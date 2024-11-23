طلب ضعيف على الذهب وسط ترقب الأسعار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- أكد تجار في قطاع الحلي والمجوهرات ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، وسط تذبذب الأسعار ضمن نطاق "مرتفع".
وبين هؤلاء، أن ما يشهده الذهب من تقلبات دفع المواطنين للترقب لما ستؤول إليه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات سليم الذيب: "إن الطلب على الذهب لغايات الادخار والاستثمار، إضافة إلى الزينة والمصاغ ضعيف في الأسواق المحلية".
وأكد الذيب أن ارتفاع أسعار الذهب تدريجيا في الفترة الماضية، كان نتيجة ارتداد لانخفاضه عقب الانتخابات الأميركية الماضية، التي هبط فيها الذهب قرابة 200 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى 2537 دولارا، ثم عاد للارتفاع حاليا إلى 2660 دولارا.
وأشار إلى أن ما يشهده الذهب من ارتفاع في أسعاره هو استرداد لعافيته واللجوء إليه كملاذ آمن في ظل استمرار الأزمات السياسية في العالم، إضافة إلى انتظار البيانات الأميركية حول أسعار الفائدة.
وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية، أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 % بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر).
وقال تاجر الحلي والمجوهرات يزن دعنا: "إن المواطن يترقب ما سيحدث على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حتى يقرر ويتضح المشهد أمامه نظرا لوجود مخاوف حالية من الانخفاض".
وأكد دعنا أن المعدن الأصفر شهد طلبا ملحوظا لغايات الزينة وكمصاغ، لكنه منذ بداية الأسبوع الحالي تراجع مستوى الطلب عليه بشكل لافت.
وأضاف، أن التذبذب الذي يشهده الذهب خلال الفترة الماضية، دفع المواطن إلى تأجيل عمليات الشراء أو البيع التي كان ينوي القيام بها حتى يتضح مشهد الأسعار.
وأشار دعنا إلى أن المواطن الذي قام بالشراء مؤخرا، ينتظر ارتفاع الأسعار يقابله فئة من المواطنين تراقب الأسعار لتنخفض حتى يقوم بالشراء.
واتفق أحد العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات خالد عبدالله، مع سابقيه حول ضعف الطلب على الذهب في السوق المحلية لمختلف الغايات. وأكد عبدالله أن اسعار الذهب ارتفعت 50 قرشا للغرام الواحد، في تعاملات أمس، عن تعاملات اليوم الذي سبقه.
وقال: "إن هناك مراقبة حثيثة تشهدها أسعار الذهب".
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 53.9 دينار، وسعر الشراء من المواطنين 51.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 62.1 دينار، وسعر الشراء نحو 59.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطنينن نحو 47.9 دينار وسعر الشراء 44.4 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 430 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 377 دينارا.
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