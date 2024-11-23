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ممثل الخارجية الأوروبية: تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية ليس اختياريا

11/23/2024 2:51:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 23 - 11 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت أن دول الاتحاد الأوروبي ليس بوسعها التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويواف غالانت وزير حربه السابق.
وقال بوريل خلال زيارة أجراها إلى قبرص حيث التقى نشطاء سلام مؤيدين لحل الدولتين إن "الدول التي وقعت على نظام روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة. هذا ليس اختياريا".
ولفت إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية وهي "نظام روما الأساسي" وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل الذي سيغادر منصبه قريبا "كلما اختلف أحد مع سياسات إحدى الحكومات (الاحتلال)الإسرائيلية يتهم بمعاداة السامية" وتابع "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية سواء كان نتنياهو أو غيره من دون أن أتهم بمعاداة السامية. فهذا غير مقبول. لقد طفح الكيل".
من جانب آخر شدد بوريل على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقال "أصبح ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط باهظا ليس فقط على الذين يموتون تحت القنابل ولكن على المنطقة بأسرها وربما على العالم بأسره. عدم التحرك ليس خيارا. الانتظار والمراقبة ليس سياسة".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول من أمس الخميس أمرا بالقبض على كل من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويواف غالانت وزير الحرب السابق في حكومته بعدما وجهت لهما هيئة الادعاء بالمحكمة تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وهو قرار يلزم 124 دولة عضو بالجنائية الدولية اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها. (النهاية)

ا ر ن / ه س ص



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