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الريشة.. كميات غاز مبشرة تحتاج سنوات لجني الثمار

11/23/2024 2:49:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- يرى خبراء أن كميات الغاز التي تحدثت عنها وزارة الطاقة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل بوجود مصدر محلي يغني عن المستورد وتقلل الكلف عن القطاعات الإنتاجية، لكن هناك معيقات ستؤخر تلمس الجدوى الفعلية من هذه الكميات، وأبرزها التمويل ومدة العمل المطلوبة للتطوير.
وأكد الخبراء أن منطقة الحقل يمكن ان توفر كميات تفوق ما تم الإعلان عنه مشيرين إلى وجود تقنيات حديثة مستخدمة عالميا تتيح استخراج نسب عالية من محتويات الآبار وبنسب قد تصل إلى 70 %.
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه إن الكميات التي تم الحديث عنها كبيرة وتكفي لعشرات السنين مقارنة بحجم الاستهلاك الحالي، علما بأن هذه النتائج توصلت إليها سابقا شركات أجنبية عملت في المنطقة سابقا.
وأضاف المصدر أن هذه الكميات يمكن أن تغني عن اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج ما يوفر من تكاليف الاستيراد أيضا عن الاقتصاد المحلي.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، أعلن الثلاثاء نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة معتبرا أن كميات الغاز في الحقل، تدعو للتفاؤل، لكنها تُقرأ مع جدواها الاقتصادية لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير في ذلك الوقت إن "تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل)، إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير".
ويستورد الأردن الغاز الطبيعي حاليا من مصادر أبرزها الاحتلال الإسرائيلي أو ما يطلق عليه رسميا "غاز الشمال" وبعض الكميات من مصر بالإضافة إلى كميات تستورد بحرا، في وقت تقدر فيه الحاجة اليومية بنحو 340 مليون قدم مكعب غالبيتها لأغراض توليد الكهرباء.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة بنحو 45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تسعى الشركة إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030.
الخبير الاقتصادي د. مفلح عقل قال إن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية "مبشرة" من حيث الكميات إلا أن عمليات الإنتاج تحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل تطوير الآبار وربطها بشبكة الغاز الطبيعي التي تزود مراكز الاستهلاك.
ورأى أن المضي في عمليات التطوير قد تكشف عن كميات أخرى لم تكن محتسبة سابقا، وإذا ما تم استخراج النسب التي ذكرت فإن هذا سيكون مصدر طاقة محلي مهم للأردن، مشيرا إلى أن التمويل لن يشكل مشكلة في حال دخلت الحكومة فعليا في هذه العمليات.
واعتبر أن ذلك يعتمد على الإرادة الفعلية للمضي في هذه العمليات، مبينا أن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء يعتمد على معدل الاستهلاك وقت بدء الإنتاج الفعلي.
وبحسب ما أعلنته الوزارة فإن "حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 %، وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب".
وقالت إن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج 30 %، إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج 43 %، وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكب".
من جهته، رأى نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة إن الكشوفات مهمة، إلا أن المدة الطويلة التي تحدثت عنها الحكومة والممتدة لـ10 سنوات وبجحم استثمارات يفوق ملياري دينار تقلل من الأهمية الحالية لهذه النتائج.
ومن الناحية الجيوليوجية، قال الشوابكة إن منطقة الحقل يمكن أن توفر كميات تفوق ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى وجود تقنيات حديثة مستخدمة عاليما تتيح استخراج نسب عالية من محتويات الآبار وبنسب قد تصل إلى 70 %.
من جهته، قال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الأرقام المعلنة تعني قيمة سوقية تقارب 35 مليار دولار، كما أنها تعني كهرباء مجانية اللأردنيين، إذا ما تم استغلال هذه الكميات خلال 40 سنة قادمة. إلا أنه رأى أن الأرقام ما تزال غير واضحة بخصوص الاحتياطيات.
وأضاف الشوبكي "ما تم هو طرح لتقدير كمية الاحتياطي دون طرح لكيفية الاستفادة منه، وما تم عرضه هو أفكار، على سبيل المثال ربطه بأنبوب مع خط الغاز العربي دون جدول زمني لهذا المشروع"، مشيرا إلى الحاجة لحفر المزيد من الآبار للتأكد من محتويات الحقل ووضع نموذج جيولوجي للحقل، حينها يمكن القول بأنه تم الانتهاء من المرحلة الاستكشافية والبدء بمرحلة التطوير والإنتاج في وقت أصبحت فيه التكنولوجيات العالمية الحديثة تسهل هذه العمليات.
ووفقا لشركة البترول الوطنية فإنها تتبع خطة لتطوير الحقل لزيادة قدراته الإنتاجية التي وصلت لـ45 مليون قدم 3 يوميا، يستغل قسم منها بمحطة الريشة للطاقة الكهربائية، علما بأن احتياجات الأردن من الغاز يوميا تبلغ 340 مليون قدم 3 يوميا، وخطة عمل الشركة للسنوات 2024 - 2029 تستهدف حفر 70 بئراً منها 26 بئراً تطويرية لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد العام 2029.

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