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نادي (الشارقة) الإماراتي يحرز لقب البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

11/23/2024 2:51:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 – 11 (كونا) -– أحرز نادي (الشارقة) الإماراتي اليوم السبت لقب البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد عقب فوزه على (الخليج) السعودي بنتيجة (27 - 26) في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي المباراة الثانية لتحديد المركز الثالث خسر نادي (كاظمة) الكويتي من (الدحيل) القطري بنتيجة (24 – 34) ليحرز الفريق القطري المركز الثالث في البطولة ويحقق (كاظمة) المركز الرابع.
وفي مباراة تحديد المركز الخامس خسر (الكويت) الكويتي من (الريان) القطري بنتيجة (28 – 31) ليحرز الفريق القطري المركز الخامس في البطولة أما مباراة تحديد المركز السابع فقد حقق (الشباب) البحريني المركز السابع عقب فوزه على (مس كرمان) الإيراني بنتيجة (36 - 31).
وانطلقت بالدوحة في ال12 من الشهر الجاري البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي يستضيفها نادي (الريان) القطري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025) وتختتم اليوم السبت.
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى (الريان) القطري و(الكويت) الكويتي و(الشارقة) الإماراتي و(الشباب) البحريني فيما تضم المجموعة الثانية (الدحيل) القطري و(الخليج) السعودي و(كاظمة) الكويتي و(أهلي سداب) العماني و(مس كرمان) الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق (الخليج) السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره (العربي) القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)

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