين الأردنيين في منطقة حسبان متحف "القدس في قلب الأمة" بمجمع محمد الوزان وعائشة الريس في أكاديمية الاخلاء التعليمية الذي يهدف الى تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية الاسلامية ويستعرض تاريخ الأردن والكويت وفلسطين ومكانة القدس في قلب الأمة. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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