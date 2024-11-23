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منتخب السيدات يواجه إيران مرتين وديا في عمان

11/23/2024 2:49:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- أتم اتحاد الكرة ترتيبات إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الإيراني، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة نهاية الشهر الحالي.

ويلتقي منتخب السيدات نظيره الإيراني يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي في عمان، قبل أن يتجدد اللقاء بين الطرفين يوم الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتضم قائمة منتخب السيدات للمواجهتين بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش 22 لاعبة، وهن: ملك شنك، روند كساب، شرين الشلبي، جود العبادي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، تقى غازي، ريتال الشوبكي، لانا فراس، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، مرح أبو تايه، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.

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