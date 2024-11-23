Sunday, 24 November 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آرسنال يستعيد نغمة الانتصار.. وتشيلسي يهزم ليستر بصعوبة

11/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - عاد آرسنال إلى سكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف آرسنال كل من بوكايو ساكا (15) وتوماس بارتي (52) وإيثان نوانيري (86).
وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 22 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف وراء تشيلسي، فيما بقي رصيد نوتنجهام 19 نقطة في المركز السادس.
وتبادل الفريقان السيطرة في الدقائق الأولى، وتقدم أولا أينا ظهير نوتنجهام من الجهة اليمنى، قبل أن يوجّه كرة عرضية، فشل كالوم هودسون أودوي في مقابلتها أمام المرمى في الدقيقة الرابعة.
وتمكن آرسنال من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما حصل ساكا على الكرة من قائد آرسنال مارتن أوديجارد، ليتقدم في الجهة اليمنى، قبل أن يسدد بطريقته الاعتيادية كرة بيسراه تجاوزت الحارس سيلس.
ووصلت تمريرة لاعب آرسنال ميكيل ميرينو إلى ساكا في الجهة اليمنى، فهيأ الدولي الإنجليزي الكرة إلى أوديجارد، الذي ارتدت تسديدته من ميلينكوفيتش لاعب نوتنجهام في الدقيقة 22.
وأثمرت لعبة جماعية مشتركة، عن وصول الكرة إلى مهاجم آرسنال جابرييل جيسوس، الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 26.
وتعاون ساكا مع يورين تيمبر في الناحية اليمنى، قبل أن يوجّه الأول تسديدة، ارتدت من الدفاع إلى البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي تصدى الحارس سيلس لمحاولته في الدقيقة 39.
وعاد الحارس البلجيكي سيلس ليتألق في الدقيقة 42، عندما اخترق أوديجارد دفاع نوتنجهام من العمق، قبل أن يمرر إلى جيسوس الذي بدوره أرغمه الدفاع للتمرير إلى ساكا، فأطلق الأخيرة كرة يسارية برع الحارس في إبعادها.
وقدم الثلاثي تيمبر وساكا وأوديجارد وساكا عملا جماعيا لافتا، لتصل الكرة إلى الأول داخل منطقة جزاء نوتنجهام، قبل أن يسدد فوق المرمى بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبين شوطي اللقاء، دخل توماس بارتي إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن جورجينيو، فتمكن اللاعب الغاني من تعزيز تقدم الفريق اللندني بالدقيقة 52، عندما تلقى تمريرة من ساكا، ليطلق تسديدة بعيدة المدى استقرت في المرمى.
وحاول مدرب نوتنجهام فورست نونو إيسبرتو سانتو تنشيط هجومه عبر إشراك الهداف النيوزيلندي كريس وود مكان تايوو أوونيي، وجرب ميلينكوفيتش حظه بتسديدة ابتعدت عن مرمى آرسنال في الدقيقة 63، ورد عليه ميرينو بتسديدة مماثلة في الدقيقة 66.
وحاول نوتنجهام تقليص الفارق، عندما رفع البديل نيكو ويليامز على رأس قائد الفريق ياتس، الذي علت محاولته المرمى في الدقيقة 76.
ودخل رحيم سترلينج وإثان نوانيري إلى تشكيلة آرسنال، فسجل الثاني ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 86، عندما تابع تمريرة الأول بأناقة من لمسة واحدة في الزاوية السفلى اليمنى للمرمى.
وألغت راية الحكم، هدفا أحرزه نوتنجهام في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل جوتا سيلفا، بداعي التسلل.
ويوم أمس أيضا، عزز تشيلسي مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي، بفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي 2-1.
وفرض الأرجنتيني إنزو فرنانديز نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الأول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75). وقلّص ليستر الفارق بفضل البديل المهاجم الغاني جوردان أيو (90+5 من ركلة جزاء).
ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية الذي استقبل توتنهام العاشر في وقت لاحق، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ساوثمبتون الأحد.
وكان تشلسي سقط في فخ التعادل أمام آرسنال 1-1 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية الأخيرة، في حين تعرض ليستر لخسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.
وفشل ليستر، بطل الدوري العام 2016، في تحقيق فوزه الرقم 500 في عقر داره في دوري النخبة أمام مدربه السابق الإيطالي إنزو ماريسكا (44 عاما) الذي انتقل هذا الموسم إلى مقاعد الـ "بلوز".
وزج ماريسكا بالثنائي الدفاعي الفرنسي ويسلي فوفانا وبنوا بادياشيل في التشكيلة الأساسية إلى جانب الرباعي جاكسون ونوني مادويكي وكول بالمر والبرتغالي جواو فيليكس، وأبقى المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو على مقاعد البدلاء.
وبكّر تشيلسي في افتتاح التسجيل بعد كرة طويلة وصلت إلى جاكسون الذي استفاد من تردد المدافع البلجيكي فاوت فاس للتوغل على الجهة اليسرى، وتمريرة من فرنانديس لينهي بقدمه اليمنى في شباك الحارس الدنماركي مادس هرمانسن (16).
وتألق هرمانسن في صد كرة ماديوكي (28)، ليعتقد الأخير أنه ضاعف النتيجة إلّا أن حكم التماس ألغى الهدف بداعي التسلل على الممرر الإسباني مارك كوكوريا (33).
وكاد ليستر يدرك التعادل، لكن كرة الإيرلندي كايسي ماكاتير من داخل المنطقة مرت بمحاذاة القائم (38)، وأخرى للنيجيري ويلفريد نديدي (42).
وبطريقة غريبة فوّت تشيلسي فرصة الهدف الثاني بعد هجمة سريعة بدأها فيليكس الذي مرر الكرة إلى جاكسون من الجهة اليسرى، فأرسلها عرضية إلى القائم الثاني نجح الحارس في ابعادها، وتابعها بالمر أمام المرمى الخالي تسديدة اصطدمت بقدم زميله مادويكي (54).
وأضاف الفريق الضيف الثاني بعد تمريرة ساقطة (لوب) من كوكوريا داخل المنطقة، تطاول لها جاكسون برأسه صدها الحارس لتعود إلى فرنانديز ليتابعها بدوره رأسية في الشباك (75).
واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الارض بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر خطأ من البديل البلجيكي روميو لافيا على البديل الآخر الجامايكي بوبي ديكوردوفا-ريد داخل المنطقة، ترجمها أيو بنجاح في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في ثالث أهدافه هذا الموسم. -(وكالات)

MENAFN23112024000072011014ID1108918516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث