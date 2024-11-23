نادي (الشارقة) الإماراتي يحرز لقب البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 23 – 11 (كونا) -– أحرز نادي (الشارقة) الإماراتي اليوم السبت لقب البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري
للرجال لكرة اليد عقب فوزه على (الخليج) السعودي بنتيجة (27 - 26) في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي المباراة الثانية لتحديد المركز الثالث خسر نادي (كاظمة) الكويتي من (الدحيل) القطري بنتيجة (24 – 34) ليحرز الفريق القطري المركز الثالث في البطولة ويحقق (كاظمة) المركز الرابع.
وفي مباراة
تحديد المركز الخامس خسر (الكويت) الكويتي من (الريان) القطري بنتيجة (28 – 31) ليحرز الفريق القطري المركز الخامس في البطولة أما مباراة تحديد المركز السابع فقد حقق (الشباب) البحريني المركز السابع عقب فوزه على (مس كرمان) الإيراني بنتيجة (36 - 31).
وانطلقت بالدوحة في ال12 من الشهر الجاري البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي يستضيفها نادي (الريان) القطري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025) وتختتم اليوم السبت.
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى (الريان) القطري و(الكويت) الكويتي و(الشارقة) الإماراتي و(الشباب) البحريني فيما تضم المجموعة الثانية (الدحيل) القطري و(الخليج) السعودي و(كاظمة) الكويتي و(أهلي سداب) العماني و(مس كرمان) الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق (الخليج) السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره (العربي) القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)
س س س / م م ج
MENAFN23112024000071011013ID1108918573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.