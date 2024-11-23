عبد العال: لقب الدرع سيساعد السلط على النجاة في المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أكد لاعب
فريق السلط لكرة القدم
يزن عبد العال، أن الحصول على لقب درع الاتحاد مساء الأربعاء الماضي، يمنح الفريق دافعا معنويا كبيرا من أجل تحقيق نهضة كبيرة في بقية مباريات
مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، أملا بالابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
وبين عبد العال في حديثه لـ "الغد"، أن نتائج فريق السلط في بطولة دوري المحترفين لا تلبي الطموح بالنسبة للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا بأن الفريق سيظهر بصورة مغايرة في بقية المباريات وسيحاول التواجد في الطابق العلوي مع بداية مرحلة الإياب.
وأضاف: "حظينا بليلة تاريخية في مدينة السلط بعد التتويج، ووجدنا محبة كبيرة من قبل الجماهير، وهو ما يدفعنا للتركيز أكثر في تحقيق أهدافنا والبقاء بين الكبار لموسم آخر، وأعتقد بأن الصعود على منصة التتويج سيجعل الجماهير السلطية تتواجد بصورة أكبر على المدرجات في المباريات المقبلة".
ويحتل فريق السلط المركز العاشر على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، بعد أن فاز في مباراتين على شباب الأردن والرمثا، فيما تعادل مرتين أمام الفيصلي والصريح، وخسر في 4 مباريات أمام الأهلي، شباب العقبة، الحسين إربد والجزيرة، مع تبقي 3 مباريات له بالمرحلة الأولى أمام مغير السرحان ومعان والوحدات على التوالي.
وتعتبر بطولة الدرع الحالية الثانية في مسيرة عبد العال (25 عاما) ببطولات المحترفين، بعد أن حصد بطولة الدرع للمرة الأولى له مع فريق الجليل في العام 2021، عندما فاز أيضا فريقه على الوحدات بفارق الركلات الترجيحية.
وقال: "من الجميل جدا أن أحقق لقبين مع فريقين مختلفين وأمام منافس صعب وهو الوحدات، ولم تكن المباراة النهائية سهلة أبدا علينا في ظل غياب هداف الفريق محمد عبد المطلب، ولكننا نجحنا بتعديل الكفة في الدقائق الأخيرة، ومنحتنا تلك اللحظة الأفضلية قبل تنفيذ ركلات الترجيح".
وأشاد عبد العال بتطور نتائج ومستويات الفريق منذ قدوم المدرب هيثم الشبول لتولي الإدارة الفنية، موضحا بأنه أحد أفضل المدربين في الموسم الحالي، حيث نجح بوضع بصمته بصورة سريعة، وتمكن من قيادة الفريق لأول لقب في تاريخ السلط ببطولات المحترفين.
وتابع: "أن ننجح في إيقاف الفيصلي في دور المجموعات بالتعادل، والتفوق على الرمثا وخطف بطاقة التأهل للدور الثاني، ثم تخطي الحسين في نصف النهائي، قبل الفوز على الوحدات في النهائي، يعني أن السلط قادر على المنافسة على المراكز المتقدمة مع نهاية الدوري في حال استمرار النتائج الإيجابية، نتيجة إيقاف أفضل 4 فرق بالدوري في بطولة أخرى".
ولفت عبد العال إلى أن السلط يعتبر من أقل الفرق التي يتواجد في كشوفاتها لاعبون خلال المباريات، نتيجة عقوبة عدم قدرة النادي تسجيل أكثر من 20 لاعبا، ما يضع الفريق تحت ضغوطات بدنية أكثر من بقية الفرق المتواجدة في المحترفين.
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