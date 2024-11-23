ماسكيرانو أبرز المرشحين لتدريب إنتر ميامي

يبرز اسم الوسط السابق الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، كمرشح للإشراف على تدريب إنتر ميامي الأميركي ونجمه ليونيل على أن يُعلن عن هوية المدرب الجديد "في الأيام المقبلة"، وفقا لما أفاد رجل الاعمال الملياردير خورخي ماس أحد مالكي النادي، الذي أشار إلى أنه تشاور مع اللاعب الأرجنتيني بشأن اختيار المدرب الجديد.



وغادر المدرب السابق الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو النادي لأسباب شخصية قبل أيام قليلة، في حين قال ماس إنه وزميله المالك الآخر نجم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام تحركا بسرعة لتحديد بديله.



وزعمت تقارير إعلامية في الأرجنتين أن زميل ميسي السابق في برشلونة ماسكيرانو، الذي يتولى حالياً تدريب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً، من المقرر أن يتولى هذا الدور.



ولم يؤكد ماس أو ينفي اختيار ماسكيرانو ليحل بدلاً من مواطنه مارتينو، لكنه أشار إلى تشاوره مع ميسي بشأن هوية المدرب الجديد.

قال ماس في مؤتمر صحافي: تحدثت إلى ليو يوم السبت بعدما تحدث مع تاتا. سألته ما هو المهم بالنسبة له وما هو المهم للحصول على أفضل ما في قائمتنا؟ كيف نتطور؟



وأضاف: لقد شاركني ليو أفكاره. إن التعرف على ليو والنجوم الآخرين يشكّل ميزة في كل جانب. أريد أن يشعر ليو بالراحة مع المدرب الجديد.



وارتدى ماسكيرانو قميص برشلونة خلال حقبته الذهبية مع ميسي، ولعب إلى جانب نجوم إنتر ميامي الحاليين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريس.



وأكد ماس أن النادي يحتاج إلى "مدرب عظيم" "طموح ومتعطش" ولديه الرغبة في اعتماد الأسلوب الهجومي في كرة القدم.