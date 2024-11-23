أبرز 10 لاعبين برازيليين أخفقوا مع ريال مدريد

عرف طوال تاريخه العريق العديد من نجوم البرازيلية الذين حققوا النجاح بقميص النادي "الملكي" في إسبانيا وأوروبا، وآخرهم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس.



لكن في الجهة المقابلة هناك آخرون وقع ريال مدريد معهم أملا في الاستفادة من موهبتهم وهو أمر معروف عن اللاعبين البرازيليين لكنهم في النهاية خيبوا الآمال، ولعل أبرزهم النجم الأنيق كاكا.

وتاليا قائمة 10 لاعبين برازيليين فشلوا مع ريال مدريد:



ديدي

هو البرازيلي الثاني في تاريخ ريال مدريد بعد غوديتشيلي، وصل إلى "الميرنغي" بعد تتويجه مع بلاده بكأس العالم 1958، ورغم ذلك أمضى موسما واحدا فقط (1958-1959) لعب خلاله 19 مباراة، وحسب "آس" فإن الغيرة من الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو ومشاكله مع زوجته عجلت برحيله عن النادي "الملكي".



فيتور

ورغم كونه لاعبا متميزا وحقق العديد من الألقاب مع الفرق البرازيلية مثل ساو باولو وكروزيرو وكورنثيانز إلا أن تجربة فيتور مع ريال مدريد لم يُكتب لها النجاح.

وصل فيتور إلى سانتياغو برنابيو في موسم 1993-1994 ولعب 3 مباريات فقط قبل أن يعود إلى بلاده مجددا.



زي روبرتو

مثّل البرازيلي ريال مدريد لمدة عام واحد في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 1997 حتى الشهر نفسه في العام التالي، ورغم تتويجه مع الفريق بـ3 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا إلا أنه لم يقدّم الكثير على الصعيد الشخصي.

خاض روبرتو 21 مباراة مع الريال وسجل هدفا وحيدا، وحسب "آس" فإن فشله يعود إلى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو الذي اعتمد عليه في مركز الظهير الأيسر علما أنه لاعب خط وسط.



فلافيو كونسيساو

تعاقد معه الرئيس فلورنتينيو بيريز مقابل 25 مليون يورو وذلك في عام 2000 وأمضى 3 مواسم لعب خلالها 74 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.



كان كثير الإصابات وهذا ما يوضّح قلة المباريات التي خاضها مع "الميرنغي" قبل رحيله إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2003.



خوليو بابتيستا

دافع عن ألوان ريال مدريد لموسمين ونصف على فترتين، وسجل المهاجم البرازيلي 13 هدفا فقط في 78 مباراة أشهرها هدف الفوز على برشلونة في ملعب "كامب نو" موسم 2007-2008 وربما هو الذكرى الوحيدة الرائعة للاعب لدى جماهير "الميرنغي" قبل رحيله إلى روما الإيطالي في صيف 2008.

روبينيو

تميّز برشاقته وسرعته ومهاراته الفنية العالية، وصل إلى ريال مدريد قادما من سانتوس في صيف عام 2005 وأسر قلوب المشجعين سريعا لكن دوره تراجع مع الفريق تدريجيا وانتهى الأمر بطلبه الرحيل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2008.

شارك روبينيو مع ريال مدريد في 137 مباراة مسجلا 35 هدفا، وحقق 3 ألقاب منها 2 بالدوري الإسباني.

إيمرسون

تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2006 بطلب مباشر من كابيلو، لكنه لم يستمر سوى موسم واحد فقط لعب خلاله 34 مباراة أحرز فيها هدفا وحيدا، وتُوج بلقب "الليغا".



كاكا

أحد أشهر اللاعبين البرازيليين في العصر الحديث وكان من أولى الصفقات المدوية في الحقبة الثانية للرئيس بيريز.

وصل كاكا إلى ريال مدريد في صيف عام 2009 قادما من ميلان مقابل 67 مليون يورو، واستمر مع الفريق لـ4 مواسم شهدت صعودا وهبوطا في مستواه بسبب الإصابات حتى عاد إلى "الروسونيري" عام 2013، وإجمالا سجل 29 هدفا في 120 مباراة مع الملكي وتُوج بـ3 ألقاب محلية.



لوكاس سيلفا

تعاقد معه ريال مدريد في ميركاتو الشتاء لعام 2015 قادما من كروزيرو مقابل 14 مليون يورو، وبعد 6 أشهر فقط خرج مُعارا إلى مارسيليا الفرنسي قبل أن يرحل عن النادي "الملكي" في صيف عام 2019 إثر انتهاء عقده مع الفريق.



في تلك الفترة تنقّل اللاعب بين ريال مدريد وكروزيرو على سبيل الإعارة، في المجمل لعب لوكاس سيلفا مع "الملكي" 9 مباريات فقط لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.



سيسينيو

حط اللاعب البرازيلي رحاله في العاصمة الإسبانية شتاء عام 2006 واستمر مع ريال مدريد لموسم ونصف وخاض 32 مباراة مسجلا 3 أهداف، ثم رحل إلى روما الإيطالي في ميركاتو صيف 2008.