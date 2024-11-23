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الحياصات: أخوض نزالاتي كما لو أن منافسي الأفضل في العالم

11/23/2024 2:48:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






عمان - تتجه أنظار عشاق رياضة فنون القتال المختلطة MMA مساء الجمعة المقبل، إلى العاصمة السعودية الرياض، عندما تقام نهائيات الموسم الأول من دوري المقاتلين المحترفين PFL، الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجمهور الأردني سيكون على موعد منتظر، في نهائي منافسات فئة وزن الريشة، حيث سيخوض المقاتل عبدالرحمن الحياصات، النزال النهائي أمام السعودي عبدالله القحطاني.
وكان الحياصات بلغ النزال النهائي، بعدما تجاوز في ربع النهائي منافسه المصري أحمد طارق بإجماع القضاة، خلال عرض PFL MENA 1 في العاشر من أيار (مايو) الماضي، قبل أن يتغلب على السعودي عبدالله القحطاني في الدور نصف النهائي بإجماع القضاة أيضا خلال عرض PFL MENA 3، في العشرين من أيلول (سبتمبر).
وكان مقررا أن يخوض الحياصات نزاله الأخير مساء الجمعة المقبل، أمام المصري اسلام رضا،، إلا أن إصابة الأخير، أرغمت المنظمين على تغيير خططهم، ليحصل القحطاني على فرصة رد الدين أمام الحياصات في النهائي.
يضع الحياصات حاليا، الرتوش الأخيرة على استعداداته لمواجهة القحطاني، ويوشك على اختتام معسكره التدريبي بإشراف المدرب علي التعمري والفرنسي بينوا والبرازيلي مارسيو، حيث أكد جاهزيته لتحقيق الفوز مجددا على منافسه، والتتويج بلقب وزن الريشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو اللقب الذي من شأنه أن يؤهل صاحبه إلى نهائيات فئة الوزن نفسها في النسخة العالمية من دوري المقاتلين المحترفين موسم العام المقبل.
وصرح الحياصات في تصريحات خاصة لـ"الغد": "تمضي استعداداتي على نحو ممتاز، حيث قمت بما يلزم لخوض النزال بكل قوة بإشراف المدربين المشرفين على المعسكر التدريبي، كما أنني درست خصمي بشكل جيد بهدف تجديد الفوز عليه مساء الجمعة".
وأوضح الحياصات، أن الفوز الأول على القحطاني سيمنحه بعض الأفضلية، مبينا في الوقت ذاته، أنه لم يضع ذلك في عين الاعتبار عند الاستعداد للنزال، وأضاف: "بغض النظر عن فوزي عليه، فأنا أواجه أي منافس لي كما لو كان أفضل مقاتل في العالم".
وأشاد الحياصات بالتنظيم المميز لعروض دوري المقاتلين المحترفين منذ تخصيص موسم كامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية، مؤكدا أن هذه البطولات تعتبر مميزة على صعيد المنطقة، وتساهم في رفع مستوى المقاتلين المشاركين فيها.
الحياصات ليس المقاتل الوحيد الذي شارك في منافسات الموسم الأول لدوري PFL MENA، حيث ضمت قائمة المقاتلين المشاركين أمثال نورس أبزاخ وجراح السيلاوي وجلال الدعجة الذين لم يحالفهم الحظ بالمضي قدما خلال المنافسات.
وفي هذا السياق، أوضح الحياصات أن المقاتل الأردني لا يهاب أي منافس مهما كاتنت جنسيته، ولديه المؤهلات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات، مشددا على أن تأهله إلى النهائي، جاء كدليل جديد على تميز مواطنيه في هذه الرياضة القتالية ذات الانتشار السريع.
وعلى صعيد متصل، ظهر اسم الحياصات في لائحة تضم 4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي، ضمن جوائز جوي لصناع الترفيه والتي سيقام حفل توزيعها في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وحتى الآن، يخلو سجل الحياصات من الهزائم على الصعيد الاحترافي، حيث حقق 6 انتصارات متتالية، وهو الذي بدأ مسيرته الاحترافية في العام الماضي عبر عروض منظمة "محاربو الإمارات" (UAE Warriors)، فحقق الفوز في نزاله الأول على النرويجي من أصل عراقي هردا كريم، وأتبعه بانتصارين آخرين على المغربيين عبد الحق امهيدرة وأنور بن سعيد، قبل أن ينتقل للمنافسة في دوري المقاتلين المحترفين.
وكان صندوق "سرج" للاستثمارات الرياضية التابع للسعودية، اشترى حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين PFL في آب (أغسطس) العام الماضي، ومن ثم قامت الشركة الأميركية بشراء منظمة "بيلاتور" لفنون القتال المتختلطة، لتصبح PFL، ثاني أكبر منظمة معنية بهذه اللعبة، بعد منظمة UFC العريقة.
ويقام دوري المقاتلين المحترفين، بطريقة الأدوار الإقصائية، وضمت كل فئة 8 مقاتلين، تنافسوا عبر 4 عروض، والفائز في الموسم الأول من كل وزن، سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، مع التأهل مباشرة إلى الموسم التالي من دوري المقاتلين المحترفين، بنسخته العالمية في العام المقبل.
ومن الجدير بالذكر، أن المقاتل الأردني جراح السيلاوي، نافس في الموسمين الماضيين من النسخة العالمية لدوري المقاتلين المحترفين، وحقق انتصارا واحدا مقابل هزيمة واحدة في الموسم الأول، وتلقى هزيمتين في الموسم الثاني، قبل أن يتلقى هزيمة مبكرة في الموسم الأول من نسخة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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