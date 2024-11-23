هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب 65 يورو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية أن النرويجي، إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بات مهدداً بالسجن لمدة يوم واحد بسبب مبلغ زهيد يقدر بـ 65 يورو، تتمثل في غرامة قيادة عن مخالفة أثناء زيارته لسويسرا.
وتأتي الأخبار وسط التكهنات بشأن اقتراب المهاجم النرويجي من التوقيع على عقد جديد مع ناديه الإنجليزي مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الممتاز.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلاً عن "بليك" السويسرية أن هالاند لم يدفع غرامة قيادة عن مخالفة في البلاد بقيمة 60 فرانكا سويسريا، أي حوالي 65 يورو، وهو مبلغ زهيد، ومع ذلك قد ينتهي به الأمر في السجن.
وأضاف التقرير: يمكن لهالاند تجنب عقوبة السجن من خلال دفع المبلغ للسلطات في زيارته القادمة للبلاد.
وغادر والد هالاند، ألفي إنجي، النرويج في عام 2023 ليعيش بشكل دائم في سويسرا، ومن المرجح أن يزور اللاعب والده خلال فترة عيد الميلاد وسيسعى إلى تسوية القضية القانونية.
ويستعد هالاند، الذي سجل 12 هدفاً في الدوري حتى الآن، لمباراة فريقه القادمة أمام توتنهام، يوم السبت، إذ يسعى لتقليص الفارق مع ليفربول متصدر الترتيب.
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