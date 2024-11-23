تفاصيل مكالمة مورينيو لإقناع رونالدو بالانتقال إلى الدوري التركي

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه لإقناع مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بالانضمام إلى الفريق التركي بعد نهاية عقد "الدون" صيف 2024-2025.



ويخوض النجم البرتغالي موسمه الأخير مع النصر بموجب العقد الحالي الموقّع بين الطرفين، وفي الوقت نفسه لم يوافق كريستيانو على شروط العقد الجديد وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.



ويسعى مورينيو إلى استغلال الوضع الراهن للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل في العالم 5 مرات، إذ تواصل معه من أجل إقناعه بالعودة إلى أوروبا من خلال الانضمام إلى فنربخشه الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية تفاصيل مكالمة قصيرة جمعت المدرب الفيلسوف و"صاروخ ماديرا" إذ سأل الأول الثاني "هل أنت سعيد هناك (السعودية)؟ يشاع أنك تريد الرحيل، إذا غادرت هل ترغب في المجيء إلى فنربخشه؟".



وذهبت "ذا صن" إلى أبعد من ذلك حين قالت إن ماريو برانكو المدير الرياضي لنادي فنربخشه فتح بابا للتفاوض مع كريستيانو ووكيل أعماله.





ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تقارير إعلامية السعودية أفادت بأن الهلال بطل دوري المحترفين السعودي يريد أيضا التعاقد مع رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.



وأشار برنامج "أكشن مع وليد" -عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية- إلى أن الهلال يسعى للحصول على توقيع "الدون" ليكون بديلا للبرازيلي نيمار الذي قررت إدارة "الزعيم" عدم تجديد عقده.



يذكر أن مورينيو سبق له تدريب كريستيانو رونالدو لمدة 3 مواسم في الفترة ما بين 2010-2011 حتى نهاية موسم 2012-2013 وذلك أثناء تواجدهما في ريال مدريد الإسباني، قبل أن يقرّر المدرب البرتغالي العودة إلى تشلسي الإنجليزي بعد الفشل في قيادة "الميرنغي" للتتويج بدوري أبطال أوروبا.



وبدأ مورينيو تدريب الفريق التركي الصيف الماضي، وقاده حتى الآن في 19 مباراة بجميع البطولات، فاز الفريق التركي في 11 وتعادل 5 مرات وخسر 3 فقط.



وتحت قيادة مورينيو، يحتل فنربشخه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر غلطة سراي.



على الجهة المقابلة، ظهر كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع النصر في 16 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 11 هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.



ومنذ انضمامه إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023 ظهر "الدون" في 80 مباراة بجميع البطولات، وسجّل فيها 69 هدفا وصنع 18 آخر، لكن الأهم أنه لم يساعد الفريق على الظفر بأي بطولة رسمية.



وظهر كريستيانو في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته منصة "نت فليكس" وعرضته مؤخرا حيث قال فيه إنه جاء إلى النصر من أجل خوض تحدّ جديد في مسيرته وتحقيق البطولات.





وأضاف "يقولون إني أتيت إلى هنا (النصر) من أجل كسب المال فقط والناس يشككون بي، لكن أنا هنا من أجل الفوز". (الجزيرة)