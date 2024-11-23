%17 انخفاض إنفاق الزوار الدوليين في 10 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- تصدر العرب على أعلى معدل إنفاق بين الزوار الدوليين للمملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وبقيمة 2.148 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها "الغد"، فإن حجم إنفاق الزوار الدوليين بلغ نحو 4.362 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي متراجعا بنسبة 16.9 % أو بمقدار 891 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجل حينها 5.253 مليار دينار.
وحسب البيانات فإن حجم انفاق الزوار العرب انخفض بنسبة 5 % او بمقدار 114 مليون دينار ليصل الى 2.148 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت قرابة 2.262 مليار دينار.
وشكلت نسبة مساهمة انفاق الزوار العرب من اجمالي انفاق الزوار الدوليين نحو 49.2 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن حجم إنفاق الزوار من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) بلغ 1.476 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي بنسبة تراجع بلغت %7.5 أو بمقدار 121 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 1.597 مليار دينار.
وشكلت نسبة انفاق المغتربين من اجمالي حجم انفاق الزوار الدولين نحو 33.8 %.
وجاء تراجع انفاق الزوار الدوليين من الجنسيات الأجنبية ملحوظا بنسبة وصلت الى 47 % او بمقدار 656 مليون دينار لينخفض الى نحو 738 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ1.394 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإن إنفاق المقيمين في الأردن يشمل التعليم والسياحة والعلاج.
ويذكر أن عدد زوار المملكة من السياح الدوليين بلغوا نحو 5.191 مليون زائر خلال العشرة أشهر الماضية من العام
الحالي.
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