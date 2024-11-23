هل يُفيد حساء الدجاج حقا في علاج نزلة البرد؟

يسود اعتقاد لدى الكثيرين أن حساء الدجاج يُفيد في نزلة البرد. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت مؤسسة "المعرفة الصحية" في ألمانيا إن آثار حساء الدجاج لم تتم دراستها حتى الآن إلا في المختبر، وليس على البشر.



وأضافت المؤسسة أنه رغم توفر دليل على وجود تأثير مضاد للالتهابات في أنبوب الاختبار، فإنه لا يوجد دليل على فعاليته لدى البشر.



إذابة المخاط

وأوضحت المؤسسة الألمانية المعنية بالصحة أن الحساء الساخن يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الأنسجة، مما يساعد على إذابة المخاط، ومن ثم تصريفه بشكل أفضل.



ومن جانبه، أوضح خبير التغذية الألماني إيرمينغارد ديكسهايمر أن لحم الدجاج يحتوي نسبة عالية من الزنك، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة.





كما أن إضافة بعض الخضروات إلى حساء الدجاج مثل الكراث والكرفس والجزر والبصل تسهم في إمداد الجسم بفيتامين "كي" والبيتا كاروتين ومواد نباتية ثانوية ذات تأثير مضاد للالتهابات. الجزيرة

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