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مشاركات في محاضرة (المرأة في مسيرة إنجازات مجلس التعاون): نجاحات عدة للمرأة الخليجية بمختلف المجالات

11/23/2024 2:51:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أشادت مشاركات في محاضرة (المرأة في مسيرة إنجازات مجلس التعاون) والتي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية اليوم السبت بالنجاحات المتعددة التي حققتها المرأة الخليجية في مختلف المجالات.
جاء ذلك في المحاضرة التي أقيمت ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ45 والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من ديسمبر المقبل.
ونوهت المشاركات في المحاضرة التي أقيمت بمقر (الجمعية) بإنجازات المرأة الخليجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وأكدن في الوقت نفسه أهمية تعزيز دورها ودعم مبادراتها.
وفي كلمتها خلال المحاضرة قالت السفيرة أمل الحمد (أول سفيرة ترأس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي) إن المرأة الخليجية قدمت التضحيات منذ القدم "ونفخر اليوم بما وصلت إليه من تقدم في العديد من المناصب القيادية رفيعة المستوى التي تقلدتها".
وأضافت الحمد أن المرأة الخليجية حققت نجاحات عدة على مختلف الصعد مما جعل العالم ينظر إليها بكل تقدير مشيرة إلى أن قضايا المرأة مدرجة دائما على جدول أعمال الاجتماعات (الخليجية - الأوروبية) ضمن بند حقوق الإنسان.
من جهتها قالت مستشارة الأمين العام للبحوث والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورة تهاني التركيت في كلمة مماثلة إن (الأمانة العامة) تسعى دائما إلى تعزيز دور المرأة الخليجية وتمكينها من القيادة.
وأكدت التركيت أهمية تعزيز دور المرأة وتحقيق فرص التكافؤ بين الجنسين والاستثمار في مواطني (دول الخليج) بما يسهم في تطور المجتمع الخليجي.
وأفادت بأن اللجنة الدائمة لشؤون المرأة في دول مجلس التعاون سيكون لها دور كبير في مواصلة إبراز الجهود العظيمة للمرأة الخليجية إذ ستعمل على تنسيق المواقف والجهود وتنظيم المؤتمرات الدولية المتخصصة وتسليط الضوء على السياسات ذات الصلة.
بدورها أكدت مدير مشاريع تقنية المعلومات في (الأمانة العامة) سلوى القرني في كلمة مماثلة أهمية تعزيز دور المرأة الخليجية والاهتمام بإنجازاتها ومبادراتها وببرامج التعليم والتدريب مبينة أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة يأتي احتفاء بالمرأة الخليجية في المحافل الدولية.
من جهتها قالت رئيس قسم دعم المخترعين والمبتكرين في مكتب براءات الاختراع الخليجي رفعة السعدون في كلمة مماثلة إن من الأهداف تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالمخترعات الخليجيات اللاتي بلغت نسبتهن بين أوساط المخترعين خليجيا نحو 20 في المئة. (النهاية)

أ خ و



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