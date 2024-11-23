مناقشات حول انطلاق رالي جميل للسيدات من البتراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - تجري هذه الأيام مشاورات، حول إمكانية انطلاق رالي
جميل للسيدات في نسخته الرابعة خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، من مدينة البترا، على أن يستمر ليومين ثم ينطلق نحو وادي رم ليصل إلى مدينة حايل والعلا في السعودية.
ولم تعلن اللجنة المنظمة للرالي رسميا عن أي تفاصيل حول هذا الأمر، إلا أن الأصوات تعالت من خلال مشاركات السعوديات في رالي باها الأردن العالمي الذي أقيم الأسبوع الماضي في وادي رم.
وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، قد بحثت في شهر آب (أغسطس) الماضي مع ممثلي شركة جميل عبداللطيف السعودية إقامة "رالي جميل للسيدات" في نسخته الرابعة للعام المقبل في مدينة البترا، ورحبت باستقطاب الرالي كجزء من خطط السلطة لتطوير المنتج السياحي في المنطقة والارتقاء بسياحة المغامرات، وإعادة إحياء تجارب نبطية مختلفة مثل سياحة القوافل باعتبارها مرتبطة بأحداث تاريخية سابقة اعتادت البترا عليها كعاصمة تجارية تاريخية تربطها بالعديد من المدن وفي مقدمتها مدينة العلا النبطية.
ويشتهر "رالي جميل" بأنه رالي ملاحي صحراوي، لا يتطلب السرعة، فيما يتكون كل فريق من سيدتين ويستخدم فيه أفضل تقنيات الملاحة وكتيب الطريق للمنافسة على عبور صحاري السعودية عبر سيارات رباعية الدفع متعددة الاستخدامات SUV للوصول لإحداثيات مخفية تشكل مسارات الرالي.
ويستقطب الرالي المتسابقات الموهوبات من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على المساعي الجادة للنساء حول العالم لمواصلة النجاح في رياضة المحركات، ويوضح الحدث أيضا الدور المحوري الذي تلعبه المرأة العربية في رسم معالم مستقبل رياضة السيارات.
ويشارك في الرالي أكثر من 100 متسابقة من 36 دولة، ويوفر للمتسابقات أعلى معايير التدريب ومعدات السلامة والأدوات الملاحية، كما يحظى بالدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأردنية لرياضة السيارات.
وشهد رالي جميل مشاركة متسابقات أردنيات في العام 2023 حيث حقق الفريق الأردني المكون من المتسابقة فرح زكريا وملاحتها بيان زكريا المركز السابع على الترتيب العام، والثالث على المجموعة.
كما حققت الأردنية نانسي المجالي، المشاركة كمساعدة إلى جانب المتسابقة السعودية ماريهان الباز المركز الثالث والعشرين على الترتيب العام والثامن على المجموعة PT6.
ومثل الأردن العام الماضي في رالي جميل، المتسابقة فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني، ضمن فريق تويوتا جازو للسباقات، كما شاركت في الرالي بوقت سابق المتسابقة ناديا شنودة.
وقال لؤي مرعي نائب مدير مسار باها الأردن العالمي لـ"الغد": "يتم بحث انطلاق رالي جميل من مدينة البتراء ليمر بصحراء رم وينتهي بالسعودية، َوتأتي هذه الفكرة لدعم المرأة في رياصة السيارات، والترويج للأردن سياحيا، كما تساهم الكوادر الأردنية في تنظيم رالي جميل في كل عام، وفي تنظيم رالي القصيم، وراليات أخرى".
وأضاف: "تتشابه صحراء رم مع صحراء العلا والقصيم في السعودية، ما يسهل خوض الرالي على المشاركات".
وكانت المتسابقة السعودية مها الحملي قد صرحت خلال مشاركتها في باها الأردن: "أعتقد أنه تم الاتفاق بين المنظمين السعوديين والأردنيين على انطلاق رالي جميل من الصحراء الأردنية في شهر نيسان (ابريل)، في خطوة لتعزيز المرأة السعودية في الراليات".
MENAFN23112024000072011014ID1108918511