الدوري الألماني: فوزان كبيران ل (ليفركوزن) و(دورتموند) ضمن منافسات المرحلة ال 11

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 23 - 11 (كونا) -- حقق حامل اللقب (باير ليفركوزن) و(بوروسيا دورتموند) اليوم السبت فوزين كبيرين على نظيريهما (هايدنهايم) و(فرايبورغ) ضمن منافسات المرحلة ال 11 من الدوري
الألماني لكرة القدم
(بوندسليغا).
وبينما اكتسح (ليفركوزن) ضيفه (هايدنهايم) بخمسة أهداف لهدفين سحق (بوروسيا دورتموند) ضيفه (فرايبورغ) بأربعة أهداف نظيفة.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها تغلب (شتوتغارت) على (بوخوم) بهدفين دون رد فيما خسر (لايبزيغ) أمام (هوفنهايهم) بأربعة أهداف لثلاثة.
أما (فورلفسبورغ) فقد فاز على (أنيوني برلين) بهدف نظيف فيما تبدأ بعد قليل المباراة التي تجمع (فرانكفورت) مع (بريمن).
وكان (بايرن ميونيخ) قد افتتح المرحلة أمس بفوز على (أوغسبورغ) بثلاثة أهداف دون رد.
وتختتم المرحلة غدا بلقائين يجمع الأول (كيل) مع (ماينتس) ويلتقي في الثاني (مونشنغلادباخ) مع (سانت باولي).
ويتصدر (بايرن ميونيخ) جدول الترتيب العام برصيد 29 نقطة ويحل (لايبزيغ) في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم (اينتراخت فرانكفورت) و(ليفركوزن) في المركز الثالث برصيد 20 نقطة و(دورتموند) في المركز الخامس برصيد 19 نقطة. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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