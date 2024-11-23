ممثل الخارجية الأوروبية: تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية ليس اختياريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 23 - 11 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت أن دول الاتحاد الأوروبي ليس بوسعها التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويواف غالانت وزير
حربه السابق.
وقال بوريل خلال زيارة أجراها إلى قبرص حيث التقى نشطاء سلام مؤيدين لحل الدولتين إن "الدول التي وقعت على نظام روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة. هذا ليس اختياريا".
ولفت إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية وهي "نظام روما الأساسي" وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل الذي سيغادر منصبه قريبا "كلما اختلف أحد مع سياسات إحدى الحكومات (الاحتلال)الإسرائيلية يتهم بمعاداة السامية" وتابع "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية سواء كان نتنياهو أو غيره من دون أن أتهم بمعاداة السامية. فهذا غير مقبول. لقد طفح الكيل".
من جانب آخر شدد بوريل على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقال "أصبح ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط باهظا ليس فقط على الذين يموتون تحت القنابل ولكن على المنطقة بأسرها وربما على العالم بأسره. عدم التحرك ليس خيارا. الانتظار والمراقبة ليس سياسة".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول من أمس الخميس أمرا بالقبض على كل من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويواف غالانت وزير الحرب السابق في حكومته بعدما وجهت لهما هيئة الادعاء بالمحكمة تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وهو قرار يلزم 124 دولة عضو بالجنائية الدولية اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها. (النهاية)
ا ر ن / ه س ص
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