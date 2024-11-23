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توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة وتطوير الموارد البشرية

11/23/2024 2:49:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. جهاد يونس القديمات







يمكن القول بداية ان الذكاء الاصطناعي AI هو مجال من مجالات علوم الحاسوب، الذي يركز على تطوير أنظمة قادرة على أداء المهام التي تتطلب ذكاء بشريا، هذه الأنظمة تحاكي بعض جوانب التفكير البشري، مثل التعلم، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، والتعرف على الأنماط، وفهم اللغة.
يصنف AI إلى أنواع متعددة، مثل AI الضيق الذي يتخصص في مهمة محددة، مثل السيارات ذاتية القيادة أو برامج التعرف على الصوت فقط، و AI العام الذي يسعى إلى تطوير أنظمة قادرة على أداء أي مهمة معرفية يمكن للإنسان أداؤها، ولديها القدرة على التعلم من تجاربها، هذا النوع ما يزال نظريا إلى حد بعيد ولم يتحقق بعد، ثم AI الفائق الذي يمثل مستوى ذكاء يتفوق على الذكاء البشري، يمكنه تجاوز القدرات البشرية في معظم المجالات.
يتم بناء أنظمة AI باستخدام تقنيات عديدة مثل التعلم الآلي Machine Learning، حيث يتم تدريب الخوارزميات على مجموعات بيانات ضخمة لتتعلم منها وتستنتج أنماطا، وأيضا باستخدام التعلم العميق Deep Learning، الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية.
تأتي أهمية استخدام AI في مجال الإدارة الى مساهمته في زيادة الإنتاجية العالمية للعمليات والأفراد بنسبة تصل إلى 1.2 % سنويا بحلول عام 2030، كما أشارت إليه دراسة Mckinsey، أي بإضافة 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، كذلك تحسين اتخاذ القرارات، فوفقا لدراسة أجرتها مؤسسة Gartner فإن 91 % من الشركات الرائدة تعتمد على AI لتحليل البيانات واتخاذ القرارات، مما أدى الى تحسين الكفاءة والمرونة في تلبية احتياجات العملاء.
من جانب آخر يساهم استخدام AI إلى توفير الطاقة والمحافظة على البيئة، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية IEA أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 4 % بحلول عام 2030، من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الموارد بشكل أفضل، إضافة إلى التأثير في القطاع الطبي، فتشير تقارير Accenture إلى أن استخدام AI في قطاع الرعاية الصحية يمكن أن يوفر 150 مليار دولار في تكاليف الرعاية الصحية الأميركية بحلول عام 2026، مثل استخدامه في التشخيص المبكر للأمراض كالسرطان.
ذكرت دراسة اعدتها Markets and Markets أن سوق AI في الأمن السيبراني يتوقع أن ينمو من 10 مليارات دولار في عام 2021 إلى أكثر من 46 مليار دولار بحلول عام 2026، هذا النمو يعكس الاعتماد الكبير على AI في الكشف عن التهديدات السيبرانية ومنعها من اختراق الأنظمة.
أشارت دراسة PwC أن AI سيساهم في خلق 97 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025، خصوصا في مجالات إدارة البيانات وتحليلها، والتكنولوجيا المتقدمة، وقد يعزز من المخاوف بشأن استبدال العمالة البشرية بـAI.
فيما يتعلق في توظيف AI في إدارة وتطوير الموارد البشرية في المنظمات الرائدة فسيقود ذلك حتما الى تحسين كفاءة وظائف إدارة الموارد البشرية وتسهيل العديد من عملياتها.
ففي التوظيف والاستقطاب، يمكن فلترة السير الذاتية؛ من خلال تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل السير الذاتية وفرزها بناء على الكفاءات المطلوبة، كذلك تحليل المقابلات، فبعض الأنظمة تستخدم AI لتحليل مقابلات الفيديو، مثل تقييم لغة الجسد، ونبرة الصوت، وتحليل الأسلوب اللغوي، وفي التنبؤ بالأداء الوظيفي، من خلال تقديم تنبؤات حول مدى نجاح المرشحين في أدوار معينة، مما يساعد على اتخاذ قرارات توظيف أكثر دقة.
وفي إدارة الكفاءات وتطوير الأداء؛ يقدم AI خطط تدريبية مخصصة لكل موظف بناء على تحليل مهاراته وتحديد الاحتياجات التدريبية، مما يعزز من نموه الوظيفي، ويمكن استخدام أدوات تعتمد على AI لتقديم تقييمات فورية للأداء الوظيفي ومقترحات لتحسين الأداء، مما يجعل عملية التطوير مستمرة، أو ما يسمى بالتغذية الراجعة. من جانب آخر يساهم في تحليل البيانات لتحديد المواهب والموظفين الأكثر تميزا، الذين يمتلكون قدرات تؤهلهم لتولي مناصب قيادية لاحقا.
وفي تحسين تجربة الموظفين والاحتفاظ بهم، من خلال استخدام أدوات AI كالمساعدات الافتراضية (Chatbots) للموظفين في الإجابة على استفساراتهم اليومية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، كإجازات العمل، والتدريب، والسياسات الداخلية.
اما في تحليل الاتجاهات الوظيفية؛ عبر مراقبة بيانات الأداء والرضا الوظيفي، فيمكن تحديد الأسباب المحتملة لتسرب الموظفين، واقتراح إستراتيجيات للاحتفاظ بهم. كذلك في إدارة وتخطيط المسار الوظيفي؛ من خلال التوجيه المهني الذكي، عبر توفير اقتراحات حول المسار الوظيفي لكل موظف بناء على خبراته وتقييماته الحالية، إضافة إلى التعرف إلى الاحتياجات المستقبلية، والتخطيط للقوى العاملة من خلال التنبؤ بالوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل وتحديد المهارات التي يجب تطويرها داخل المنظمة.
هناك الكثير من الاستخدامات AI في إدارة الموارد البشرية في المنظمات الرائدة منها تحليل وإدارة الرواتب والمكافآت، وإدارة التعويضات، وتقييم الحوافز، إضافة إلى تعزيز التنوع والشمولية، وتحليل الأداء وإعداد التقارير الذكية، والأهم من ذلك هو تحسين التواصل الداخلي والتفاعل بين الموظفين، وإدارة التغيير التنظيمي ومدى استجابة الموظفين له، من خلال مراقبة الامتثال والسلوكيات المقاومة للتغيير.
لكن التساؤل المهم هنا!؛ ما هي تحديات توظيف AI في إدارة الموارد البشرية؟.
الإجابة تكمن بالتكاليف الضخمة للاستثمار في تطوير تقنياتها، خصوصا للمنظمات الصغيرة والمتوسطة، والقدرة على المحافظة على الخصوصية والشفافية، إضافة الى وجود مخاوف من التحيز في الخوارزميات، بسبب تعلمها من بيانات سابقة، يؤدي الى تعزيز بعض الأنماط غير المرغوبة. كما أن فقدان العنصر الإنساني في إدارة الموارد البشرية، ربما يؤدي إلى تقليل التفاعل الإنساني، الأمر الذي يؤثر سلبا على العلاقات داخل المنظمة، وقد يشعر الموظفون بأنهم مجرد أرقام أو بيانات، مما قد يقلل من انتمائهم للمنظمة، بمعنى آخر يجب ان يبقى العنصر البشري محوريا في التفاعل العاطفي واتخاذ القرارات الإنسانية، من خلال تحقيق توازن بين التوظيف AI والتفاعل الإنساني.
من وجهة نظر أخرى؛ يمكن لتوظيف AI في إدارة وتطوير الموارد البشرية تحويل هذه الدائرة إلى شريك إستراتيجي يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الأعمال، وبالتالي يعزز من قدرات المنظمات على الاستجابة السريعة للتغيرات، والتكيف مع التحولات المستمرة في بيئة العمل الحديثة.
ولضمان انجاح عملية توظيف AI في إدارة وتطوير الموارد البشرية، يتطلب تضافر عدة عوامل داخل المنظمات الرائدة، وأبرزها القيادة، والإدارة، والإستراتيجية، والثقافة.
على مستوى القيادة؛ فهي التي تمتلك الرؤية، ولديها القدرة على توجيه الأهداف والموارد على المدى الطويل لاستخدام AI، وهي الجهة التي تشجع على التغيير المصاحب لهذا التحول، مثل تغييرات ثقافية تقبل بالتقنيات الحديثة، وتنظيمية من تعديل عمليات وسياسات وإجراءات وقوانين لازمة للتغيير.
اما على جانب الإدارة التنفيذية للمنظمات، فوضع خطط واضحة لكيفية دمج AI في عمليات الموارد البشرية، سواء في التوظيف، وإدارة الأداء، التدريب، أو تحسين تجربة الموظف، كذلك تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطوير وتنفيذ حلول AI، ويشتمل ذلك توفير الأدوات التقنية، والكوادر المتخصصة، وتدريب الموظفين على كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية، إضافة الى تحديد مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة مدى تأثير AI على الإنتاجية والتفاعل مع الموظفين.
وفي جانب إستراتيجية المنظمات، فلا بد من صياغة إستراتيجية واضحة لاستخدام AI في الموارد البشرية، مع تحديد أهداف محددة مثل تحسين عمليات التوظيف، تعزيز تجربة الموظف، أو تطوير البرامج التدريبية، كذلك التناسق بين إستراتيجية AI والإستراتيجية الكلية، بحيث يخدم الأهداف الكبرى للمنظمة.
وأخيرا؛ الثقافة المنظمية الإيجابية ليست فقط عامل دعم فقط، بل شرط أساسي لضمان التكامل الناجح بين الذكاء الاصطناعي وإدارة وتطوير الموارد البشرية في المنظمات، فوجود ثقافة منفتحة على التغيير والابتكار، تسهل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر البيئة الآمنة التي تشجع الموظفين على تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي دون خوف من الفشل.

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