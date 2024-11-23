أبو هلال يحسم الجدل بشأن لقاء فلسطين والعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- حسم الأمين العام لاتحاد الكرة الفلسطيني فراس أبو هلال الجدل بشأن استضافة ستاد عمان الدولي، مباراة
المنتخب الفلسطيني ونظيره العراقي لحساب الجولة الثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبين أبو هلال في تصريح خاص لـ"الغد"، أن المباراة المقرر موعدها في 25 آذار (مارس) المقبل، محددة على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في العاصمة الفلسطينية القدس، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي ملعب آخر حتى الآن.
وأضاف: "نأمل في أن تنتهي الحرب الحالية، ونستضيف المباراة على أرضنا لنؤكد حقنا في اللعب أمام جماهيرنا، لتكون فرصنا في الفوز أكبر من أي ملعب آخر، ومن المبكر الحكم والحديث عن نقل المباراة إلى ملعب آخر نظرا لتبقي 4 أشهر تقريبا على موعد اللقاء".
ولفت أبو هلال إلى أن الاتحاد الفلسطيني لم يخاطب أحد حتى اللحظة بشأن إقامة المباراة على أرضه، مؤكدا أن هناك 8 دول عربية وآسيوية وعلى رأسها الأردن، ترحب باستضافة المنتخب الفلسطيني للعب مبارايته البيتية على ملاعبها.
وتابع: "المنتخب الفلسطيني ما يزال يملك حظوظا وافرة في التأهل لكأس العالم رغم التواجد في المركز الأخير، إلا أن تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وعددها 4 مباريات، يدفعنا للتقدم على سلم الترتيب والمنافسة على مقعد مباشر أو خوض الملحق الآسيوي عن طريق المركزين الثالث والرابع".
وأكد أبو هلال أن المنتخب الفلسطيني يرحب باللعب في عمان، وأنه من حقه اللعب في أي مكان يرغب فيه، موضحا أن الأردن دائما ما تقف بجانب فلسطين في المجالات كافة ومن بينها الرياضية، وأن القرار في حال عدم التمكن من اللعب على ستاد فيصل، سيتم مناقشته داخل الاتحاد الفلسطيني.
ويخوض منتخب فلسطين مواجهته في الجولة السابعة أمام المنتخب الوطني يوم 20 من شهر آذار (مارس) من العام المقبل في عمان، ما يجعل خيار لعب مباراته الثانية بالأسبوع ذاته أمام العراق على ستاد عمان واردا للبقاء والراحة في المملكة، كما فعل في مواجهته أمام المنتخب الوطني بالجولة الثانية، واختيار ماليزيا نظرا لقربها من كوريا الجنوبية، واختيار قطر في الجولة الرابعة للعب في ملاعبها أمام الكويت بعد خوض مباراة أمام العراق في الجولة الثالثة.
ولعب المنتخب الفلسطيني مؤخرا، مباراته السادسة في التصفيات المونديالية أمام منتخب كوريا الجنوبية على أرضية ستاد عمان، وتمكن من الخروج بنتيجة التعادل بهدف لمثله، ليكون المنتخب الوحيد الذي تمكن من تعطيل "الشمشون الكوري" ذهابا وإيابا في المجموعة، بعد التعادل معه في الجولة الأولى من دون أهداف في سيول.
ويملك المنتخب الفلسطيني سجلا جيدا عندما يستقبل ستاد عمان الدولي مباريات بيتية له، حيث خاض من قبل مباراتين على الملعب نفسه ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم 2018، إذ لعب في العام 2015 مع السعودية وتعادل من دون أهداف، فيما فاز بسداسية نظيفة على منتخب ماليزيا.
ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز السادس بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في المجموعة التي تتصدرها كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، مقابل حلول المنتخب العراقي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، و9 نقاط للمنتخب الوطني بالمركز الثالث، ويحتل منتخب سلطنة عُمان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للمنتخب الكويتي وبالمركز الخامس.
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