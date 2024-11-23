Sunday, 24 November 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلب ضعيف على الذهب وسط ترقب الأسعار

11/23/2024 2:49:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أكد تجار في قطاع الحلي والمجوهرات ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، وسط تذبذب الأسعار ضمن نطاق "مرتفع".
وبين هؤلاء، أن ما يشهده الذهب من تقلبات دفع المواطنين للترقب لما ستؤول إليه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات سليم الذيب: "إن الطلب على الذهب لغايات الادخار والاستثمار، إضافة إلى الزينة والمصاغ ضعيف في الأسواق المحلية".
وأكد الذيب أن ارتفاع أسعار الذهب تدريجيا في الفترة الماضية، كان نتيجة ارتداد لانخفاضه عقب الانتخابات الأميركية الماضية، التي هبط فيها الذهب قرابة 200 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى 2537 دولارا، ثم عاد للارتفاع حاليا إلى 2660 دولارا.
وأشار إلى أن ما يشهده الذهب من ارتفاع في أسعاره هو استرداد لعافيته واللجوء إليه كملاذ آمن في ظل استمرار الأزمات السياسية في العالم، إضافة إلى انتظار البيانات الأميركية حول أسعار الفائدة.
وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية، أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 % بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر).
وقال تاجر الحلي والمجوهرات يزن دعنا: "إن المواطن يترقب ما سيحدث على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حتى يقرر ويتضح المشهد أمامه نظرا لوجود مخاوف حالية من الانخفاض".
وأكد دعنا أن المعدن الأصفر شهد طلبا ملحوظا لغايات الزينة وكمصاغ، لكنه منذ بداية الأسبوع الحالي تراجع مستوى الطلب عليه بشكل لافت.
وأضاف، أن التذبذب الذي يشهده الذهب خلال الفترة الماضية، دفع المواطن إلى تأجيل عمليات الشراء أو البيع التي كان ينوي القيام بها حتى يتضح مشهد الأسعار.
وأشار دعنا إلى أن المواطن الذي قام بالشراء مؤخرا، ينتظر ارتفاع الأسعار يقابله فئة من المواطنين تراقب الأسعار لتنخفض حتى يقوم بالشراء.
واتفق أحد العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات خالد عبدالله، مع سابقيه حول ضعف الطلب على الذهب في السوق المحلية لمختلف الغايات. وأكد عبدالله أن اسعار الذهب ارتفعت 50 قرشا للغرام الواحد، في تعاملات أمس، عن تعاملات اليوم الذي سبقه.
وقال: "إن هناك مراقبة حثيثة تشهدها أسعار الذهب".
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 53.9 دينار، وسعر الشراء من المواطنين 51.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 62.1 دينار، وسعر الشراء نحو 59.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطنينن نحو 47.9 دينار وسعر الشراء 44.4 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 430 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 377 دينارا.

MENAFN23112024000072011014ID1108918529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث