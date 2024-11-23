جمعية قدامى لاعبي العقبة.. إثراء للسياحة الرياضية ومشاركات محلية وخارجية فاعلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - نجحت جمعية نجوم قدامى لاعبي العقبة لكرة القدم، في إثراء الحركة الرياضية في ثغر الأردن الباسم، كما لعبت دورا مهما في تفعيل السياحة الرياضية، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الجمعية التي تأسست العام 2018.
وتحرص هذه الجمعية التي يرأسها رشاد الطلوزي، على تنظيم العديد من البطولات والمباريات الاحتفالية، بمشاركة فرق من محافظات المملكة، كما تبادر وبشكل دائم أيضا، على تنظيم واستضافة بطولات عربية، بمشاركة نجوم كرة قدم معروفين، الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في تشجيع السياحة الرياضية التي تنعكس على المدينة والمجتمع المحلي هناك.
ومن البطولات الأخيرة التي نظمتها الجمعية، البطولة العربية الأولى التي أقيمت العام الماضي بمناسبة زفاف سمو ولي العهد، سبقتها استضافة قدامى لاعبي المنتخب الجزائري الذي شارك في مونديال العام 1982 ومن أبرزهم، الأخضر بلومي وغيرهم من النجوم الذين تألقوا في سماء المونديال.
كما نظمت الجمعية الأسبوع الماضي بطولة بمشاركة فريق هيئة قدامى العقبة، وفريق هيئة شباب إربد، إلى جانب فريق قادم من أريحا، حيث جرت البطولة وسط أجواء رياضية مفعمة بالعراقة.
وتساهم هذه التجمعات الرياضية التي تنظمها جمعية قدامى لاعبي العقبة، في تفعيل الأنشطة الرياضية في ثغر الأردن الباسم، كما تساهم أيضا في تشجيع السياحة الرياضية، ما ينعكس أيضا على الجوانب الاقتصادية والسياحية.
ورغم الاستضافات الكثيرة للبطولات، والمشاركات المتنوعة الخارجية في دول عربية وأجنبية، إلا أن المفاجأة في الموضوع، أن نفقات هذه الأنشطة يتحملها اللاعبون أنفسهم، في ظل غياب الدعم المالي "إلا ما ندر"، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تسليط الضوء على هذا الجانب، وضرورة البحث عن داعمين ورعاة.
ويؤكد رئيس الجمعية رشاد الطلوزي أن الأنشطة التي تنظمها الجمعية من خلال الاستضافات لفرق عربية ومحلية، أو المشاركات الخارجية، يتحمل نفقاتها الأعضاء في الفريق، وهو أمر مرهق جدا، ومن الصعب أن يستمروا على هذا النحو، مطالبا رجال الأعمال والمؤسسات بدعم الجمعية التي تساهم بفاعلية في تنشيط الرياضة السياحية، إلى جانب تفعيل الحركة الرياضية في العقبة.
وقال في تصريح لـ"الغد": "إن مشاركاتنا واستضافاتنا على نفقاتنا الشخصية، فنحن شاركنا في بطولتي عالم في تركيا، على نفقة اللاعبين، وهو أمر صعب ويحتاج للعلاج من أجل استدامة أنشطة الجمعية التي تعتبر من الجمعيات الفاعلة والمؤثرة رياضيا وسياحيا".
وأضاف الطلوزي: مشكلتنا في الدعم المالي، خاصة في المشاركات الخارجية التي نرفع فيها اسم الأردن عاليا، كما نساهم في عكس صورة حضارية عن وطننا، ونشجع على زيارته والاستمتاع بأجوائه والتعرف إلى كرم وطيب أهله.
وبين رئيس جمعية قدامى لاعبي العقبة، أن الفريق يتدرب بانتظام وبمعدل وجبتين تدريبيتين في الأسبوع، لافتا إلى أن شركة العقبة لإدارة المرافق، توفر للفريق ملعبا مجانيا في الأسبوع، فيما يكون التدريب الثاني على نفقة اللاعبين.
واختتم الطلوزي حديثه بالتأكيد أن جمعية قدامى لاعبي العقبة، عاقدة العزم على الاستمرار في مسيرة المساهمة في تفعيل الجانب الرياضي، من خلال المباريات والاستضافات، إلى جانب دورها في الترويج للعقبة سياحيا، وهو ما نجحنا فيه في الفترة الماضية، وسنواصل العمل لتطويره بما يخدم أردننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لافتا إلى أن رياضيي العقبة ورغم الصعوبات، مصممون على المضي في المسيرة.
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