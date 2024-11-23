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مناقشات حول انطلاق رالي جميل للسيدات من البتراء

11/23/2024 2:48:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - تجري هذه الأيام مشاورات، حول إمكانية انطلاق رالي جميل للسيدات في نسخته الرابعة خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، من مدينة البترا، على أن يستمر ليومين ثم ينطلق نحو وادي رم ليصل إلى مدينة حايل والعلا في السعودية.
ولم تعلن اللجنة المنظمة للرالي رسميا عن أي تفاصيل حول هذا الأمر، إلا أن الأصوات تعالت من خلال مشاركات السعوديات في رالي باها الأردن العالمي الذي أقيم الأسبوع الماضي في وادي رم.
وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، قد بحثت في شهر آب (أغسطس) الماضي مع ممثلي شركة جميل عبداللطيف السعودية إقامة "رالي جميل للسيدات" في نسخته الرابعة للعام المقبل في مدينة البترا، ورحبت باستقطاب الرالي كجزء من خطط السلطة لتطوير المنتج السياحي في المنطقة والارتقاء بسياحة المغامرات، وإعادة إحياء تجارب نبطية مختلفة مثل سياحة القوافل باعتبارها مرتبطة بأحداث تاريخية سابقة اعتادت البترا عليها كعاصمة تجارية تاريخية تربطها بالعديد من المدن وفي مقدمتها مدينة العلا النبطية.
ويشتهر "رالي جميل" بأنه رالي ملاحي صحراوي، لا يتطلب السرعة، فيما يتكون كل فريق من سيدتين ويستخدم فيه أفضل تقنيات الملاحة وكتيب الطريق للمنافسة على عبور صحاري السعودية عبر سيارات رباعية الدفع متعددة الاستخدامات SUV للوصول لإحداثيات مخفية تشكل مسارات الرالي.
ويستقطب الرالي المتسابقات الموهوبات من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على المساعي الجادة للنساء حول العالم لمواصلة النجاح في رياضة المحركات، ويوضح الحدث أيضا الدور المحوري الذي تلعبه المرأة العربية في رسم معالم مستقبل رياضة السيارات.
ويشارك في الرالي أكثر من 100 متسابقة من 36 دولة، ويوفر للمتسابقات أعلى معايير التدريب ومعدات السلامة والأدوات الملاحية، كما يحظى بالدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأردنية لرياضة السيارات.
وشهد رالي جميل مشاركة متسابقات أردنيات في العام 2023 حيث حقق الفريق الأردني المكون من المتسابقة فرح زكريا وملاحتها بيان زكريا المركز السابع على الترتيب العام، والثالث على المجموعة.
كما حققت الأردنية نانسي المجالي، المشاركة كمساعدة إلى جانب المتسابقة السعودية ماريهان الباز المركز الثالث والعشرين على الترتيب العام والثامن على المجموعة PT6.
ومثل الأردن العام الماضي في رالي جميل، المتسابقة فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني، ‎ضمن فريق ‏‏تويوتا جازو للسباقات، كما شاركت في الرالي بوقت سابق المتسابقة ناديا شنودة.
وقال لؤي مرعي نائب مدير مسار باها الأردن العالمي لـ"الغد": "يتم بحث انطلاق رالي جميل من مدينة البتراء ليمر بصحراء رم وينتهي بالسعودية، َوتأتي هذه الفكرة لدعم المرأة في رياصة السيارات، والترويج للأردن سياحيا، كما تساهم الكوادر الأردنية في تنظيم رالي جميل في كل عام، وفي تنظيم رالي القصيم، وراليات أخرى".
وأضاف: "تتشابه صحراء رم مع صحراء العلا والقصيم في السعودية، ما يسهل خوض الرالي على المشاركات".
وكانت المتسابقة السعودية مها الحملي قد صرحت خلال مشاركتها في باها الأردن: "أعتقد أنه تم الاتفاق بين المنظمين السعوديين والأردنيين على انطلاق رالي جميل من الصحراء الأردنية في شهر نيسان (ابريل)، في خطوة لتعزيز المرأة السعودية في الراليات".

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