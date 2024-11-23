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عبد العال: لقب الدرع سيساعد السلط على النجاة في المحترفين

11/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - أكد لاعب فريق السلط لكرة القدم يزن عبد العال، أن الحصول على لقب درع الاتحاد مساء الأربعاء الماضي، يمنح الفريق دافعا معنويا كبيرا من أجل تحقيق نهضة كبيرة في بقية مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، أملا بالابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
وبين عبد العال في حديثه لـ "الغد"، أن نتائج فريق السلط في بطولة دوري المحترفين لا تلبي الطموح بالنسبة للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا بأن الفريق سيظهر بصورة مغايرة في بقية المباريات وسيحاول التواجد في الطابق العلوي مع بداية مرحلة الإياب.
وأضاف: "حظينا بليلة تاريخية في مدينة السلط بعد التتويج، ووجدنا محبة كبيرة من قبل الجماهير، وهو ما يدفعنا للتركيز أكثر في تحقيق أهدافنا والبقاء بين الكبار لموسم آخر، وأعتقد بأن الصعود على منصة التتويج سيجعل الجماهير السلطية تتواجد بصورة أكبر على المدرجات في المباريات المقبلة".
ويحتل فريق السلط المركز العاشر على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، بعد أن فاز في مباراتين على شباب الأردن والرمثا، فيما تعادل مرتين أمام الفيصلي والصريح، وخسر في 4 مباريات أمام الأهلي، شباب العقبة، الحسين إربد والجزيرة، مع تبقي 3 مباريات له بالمرحلة الأولى أمام مغير السرحان ومعان والوحدات على التوالي.
وتعتبر بطولة الدرع الحالية الثانية في مسيرة عبد العال (25 عاما) ببطولات المحترفين، بعد أن حصد بطولة الدرع للمرة الأولى له مع فريق الجليل في العام 2021، عندما فاز أيضا فريقه على الوحدات بفارق الركلات الترجيحية.
وقال: "من الجميل جدا أن أحقق لقبين مع فريقين مختلفين وأمام منافس صعب وهو الوحدات، ولم تكن المباراة النهائية سهلة أبدا علينا في ظل غياب هداف الفريق محمد عبد المطلب، ولكننا نجحنا بتعديل الكفة في الدقائق الأخيرة، ومنحتنا تلك اللحظة الأفضلية قبل تنفيذ ركلات الترجيح".
وأشاد عبد العال بتطور نتائج ومستويات الفريق منذ قدوم المدرب هيثم الشبول لتولي الإدارة الفنية، موضحا بأنه أحد أفضل المدربين في الموسم الحالي، حيث نجح بوضع بصمته بصورة سريعة، وتمكن من قيادة الفريق لأول لقب في تاريخ السلط ببطولات المحترفين.
وتابع: "أن ننجح في إيقاف الفيصلي في دور المجموعات بالتعادل، والتفوق على الرمثا وخطف بطاقة التأهل للدور الثاني، ثم تخطي الحسين في نصف النهائي، قبل الفوز على الوحدات في النهائي، يعني أن السلط قادر على المنافسة على المراكز المتقدمة مع نهاية الدوري في حال استمرار النتائج الإيجابية، نتيجة إيقاف أفضل 4 فرق بالدوري في بطولة أخرى".
ولفت عبد العال إلى أن السلط يعتبر من أقل الفرق التي يتواجد في كشوفاتها لاعبون خلال المباريات، نتيجة عقوبة عدم قدرة النادي تسجيل أكثر من 20 لاعبا، ما يضع الفريق تحت ضغوطات بدنية أكثر من بقية الفرق المتواجدة في المحترفين.

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