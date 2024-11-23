الحياصات: أخوض نزالاتي كما لو أن منافسي الأفضل في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة
عمان - تتجه أنظار عشاق رياضة
فنون القتال المختلطة MMA مساء الجمعة المقبل، إلى العاصمة السعودية الرياض، عندما تقام نهائيات الموسم الأول من دوري المقاتلين المحترفين PFL، الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجمهور الأردني سيكون على موعد منتظر، في نهائي منافسات فئة وزن الريشة، حيث سيخوض المقاتل عبدالرحمن الحياصات، النزال النهائي أمام السعودي عبدالله القحطاني.
وكان الحياصات بلغ النزال النهائي، بعدما تجاوز في ربع النهائي منافسه المصري أحمد طارق بإجماع القضاة، خلال عرض PFL MENA 1 في العاشر من أيار (مايو) الماضي، قبل أن يتغلب على السعودي عبدالله القحطاني في الدور نصف النهائي بإجماع القضاة أيضا خلال عرض PFL MENA 3، في العشرين من أيلول (سبتمبر).
وكان مقررا أن يخوض الحياصات نزاله الأخير مساء الجمعة المقبل، أمام المصري اسلام رضا،، إلا أن إصابة الأخير، أرغمت المنظمين على تغيير خططهم، ليحصل القحطاني على فرصة رد الدين أمام الحياصات في النهائي.
يضع الحياصات حاليا، الرتوش الأخيرة على استعداداته لمواجهة القحطاني، ويوشك على اختتام معسكره التدريبي بإشراف المدرب علي التعمري والفرنسي بينوا والبرازيلي مارسيو، حيث أكد جاهزيته لتحقيق الفوز مجددا على منافسه، والتتويج بلقب وزن الريشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو اللقب الذي من شأنه أن يؤهل صاحبه إلى نهائيات فئة الوزن نفسها في النسخة العالمية من دوري المقاتلين المحترفين موسم العام المقبل.
وصرح الحياصات في تصريحات خاصة لـ"الغد": "تمضي استعداداتي على نحو ممتاز، حيث قمت بما يلزم لخوض النزال بكل قوة بإشراف المدربين المشرفين على المعسكر التدريبي، كما أنني درست خصمي بشكل جيد بهدف تجديد الفوز عليه مساء الجمعة".
وأوضح الحياصات، أن الفوز الأول على القحطاني سيمنحه بعض الأفضلية، مبينا في الوقت ذاته، أنه لم يضع ذلك في عين الاعتبار عند الاستعداد للنزال، وأضاف: "بغض النظر عن فوزي عليه، فأنا أواجه أي منافس لي كما لو كان أفضل مقاتل في العالم".
وأشاد الحياصات بالتنظيم المميز لعروض دوري المقاتلين المحترفين منذ تخصيص موسم كامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية، مؤكدا أن هذه البطولات تعتبر مميزة على صعيد المنطقة، وتساهم في رفع مستوى المقاتلين المشاركين فيها.
الحياصات ليس المقاتل الوحيد الذي شارك في منافسات الموسم الأول لدوري PFL MENA، حيث ضمت قائمة المقاتلين المشاركين أمثال نورس أبزاخ وجراح السيلاوي وجلال الدعجة الذين لم يحالفهم الحظ بالمضي قدما خلال المنافسات.
وفي هذا السياق، أوضح الحياصات أن المقاتل الأردني لا يهاب أي منافس مهما كاتنت جنسيته، ولديه المؤهلات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات، مشددا على أن تأهله إلى النهائي، جاء كدليل جديد على تميز مواطنيه في هذه الرياضة القتالية ذات الانتشار السريع.
وعلى صعيد متصل، ظهر اسم الحياصات في لائحة تضم 4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي، ضمن جوائز جوي لصناع الترفيه والتي سيقام حفل توزيعها في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وحتى الآن، يخلو سجل الحياصات من الهزائم على الصعيد الاحترافي، حيث حقق 6 انتصارات متتالية، وهو الذي بدأ مسيرته الاحترافية في العام الماضي عبر عروض منظمة "محاربو الإمارات" (UAE Warriors)، فحقق الفوز في نزاله الأول على النرويجي من أصل عراقي هردا كريم، وأتبعه بانتصارين آخرين على المغربيين عبد الحق امهيدرة وأنور بن سعيد، قبل أن ينتقل للمنافسة في دوري المقاتلين المحترفين.
وكان صندوق "سرج" للاستثمارات الرياضية التابع للسعودية، اشترى حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين PFL في آب (أغسطس) العام الماضي، ومن ثم قامت الشركة الأميركية بشراء منظمة "بيلاتور" لفنون القتال المتختلطة، لتصبح PFL، ثاني أكبر منظمة معنية بهذه اللعبة، بعد منظمة UFC العريقة.
ويقام دوري المقاتلين المحترفين، بطريقة الأدوار الإقصائية، وضمت كل فئة 8 مقاتلين، تنافسوا عبر 4 عروض، والفائز في الموسم الأول من كل وزن، سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، مع التأهل مباشرة إلى الموسم التالي من دوري المقاتلين المحترفين، بنسخته العالمية في العام المقبل.
ومن الجدير بالذكر، أن المقاتل الأردني جراح السيلاوي، نافس في الموسمين الماضيين من النسخة العالمية لدوري المقاتلين المحترفين، وحقق انتصارا واحدا مقابل هزيمة واحدة في الموسم الأول، وتلقى هزيمتين في الموسم الثاني، قبل أن يتلقى هزيمة مبكرة في الموسم الأول من نسخة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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