ماسكيرانو أبرز المرشحين لتدريب إنتر ميامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبرز اسم لاعب الوسط السابق الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، كمرشح للإشراف على تدريب إنتر ميامي الأميركي ونجمه ليونيل ميسي على أن يُعلن عن هوية المدرب الجديد "في الأيام المقبلة"، وفقا لما أفاد رجل الاعمال الملياردير خورخي ماس أحد مالكي النادي، الذي أشار إلى أنه تشاور مع اللاعب الأرجنتيني بشأن اختيار المدرب الجديد.
وغادر المدرب السابق الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو النادي لأسباب شخصية قبل أيام قليلة، في حين قال ماس إنه وزميله المالك الآخر نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام تحركا بسرعة لتحديد بديله.
وزعمت تقارير إعلامية في الأرجنتين أن زميل ميسي السابق في برشلونة ماسكيرانو، الذي يتولى حالياً تدريب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً، من المقرر أن يتولى هذا الدور.
ولم يؤكد ماس أو ينفي اختيار ماسكيرانو ليحل بدلاً من مواطنه مارتينو، لكنه أشار إلى تشاوره مع ميسي بشأن هوية المدرب الجديد.
قال ماس في مؤتمر صحافي: تحدثت إلى ليو يوم السبت بعدما تحدث مع تاتا. سألته ما هو المهم بالنسبة له وما هو المهم للحصول على أفضل ما في قائمتنا؟ كيف نتطور؟
وأضاف: لقد شاركني ليو أفكاره. إن التعرف على ليو والنجوم الآخرين يشكّل ميزة في كل جانب. أريد أن يشعر ليو بالراحة مع المدرب الجديد.
وارتدى ماسكيرانو قميص برشلونة خلال حقبته الذهبية مع ميسي، ولعب إلى جانب نجوم إنتر ميامي الحاليين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريس.
وأكد ماس أن النادي يحتاج إلى "مدرب عظيم" "طموح ومتعطش" ولديه الرغبة في اعتماد الأسلوب الهجومي في كرة القدم.
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