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أبو هلال يحسم الجدل بشأن لقاء فلسطين والعراق

11/23/2024 2:48:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- حسم الأمين العام لاتحاد الكرة الفلسطيني فراس أبو هلال الجدل بشأن استضافة ستاد عمان الدولي، مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره العراقي لحساب الجولة الثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبين أبو هلال في تصريح خاص لـ"الغد"، أن المباراة المقرر موعدها في 25 آذار (مارس) المقبل، محددة على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في العاصمة الفلسطينية القدس، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي ملعب آخر حتى الآن.
وأضاف: "نأمل في أن تنتهي الحرب الحالية، ونستضيف المباراة على أرضنا لنؤكد حقنا في اللعب أمام جماهيرنا، لتكون فرصنا في الفوز أكبر من أي ملعب آخر، ومن المبكر الحكم والحديث عن نقل المباراة إلى ملعب آخر نظرا لتبقي 4 أشهر تقريبا على موعد اللقاء".
ولفت أبو هلال إلى أن الاتحاد الفلسطيني لم يخاطب أحد حتى اللحظة بشأن إقامة المباراة على أرضه، مؤكدا أن هناك 8 دول عربية وآسيوية وعلى رأسها الأردن، ترحب باستضافة المنتخب الفلسطيني للعب مبارايته البيتية على ملاعبها.
وتابع: "المنتخب الفلسطيني ما يزال يملك حظوظا وافرة في التأهل لكأس العالم رغم التواجد في المركز الأخير، إلا أن تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وعددها 4 مباريات، يدفعنا للتقدم على سلم الترتيب والمنافسة على مقعد مباشر أو خوض الملحق الآسيوي عن طريق المركزين الثالث والرابع".
وأكد أبو هلال أن المنتخب الفلسطيني يرحب باللعب في عمان، وأنه من حقه اللعب في أي مكان يرغب فيه، موضحا أن الأردن دائما ما تقف بجانب فلسطين في المجالات كافة ومن بينها الرياضية، وأن القرار في حال عدم التمكن من اللعب على ستاد فيصل، سيتم مناقشته داخل الاتحاد الفلسطيني.
ويخوض منتخب فلسطين مواجهته في الجولة السابعة أمام المنتخب الوطني يوم 20 من شهر آذار (مارس) من العام المقبل في عمان، ما يجعل خيار لعب مباراته الثانية بالأسبوع ذاته أمام العراق على ستاد عمان واردا للبقاء والراحة في المملكة، كما فعل في مواجهته أمام المنتخب الوطني بالجولة الثانية، واختيار ماليزيا نظرا لقربها من كوريا الجنوبية، واختيار قطر في الجولة الرابعة للعب في ملاعبها أمام الكويت بعد خوض مباراة أمام العراق في الجولة الثالثة.
ولعب المنتخب الفلسطيني مؤخرا، مباراته السادسة في التصفيات المونديالية أمام منتخب كوريا الجنوبية على أرضية ستاد عمان، وتمكن من الخروج بنتيجة التعادل بهدف لمثله، ليكون المنتخب الوحيد الذي تمكن من تعطيل "الشمشون الكوري" ذهابا وإيابا في المجموعة، بعد التعادل معه في الجولة الأولى من دون أهداف في سيول.
ويملك المنتخب الفلسطيني سجلا جيدا عندما يستقبل ستاد عمان الدولي مباريات بيتية له، حيث خاض من قبل مباراتين على الملعب نفسه ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم 2018، إذ لعب في العام 2015 مع السعودية وتعادل من دون أهداف، فيما فاز بسداسية نظيفة على منتخب ماليزيا.
ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز السادس بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في المجموعة التي تتصدرها كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، مقابل حلول المنتخب العراقي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، و9 نقاط للمنتخب الوطني بالمركز الثالث، ويحتل منتخب سلطنة عُمان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للمنتخب الكويتي وبالمركز الخامس.

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