الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (ألافيس) بهدفين لهدف ويصعد للوصافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 11 (كونا) -- صعد (أتلتيكو مدريد) إلى وصافة الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم
مؤقتا بعدما حقق الفوز على (ألافيس) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 14 من المسابقة.
وعلى ملعب (طيران الرياض متروبوليتانو) سجل جون جوريدي هدف السبق للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم (ألافيس) بهدف دون رد.
ورد (أتلتيكو) في الشوط الثاني بهدفين جاء الأول من ركلة جزاء ناجحة نفذها الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 76 والثاني عبر النرويجي ألكسندر سولوث في الدقيقة 86 ليحسم صاحب الأرض اللقاء والنقاط لصالحه.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 29 نقطة ليرتقي لوصافة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا بفارق أربع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) ونقطتين أمام (ريال مدريد) الثالث في حين تجمد رصيد (ألافيس) عند 13 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وتجمع المسابقة في وقت لاحق الليلة بين المتصدر (برشلونة) و(سيلتا) صاحب المركز 11 على أن يزور (ريال مدريد) جاره (ليغانيس) في المركز 14 بالترتيب غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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