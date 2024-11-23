ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال 9 أشهر

قدمت الشركة الأردنية لضمان القروض ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.



وواصلت الشركة تحقيقها لنتائج قوية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مدعومة بالنمو في حجم الضمانات المقدمة ضمن برامجها الرئيسية: ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 36.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.



وحققت الشركة نموا في الأرباح الصافية بعد الضريبة بنسبة 24 بالمئة، حيث بلغ صافي الربح 2.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقارنة بـ 2.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2023.



كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية نحو 44 مليون دينار، في حين بلغ مجموع موجودات الشركة حوالي 758 مليون دينار في نهاية أيلول 2024.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عادل الشركس، أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي، تتوافق مع استراتيجية الشركة في إدارة برامج الضمان وتعزيز دور الشركة في تدعيم الشمول المالي، إلى جانب التزام الشركة بدورها الرئيسي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية والصادرات الوطنية.



من جهته أوضح مدير عام الشركة عدنان ناجي، أن الشركة مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي يعكس دورها الداعم للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة، منوها إلى أن الشركة قدمت الضمانات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لحوالي 1221 قرضا، بقيمة تقارب 129 مليون دينار، منها 151 مشروعا ناشئا بقيمة بلغت 12.8 مليون دينار.



واستفاد من برنامج ضمان المشاريع المايكروية منذ إطلاقه قبل عامين وحتى 30 أيلول الماضي نحو 1326 مشروعا، وبلغت قيمة التمويلات المنفذة من خلاله نحو 10.4 مليون دينار.



كما واصلت الشركة نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث قامت بمنح الضمان لحوالي 3776 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت 137 مليون دينار.



واستطاعت الشركة توسيع نطاق عدد الشركات الأردنية المستفيدة من خدمات البرنامج من مختلف القطاعات ليصل عدد البوالص القائمة إلى 114 بوليصة، تتوجه مبيعاتها إلى 646 مشتريا في 60 دولة حول العالم.



وأكد ناجي، بأن الشركة ملتزمة بمواصلة العمل في مشروع التحول الرقمي للسنة الثالثة على التوالي وتقديم الحلول الرقمية لجميع أعمالها ومهامها، بهدف تعزيز الابتكار وتقليل الكلف والمخاطر وتعزيز قدرتها على النمو المستدام، إلى جانب تفعيل دورها في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية.