منتخب السيدات يواجه إيران مرتين وديا في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أتم اتحاد الكرة ترتيبات إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الإيراني، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة نهاية الشهر الحالي.
ويلتقي منتخب السيدات نظيره الإيراني يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي في عمان، قبل أن يتجدد اللقاء بين الطرفين يوم الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتضم قائمة منتخب السيدات للمواجهتين بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش 22 لاعبة، وهن: ملك
شنك، روند كساب، شرين الشلبي، جود العبادي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، تقى غازي، ريتال الشوبكي، لانا فراس، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، مرح أبو تايه، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
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