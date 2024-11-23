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تكنولوجيا المستقبل ضرورة لرفع تنافسية الأردن وتوفير الوظائف وتسريع الرقمنة

11/23/2024 2:49:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – فيما تتسارع عملية التطور التقني في العالم بشكل غير مسبوق، بما توفره التقنيات الحديثة أو ما يسمى بـ"تكنولوجيات المستقبل"، من مزايا السرعة وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة في الأعمال وتوفير الوقت، أكد خبراء في مجال الاتصالات والتقنية أن تبني "تكنولوجيا المستقبل" من قبل الحكومات والقطاعات الاقتصادية الحيوية أمر في غاية الأهمية.
وقال الخبراء: "إن تبني "تكنولوجيا المستقبل" لم يعد ترفا، بل هو ضرورة قصوى سترفع تنافسية اقتصادنا وتسرع عملية التحول الرقمي وتسهم في توفير وظائف المستقبل التي تعتمد كلها على المهارات الرقمية".
وأشار الخبراء إلى أهمية التجهيز وبناء قاعدة تأسيسية متينة لتبني واستخدام هذه التقنيات بالشكل الأمثل من خلال التشريعات والبنية التحتيتة للاتصالات وخصوصا تقنية الجيل الخامس، وفي مجال التعليم وبناء القدرات والمهارات التقنية للكوادر البشرية التي ستقود عملية التبني، مشيرين إلى أهمية العناية بجانب الأمن السيبراني لحماية اقتصادنا الرقمي.
ويمكن تعريف "تكنولوجيا المستقبل"، على أنها مجموعة من الابتكارات والتقنيات التي تحدث تغييرات جذرية في حياتنا اليومية وفي مختلف الصناعات. تشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الروبوتات المتقدمة، الدرون، البلوكشين، الميتافيرس والطابعات ثلاثية الأبعاد الشخصية والصناعية.
وأشار الخبراء إلى أن هذه التقنيات تقدم العديد من الفوائد للمؤسسات والاقتصاد فهي تمكن من تحسين الكفاءة، تعزيز الإنتاجية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.
منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في البحر الميت، كان خرج بمجموعة من التوصيات تدور في معظمها حول تبني تكنولوجيا المستقبل.
وأوصى المنتدى الذي شارك فيه 3 آلاف مشارك وخبير بتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في القطاعات الحيوية وتعزيز الابتكار في التقنية المالية لتحقيق الشمول المالي، وتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني لمواجهة التهديدات السيبرانية وإنشاء بنية تحتية رقمية موحدة، لدعم التحول الرقمي الحكومي، كما أوصى بأهمية تعزيز المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال التقنية.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة: "إن الاهتمام المتزايد بمفهوم "تكنولوجيات المستقبل" يعود إلى ضرورة استعداد المؤسسات لمواكبة التغيير السريع في السوق العالمي وزيادة التنافسية".
وبين الرواجبة أن تكنولوجيا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والبلوكشين أصبحت توجهات حتمية، لأنها بدأت بتغيير شكل الأسواق وفتح آفاق جديدة للابتكار وتحسين الخدمات.
وقال: "يمكن لهذه التقنيات تحسين الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية كالصحة، التعليم، الصناعة، وحتى الخدمات العامة، وتسريع وتجويد عملية التحول الرقمي".
بيد أن الرواجبة شدد على أن التهديدات السيبرانية، تمثل أحد التحديات الرئيسية لتبني تكنولوجيا المستقبل، ما يتطلب تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات الحساسة للمؤسسات والأفراد، وهو عنصر أساسي للاقتصاد الرقمي وللحفاظ على الثقة في الخدمات الرقمية. حيث يؤثر الأمن السيبراني بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المالي، لأن أي هجوم سيبراني كبير يكبد الشركات خسائر مالية ويؤدي لانتهاك خصوصية المستخدمين.
وأكد أننا في الأردن يجب أن نواصل البناء على ما حققناه في قطاع التقنية وضرورة مواكبة تكنولوجيات المستقبل وتبنيها من قبل الحكومات وقطاع خاص، ومواصلة التقدم في مجال التعليم التكنولوجي وتطوير الكفاءات التقنية.
وأكد أهمية أن يستمر الأردن في تحديث بنيته التحتية الرقمية وتعزيز قوانين الملكية الفكرية والأمن السيبراني، لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمار للحصول على كل فوائد تكنولوجيا المستقبل.
عن أهمية الذكاء الاصطناعي، وهي التقنية التي تعد من أهم تكنولوجيات المستقبل أكد مدير عام المبيعات الإقليمية في شركة "اس تي اس"، إحدى شركات " زين تيك" زيد مزاهرة، أن الذكاء الاصطناعي " هو الآن إحدى الركائز الأساسية التي تبنى عليها تكنولوجيا المستقبل، كونه يسهم في تعزيز الكفاءة وابتكار الحلول المتقدمة التي تخدم مختلف القطاعات، ما يؤدي الى زيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وقال مزاهرة: "نتوقع نموًا متسارعًا منقطع النظير في صناعة الذكاء الاصطناعي، ونرى أنها ستساهم في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وتحقيق تحسينات جوهرية على الكفاءة، حيث ستصبح التقنيات الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يفتح آفاقًا واسعة للابتكار والتقدم الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأكد أن المؤسسات التي لا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تفقد ميزات تنافسية مهمة في عصرنا الحالي، حيث يعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أساسيًا لتعزيز الكفاءة والابتكار والاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
وبين أن هناك تزايدا في اعتماد المؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن، حيث بدأت تدرك قيمتها ودورها الفعال في تحسين الكفاءة وتعزيز تبني التحول الرقمي. وكما ذكرت سابقا، يعتبر تبني الذكاء الاصطناعي عنصرًا حيويًا لتحقيق تحول رقمي حقيقي، فهو يساهم في تطوير الحلول المبتكرة وتحسين العمليات، مما يعزز التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لشركة "ايكو تكنولوجي" المهندس يوسف العالم: "إن الاهتمام بتكنولوجيات المستقبل ينبع من تأثيراتها التي بدأت تظهر في جوانب الحياة والاقتصاد، مبينا أنها تمثل اليوم المحرك الرئيسي للتحول الرقمي ولتحقيق النمو المستدام".
وأكد أن هذه التكنولوجيات تساعد الحكومات والمؤسسات في تحسين الكفاءة وسرعة العمل والإنجاز وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات للمستخدم النهائي بالشكل الأمثل، الذي يلبي احتياجاته وبما يحسن جودة حياته.
وأوضح أن كل تقنية يمكنها أن تقدم هذه الفوائد بما توفره من حلول، فالذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل كم هائل من البيانات وبالتبعية تسهيل اتخاذ القرارات الصحيحة، وإنترنت الأشياء تتيح التفاعل بين الأجهزة والمستخدمين وتقديم حلول تخدم قطاعات الصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، والواقع الافتراضي والمعزز يدعم قطاعات الترفيه والصحة والتعليم، والبلوكتشين تسهل وتدعم قطاع التقنية المالية والمعاملات وقطاعت الزراعة وغيرها، من القطاعات.
وأكد أهمية تعزيز البنية التحتية للاتصالات ونشر الجيل الخامس كونها تعد التقنية الأحدث في تقديم خدمات الإنترنت عالي السرعة، الذي تحتاجه كل تقنيات المستقبل.
ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجي التقني المهندس هاني البطش: "إن تكنولوجيات المستقبل وخصوصا الذكاء الاصطناعي، يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين العمليات في مختلف المجالات".
وأشار إلى أن هناك تقنيات لم تظهر لغاية اليوم ويتم تطويرها في المختبرات وستظهر في المدى القريب، وذلك يجب أن تكون الجامعات والمجتمع والشركات جاهزة في استشراف المستقبل قبل حدوثه.
ولتبني تكنولوجيا المستقبل بفاعلية، أكد البطش أنه يجب على الحكومات اتخاذ خطوات تشريعية عدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، حيث ينبغي تطوير سياسات وأطر تنظيمية تشجع الابتكار وتوفر الحوافز، مثل تمويل البحث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإزالة الحواجز التي تعيق دخول رواد الأعمال والمبتكرين.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات، مثل العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والتعليم، لدعم تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية محتملة، والتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات والبنية التحتية لمشاريع الابتكار.
ولفت البطش إلى أهمية المشاركة في التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات مع البلدان والمنظمات الأخرى، لمواجهة التحديات العالمية من خلال مبادرات الابتكار المشتركة، ومواصلة العمل على تعزيز الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة، مما يعزز الثقة في استخدام التقنيات الجديدة ويضمن سلامة العمليات الرقمية.

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