العربي يتغلب على كفرسوم بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

العربي يتغلب على كفرسوم بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد
التاريخ
11/23/2024 2:49:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تغلب فريق العربي على نظيره فريق كفرسوم بنتيجة 28-25، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وذلك ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
وكان فريق السلط قد حقق الفوز على فريق الكتة بنتيجة 37-23، وكذلك حقق فريق الاهلي الفوز على فريق كفرنجة بنتيجة 24-21، في المباراتين اللتين جرتا امس.
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