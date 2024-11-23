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مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية والجيل المبهر توقعان اتفاقية شراكة

11/23/2024 2:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - وقعت مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية (WAFF Foundation) ومؤسسة الجيل المبهر (GA)، مذكرة تفاهم بهدف دعم الشباب من خلال إنشاء ناد رياضي مختص بكرة القدم، تحت مسمى الجيل المبهر بمنطقة الشامية في مدينة العقبة
وحضر حفل التوقيع الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل سالم والمدير التنفيذي لمؤسسة GA ناقر خوري، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي.
ويمهد هذا الحدث الطريق نحو تطوير اجتماعي مستدام وطويل الأمد عبر منطقة غرب آسيا، حيث ستستخدم الرياضة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في مجالات التوظيف والتعليم والصحة النفسية والاجتماعية.
وتهدف هذه النوادي التي آخرها هذا النادي في منطقة العقبة إلى التأثير إيجابيًا على أكثر من 4 آلاف شاب.
من جهة أخرى، أطلقت المؤسستان رسميًا نادي الجيل المبهر في العقبة.
ويشمل ألعابًا وأنشطة تقليدية بمشاركة فعالة من المجتمع المحلي في العقبة، في الوقت الذي قدم فيه المدرب الرئيسي في مؤسسة الجيل المبهر، حمد عبدالعزيز، دورة تدريبية تستمر لأربعة أيام لـ30 مدربًا من العقبة والبقعة حول نماذج "الرياضة من أجل التنمية"، بما في ذلك نموذج "الدعم النفسي والاجتماعي والرفاهية العقلية"، الذي يستخدم الرياضة لتعزيز السلوكيات الإيجابية وبناء المرونة لدى الشباب. ويجمع نموذج التدريب الشامل بين التعلم العملي الذي يركز على التأثير الاجتماعي، مما يمكن المتدربين من تخطيط وتصميم وتنفيذ جلسات رياضية تستجيب للقضايا الاجتماعية في مجتمعاتهم.

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