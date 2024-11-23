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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (ألافيس) بهدفين لهدف ويصعد للوصافة

11/23/2024 2:51:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 11 (كونا) -- صعد (أتلتيكو مدريد) إلى وصافة الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بعدما حقق الفوز على (ألافيس) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 14 من المسابقة.
وعلى ملعب (طيران الرياض متروبوليتانو) سجل جون جوريدي هدف السبق للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم (ألافيس) بهدف دون رد.
ورد (أتلتيكو) في الشوط الثاني بهدفين جاء الأول من ركلة جزاء ناجحة نفذها الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 76 والثاني عبر النرويجي ألكسندر سولوث في الدقيقة 86 ليحسم صاحب الأرض اللقاء والنقاط لصالحه.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 29 نقطة ليرتقي لوصافة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا بفارق أربع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) ونقطتين أمام (ريال مدريد) الثالث في حين تجمد رصيد (ألافيس) عند 13 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وتجمع المسابقة في وقت لاحق الليلة بين المتصدر (برشلونة) و(سيلتا) صاحب المركز 11 على أن يزور (ريال مدريد) جاره (ليغانيس) في المركز 14 بالترتيب غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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