فريق أنطاليا سبور التركي يطالب لاعبا إسرائيليا بـ400 ألف يورو

لا تزال الخلافات قائمة بين نادي أنطاليا سبور التركي ولاعبه السابق الإسرائيلي ساجيف جيهزكيل بحسب موقع "واي نت نيوز" (ynetnews).

ويطالب النادي التركي جيهزكيل الذي يلعب حاليا في فريق مكابي تل أبيب بتعويض قدره 400 ألف يورو بسبب رسالة عرضها على معصمه بعد تسجيله هدفا لصالح أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور في التركي الممتاز الموسم الماضي.



وكتب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على معصمه "100 يوم، 7.10′′، إلى جانب شعار نجمة داود اليهودية في إشارة إلى هجوم المقاومة الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.



ويزعم النادي أن جيهزكيل يتحمل المسؤولية عن الموقف الذي أدى إلى التخلي عن خدماته وأنه يتحمل دورا في "الأضرار التي لحقت بنادي أنطاليا سبور بسبب خرق العقد".



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمر فريق أنطاليا سبور بدفع 100 ألف يورو إلى جيهزكيل، ومن المتوقع أن يستأنف النادي التركي القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.





وكانت الشرطة التركية اعتقلت جيهزكيل في يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة "تحريض الناس على الكراهية والعداء" لعرضه رسالة مكتوبة على معصمه المضمد قبل أن تفرج عنه بعد ذلك.



ونقلت قناة "إن تي في" عن جيهزكيل قوله: "لم أتصرف لتحريض أو استفزاز أحد. أنا لست مؤيدا للحرب".



وفي سياق منفصل، أعلن نادي باشاك شهير في إسطنبول في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد لاعب خط الوسط الإسرائيلي إيدن كارتسيف بسبب الإضرار "بالقيم الحساسة" في تركيا. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كارتسيف احتجز لفترة وجيزة الاثنين بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكالات

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