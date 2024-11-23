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%17 انخفاض إنفاق الزوار الدوليين في 10 أشهر

11/23/2024 2:49:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- تصدر العرب على أعلى معدل إنفاق بين الزوار الدوليين للمملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وبقيمة 2.148 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها "الغد"، فإن حجم إنفاق الزوار الدوليين بلغ نحو 4.362 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي متراجعا بنسبة 16.9 % أو بمقدار 891 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجل حينها 5.253 مليار دينار.
وحسب البيانات فإن حجم انفاق الزوار العرب انخفض بنسبة 5 % او بمقدار 114 مليون دينار ليصل الى 2.148 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت قرابة 2.262 مليار دينار.
وشكلت نسبة مساهمة انفاق الزوار العرب من اجمالي انفاق الزوار الدوليين نحو 49.2 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن حجم إنفاق الزوار من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) بلغ 1.476 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي بنسبة تراجع بلغت %7.5 أو بمقدار 121 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 1.597 مليار دينار.
وشكلت نسبة انفاق المغتربين من اجمالي حجم انفاق الزوار الدولين نحو 33.8 %.
وجاء تراجع انفاق الزوار الدوليين من الجنسيات الأجنبية ملحوظا بنسبة وصلت الى 47 % او بمقدار 656 مليون دينار لينخفض الى نحو 738 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ1.394 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإن إنفاق المقيمين في الأردن يشمل التعليم والسياحة والعلاج.
ويذكر أن عدد زوار المملكة من السياح الدوليين بلغوا نحو 5.191 مليون زائر خلال العشرة أشهر الماضية من العام
الحالي.

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