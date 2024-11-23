مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية والجيل المبهر توقعان اتفاقية شراكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة - وقعت مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم
للتنمية (WAFF Foundation) ومؤسسة الجيل المبهر (GA)، مذكرة تفاهم بهدف دعم الشباب من خلال إنشاء ناد رياضي
مختص بكرة القدم، تحت مسمى الجيل المبهر بمنطقة الشامية في مدينة العقبة
وحضر حفل التوقيع الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل سالم والمدير التنفيذي لمؤسسة GA ناقر خوري، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي.
ويمهد هذا الحدث الطريق نحو تطوير اجتماعي مستدام وطويل الأمد عبر منطقة غرب آسيا، حيث ستستخدم الرياضة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في مجالات التوظيف والتعليم والصحة النفسية والاجتماعية.
وتهدف هذه النوادي التي آخرها هذا النادي في منطقة العقبة إلى التأثير إيجابيًا على أكثر من 4 آلاف شاب.
من جهة أخرى، أطلقت المؤسستان رسميًا نادي الجيل المبهر في العقبة.
ويشمل ألعابًا وأنشطة تقليدية بمشاركة فعالة من المجتمع المحلي في العقبة، في الوقت الذي قدم فيه المدرب الرئيسي في مؤسسة الجيل المبهر، حمد عبدالعزيز، دورة تدريبية تستمر لأربعة أيام لـ30 مدربًا من العقبة والبقعة حول نماذج "الرياضة من أجل التنمية"، بما في ذلك نموذج "الدعم النفسي والاجتماعي والرفاهية العقلية"، الذي يستخدم الرياضة لتعزيز السلوكيات الإيجابية وبناء المرونة لدى الشباب. ويجمع نموذج التدريب الشامل بين التعلم العملي الذي يركز على التأثير الاجتماعي، مما يمكن المتدربين من تخطيط وتصميم وتنفيذ جلسات رياضية تستجيب للقضايا الاجتماعية في مجتمعاتهم.
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