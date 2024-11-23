آرسنال يستعيد نغمة الانتصار.. وتشيلسي يهزم ليستر بصعوبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - عاد آرسنال إلى سكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف آرسنال كل من بوكايو ساكا (15) وتوماس بارتي (52) وإيثان نوانيري (86).
وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 22 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف وراء تشيلسي، فيما بقي رصيد نوتنجهام 19 نقطة في المركز السادس.
وتبادل الفريقان السيطرة في الدقائق الأولى، وتقدم أولا أينا ظهير نوتنجهام من الجهة اليمنى، قبل أن يوجّه كرة عرضية، فشل كالوم هودسون أودوي في مقابلتها أمام المرمى في الدقيقة الرابعة.
وتمكن آرسنال من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما حصل ساكا على الكرة من قائد آرسنال مارتن أوديجارد، ليتقدم في الجهة اليمنى، قبل أن يسدد بطريقته الاعتيادية كرة بيسراه تجاوزت الحارس سيلس.
ووصلت تمريرة لاعب آرسنال ميكيل ميرينو إلى ساكا في الجهة اليمنى، فهيأ الدولي الإنجليزي الكرة إلى أوديجارد، الذي ارتدت تسديدته من ميلينكوفيتش لاعب نوتنجهام في الدقيقة 22.
وأثمرت لعبة جماعية مشتركة، عن وصول الكرة إلى مهاجم آرسنال جابرييل جيسوس، الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 26.
وتعاون ساكا مع يورين تيمبر في الناحية اليمنى، قبل أن يوجّه الأول تسديدة، ارتدت من الدفاع إلى البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي تصدى الحارس سيلس لمحاولته في الدقيقة 39.
وعاد الحارس البلجيكي سيلس ليتألق في الدقيقة 42، عندما اخترق أوديجارد دفاع نوتنجهام من العمق، قبل أن يمرر إلى جيسوس الذي بدوره أرغمه الدفاع للتمرير إلى ساكا، فأطلق الأخيرة كرة يسارية برع الحارس في إبعادها.
وقدم الثلاثي تيمبر وساكا وأوديجارد وساكا عملا جماعيا لافتا، لتصل الكرة إلى الأول داخل منطقة جزاء نوتنجهام، قبل أن يسدد فوق المرمى بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبين شوطي اللقاء، دخل توماس بارتي إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن جورجينيو، فتمكن اللاعب الغاني من تعزيز تقدم الفريق اللندني بالدقيقة 52، عندما تلقى تمريرة من ساكا، ليطلق تسديدة بعيدة المدى استقرت في المرمى.
وحاول مدرب نوتنجهام فورست نونو إيسبرتو سانتو تنشيط هجومه عبر إشراك الهداف النيوزيلندي كريس وود مكان تايوو أوونيي، وجرب ميلينكوفيتش حظه بتسديدة ابتعدت عن مرمى آرسنال في الدقيقة 63، ورد عليه ميرينو بتسديدة مماثلة في الدقيقة 66.
وحاول نوتنجهام تقليص الفارق، عندما رفع البديل نيكو ويليامز على رأس قائد الفريق ياتس، الذي علت محاولته المرمى في الدقيقة 76.
ودخل رحيم سترلينج وإثان نوانيري إلى تشكيلة آرسنال، فسجل الثاني ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 86، عندما تابع تمريرة الأول بأناقة من لمسة واحدة في الزاوية السفلى اليمنى للمرمى.
وألغت راية الحكم، هدفا أحرزه نوتنجهام في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل جوتا سيلفا، بداعي التسلل.
ويوم أمس أيضا، عزز تشيلسي مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي، بفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي 2-1.
وفرض الأرجنتيني إنزو فرنانديز نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الأول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75). وقلّص ليستر الفارق بفضل البديل المهاجم الغاني جوردان أيو (90+5 من ركلة جزاء).
ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية الذي استقبل توتنهام العاشر في وقت لاحق، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ساوثمبتون الأحد.
وكان تشلسي سقط في فخ التعادل أمام آرسنال 1-1 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية الأخيرة، في حين تعرض ليستر لخسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.
وفشل ليستر، بطل الدوري العام 2016، في تحقيق فوزه الرقم 500 في عقر داره في دوري النخبة أمام مدربه السابق الإيطالي إنزو ماريسكا (44 عاما) الذي انتقل هذا الموسم إلى مقاعد الـ "بلوز".
وزج ماريسكا بالثنائي الدفاعي الفرنسي ويسلي فوفانا وبنوا بادياشيل في التشكيلة الأساسية إلى جانب الرباعي جاكسون ونوني مادويكي وكول بالمر والبرتغالي جواو فيليكس، وأبقى المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو على مقاعد البدلاء.
وبكّر تشيلسي في افتتاح التسجيل بعد كرة طويلة وصلت إلى جاكسون الذي استفاد من تردد المدافع البلجيكي فاوت فاس للتوغل على الجهة اليسرى، وتمريرة من فرنانديس لينهي بقدمه اليمنى في شباك الحارس الدنماركي مادس هرمانسن (16).
وتألق هرمانسن في صد كرة ماديوكي (28)، ليعتقد الأخير أنه ضاعف النتيجة إلّا أن حكم التماس ألغى الهدف بداعي التسلل على الممرر الإسباني مارك كوكوريا (33).
وكاد ليستر يدرك التعادل، لكن كرة الإيرلندي كايسي ماكاتير من داخل المنطقة مرت بمحاذاة القائم (38)، وأخرى للنيجيري ويلفريد نديدي (42).
وبطريقة غريبة فوّت تشيلسي فرصة الهدف الثاني بعد هجمة سريعة بدأها فيليكس الذي مرر الكرة إلى جاكسون من الجهة اليسرى، فأرسلها عرضية إلى القائم الثاني نجح الحارس في ابعادها، وتابعها بالمر أمام المرمى الخالي تسديدة اصطدمت بقدم زميله مادويكي (54).
وأضاف الفريق الضيف الثاني بعد تمريرة ساقطة (لوب) من كوكوريا داخل المنطقة، تطاول لها جاكسون برأسه صدها الحارس لتعود إلى فرنانديز ليتابعها بدوره رأسية في الشباك (75).
واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الارض بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر خطأ من البديل البلجيكي روميو لافيا على البديل الآخر الجامايكي بوبي ديكوردوفا-ريد داخل المنطقة، ترجمها أيو بنجاح في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في ثالث أهدافه هذا الموسم. -(وكالات)
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