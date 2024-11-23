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جمعية قدامى لاعبي العقبة.. إثراء للسياحة الرياضية ومشاركات محلية وخارجية فاعلة

11/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - نجحت جمعية نجوم قدامى لاعبي العقبة لكرة القدم، في إثراء الحركة الرياضية في ثغر الأردن الباسم، كما لعبت دورا مهما في تفعيل السياحة الرياضية، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الجمعية التي تأسست العام 2018.
وتحرص هذه الجمعية التي يرأسها رشاد الطلوزي، على تنظيم العديد من البطولات والمباريات الاحتفالية، بمشاركة فرق من محافظات المملكة، كما تبادر وبشكل دائم أيضا، على تنظيم واستضافة بطولات عربية، بمشاركة نجوم كرة قدم معروفين، الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في تشجيع السياحة الرياضية التي تنعكس على المدينة والمجتمع المحلي هناك.
ومن البطولات الأخيرة التي نظمتها الجمعية، البطولة العربية الأولى التي أقيمت العام الماضي بمناسبة زفاف سمو ولي العهد، سبقتها استضافة قدامى لاعبي المنتخب الجزائري الذي شارك في مونديال العام 1982 ومن أبرزهم، الأخضر بلومي وغيرهم من النجوم الذين تألقوا في سماء المونديال.
كما نظمت الجمعية الأسبوع الماضي بطولة بمشاركة فريق هيئة قدامى العقبة، وفريق هيئة شباب إربد، إلى جانب فريق قادم من أريحا، حيث جرت البطولة وسط أجواء رياضية مفعمة بالعراقة.
وتساهم هذه التجمعات الرياضية التي تنظمها جمعية قدامى لاعبي العقبة، في تفعيل الأنشطة الرياضية في ثغر الأردن الباسم، كما تساهم أيضا في تشجيع السياحة الرياضية، ما ينعكس أيضا على الجوانب الاقتصادية والسياحية.
ورغم الاستضافات الكثيرة للبطولات، والمشاركات المتنوعة الخارجية في دول عربية وأجنبية، إلا أن المفاجأة في الموضوع، أن نفقات هذه الأنشطة يتحملها اللاعبون أنفسهم، في ظل غياب الدعم المالي "إلا ما ندر"، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تسليط الضوء على هذا الجانب، وضرورة البحث عن داعمين ورعاة.
ويؤكد رئيس الجمعية رشاد الطلوزي أن الأنشطة التي تنظمها الجمعية من خلال الاستضافات لفرق عربية ومحلية، أو المشاركات الخارجية، يتحمل نفقاتها الأعضاء في الفريق، وهو أمر مرهق جدا، ومن الصعب أن يستمروا على هذا النحو، مطالبا رجال الأعمال والمؤسسات بدعم الجمعية التي تساهم بفاعلية في تنشيط الرياضة السياحية، إلى جانب تفعيل الحركة الرياضية في العقبة.
وقال في تصريح لـ"الغد": "إن مشاركاتنا واستضافاتنا على نفقاتنا الشخصية، فنحن شاركنا في بطولتي عالم في تركيا، على نفقة اللاعبين، وهو أمر صعب ويحتاج للعلاج من أجل استدامة أنشطة الجمعية التي تعتبر من الجمعيات الفاعلة والمؤثرة رياضيا وسياحيا".
وأضاف الطلوزي: مشكلتنا في الدعم المالي، خاصة في المشاركات الخارجية التي نرفع فيها اسم الأردن عاليا، كما نساهم في عكس صورة حضارية عن وطننا، ونشجع على زيارته والاستمتاع بأجوائه والتعرف إلى كرم وطيب أهله.
وبين رئيس جمعية قدامى لاعبي العقبة، أن الفريق يتدرب بانتظام وبمعدل وجبتين تدريبيتين في الأسبوع، لافتا إلى أن شركة العقبة لإدارة المرافق، توفر للفريق ملعبا مجانيا في الأسبوع، فيما يكون التدريب الثاني على نفقة اللاعبين.
واختتم الطلوزي حديثه بالتأكيد أن جمعية قدامى لاعبي العقبة، عاقدة العزم على الاستمرار في مسيرة المساهمة في تفعيل الجانب الرياضي، من خلال المباريات والاستضافات، إلى جانب دورها في الترويج للعقبة سياحيا، وهو ما نجحنا فيه في الفترة الماضية، وسنواصل العمل لتطويره بما يخدم أردننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لافتا إلى أن رياضيي العقبة ورغم الصعوبات، مصممون على المضي في المسيرة.

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