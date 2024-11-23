هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب 65 يورو

كشفت تقارير صحافية أن النرويجي، إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بات مهدداً بالسجن لمدة يوم واحد بسبب مبلغ زهيد يقدر بـ 65 يورو، تتمثل في غرامة قيادة عن مخالفة أثناء زيارته لسويسرا.



وتأتي الأخبار وسط التكهنات بشأن اقتراب المهاجم النرويجي من التوقيع على عقد جديد مع ناديه الإنجليزي مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الممتاز.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلاً عن "بليك" السويسرية أن هالاند لم يدفع غرامة قيادة عن مخالفة في البلاد بقيمة 60 فرانكا سويسريا، أي حوالي 65 يورو، وهو مبلغ زهيد، ومع ذلك قد ينتهي به الأمر في السجن.

وأضاف التقرير: يمكن لهالاند تجنب عقوبة السجن من خلال دفع المبلغ للسلطات في زيارته القادمة للبلاد.



وغادر والد هالاند، ألفي إنجي، النرويج في عام 2023 ليعيش بشكل دائم في سويسرا، ومن المرجح أن يزور اللاعب والده خلال فترة عيد الميلاد وسيسعى إلى تسوية القضية القانونية.



ويستعد هالاند، الذي سجل 12 هدفاً في الدوري حتى الآن، لمباراة فريقه القادمة أمام توتنهام، يوم السبت، إذ يسعى لتقليص الفارق مع ليفربول متصدر الترتيب.