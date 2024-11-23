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الدوري الألماني: فوزان كبيران ل (ليفركوزن) و(دورتموند) ضمن منافسات المرحلة ال 11

11/23/2024 2:51:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 11 (كونا) -- حقق حامل اللقب (باير ليفركوزن) و(بوروسيا دورتموند) اليوم السبت فوزين كبيرين على نظيريهما (هايدنهايم) و(فرايبورغ) ضمن منافسات المرحلة ال 11 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وبينما اكتسح (ليفركوزن) ضيفه (هايدنهايم) بخمسة أهداف لهدفين سحق (بوروسيا دورتموند) ضيفه (فرايبورغ) بأربعة أهداف نظيفة.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها تغلب (شتوتغارت) على (بوخوم) بهدفين دون رد فيما خسر (لايبزيغ) أمام (هوفنهايهم) بأربعة أهداف لثلاثة.
أما (فورلفسبورغ) فقد فاز على (أنيوني برلين) بهدف نظيف فيما تبدأ بعد قليل المباراة التي تجمع (فرانكفورت) مع (بريمن).
وكان (بايرن ميونيخ) قد افتتح المرحلة أمس بفوز على (أوغسبورغ) بثلاثة أهداف دون رد.
وتختتم المرحلة غدا بلقائين يجمع الأول (كيل) مع (ماينتس) ويلتقي في الثاني (مونشنغلادباخ) مع (سانت باولي).
ويتصدر (بايرن ميونيخ) جدول الترتيب العام برصيد 29 نقطة ويحل (لايبزيغ) في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم (اينتراخت فرانكفورت) و(ليفركوزن) في المركز الثالث برصيد 20 نقطة و(دورتموند) في المركز الخامس برصيد 19 نقطة. (النهاية)

ع ن ج / م م ج



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