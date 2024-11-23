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أنشيلوتي يتحدث عن الصحة العقلية لمبابي

11/23/2024 2:49:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، أنه "من البشع" التكهن بشأن الصحة العقلية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم.

وسجل مبابي (25 عاما) هدفا يتيما فقط في آخر سبع مباريات خاضها مع ريال في جميع المسابقات، على وقع نزاع مالي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان وارتباط اسمه بتحقيق في قضية اغتصاب في السويد، وهو ما نفاه النجم الفرنسي.

وعندما سُئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عما إذا كان مهاجم المنتخب الفرنسي يعاني من الضغوطات، قال: يا له من سؤال. ليس لديّ انطباع بأنه يعاني من أي مشكلات من ناحية الصحة العقلية.

وتابع: أراه سعيدا بالتواجد هنا، إذا كان كذلك، فهو لا يظهر ذلك، لكنني أعتقد أن التكهن بمشكلات من هذا النوع أمر بشع بعض الشيء.

وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان استبعد قائد "الديوك" السابق عن التشكيلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال النافذتين الأخيرتين في شهرين، فغاب عن 4 مباريات.

وعلل ديشان قرار عدم استدعاء مبابي لمواجهتي إسرائيل (0-0) وإيطاليا (3-1) الأخيرتين قائلا "كان الأمر أفضل بهذه الطريقة".

وأكد أنشيلوتي أنه واثق من أن مبابي سيجد طريقه إلى الشباك خارج أرضه أمام ليغانيس المتواضع ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة، الأحد.

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