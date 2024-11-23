أنشيلوتي يتحدث عن الصحة العقلية لمبابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، أنه "من البشع" التكهن بشأن الصحة العقلية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم.
وسجل مبابي (25 عاما) هدفا يتيما فقط في آخر سبع مباريات خاضها مع ريال في جميع المسابقات، على وقع نزاع مالي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان وارتباط اسمه بتحقيق في قضية اغتصاب في السويد، وهو ما نفاه النجم الفرنسي.
وعندما سُئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عما إذا كان مهاجم المنتخب الفرنسي يعاني من الضغوطات، قال: يا له من سؤال. ليس لديّ انطباع بأنه يعاني من أي مشكلات من ناحية الصحة العقلية.
وتابع: أراه سعيدا بالتواجد هنا، إذا كان كذلك، فهو لا يظهر ذلك، لكنني أعتقد أن التكهن بمشكلات من هذا النوع أمر بشع بعض الشيء.
وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان استبعد قائد "الديوك" السابق عن التشكيلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال النافذتين الأخيرتين في شهرين، فغاب عن 4 مباريات.
وعلل ديشان قرار عدم استدعاء مبابي لمواجهتي إسرائيل (0-0) وإيطاليا (3-1) الأخيرتين قائلا "كان الأمر أفضل بهذه الطريقة".
وأكد أنشيلوتي أنه واثق من أن مبابي سيجد طريقه إلى الشباك خارج أرضه أمام ليغانيس المتواضع ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة، الأحد.
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