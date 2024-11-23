هل يُفيد حساء الدجاج حقا في علاج نزلة البرد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسود اعتقاد لدى الكثيرين أن حساء الدجاج يُفيد في علاج نزلة البرد. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟
للإجابة عن هذا السؤال، قالت مؤسسة "المعرفة الصحية" في ألمانيا إن آثار حساء الدجاج لم تتم دراستها حتى الآن إلا في المختبر، وليس على البشر.
وأضافت المؤسسة أنه رغم توفر دليل على وجود تأثير مضاد للالتهابات في أنبوب الاختبار، فإنه لا يوجد دليل على فعاليته لدى البشر.
إذابة المخاط
وأوضحت المؤسسة الألمانية المعنية بالصحة أن الحساء الساخن يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الأنسجة، مما يساعد على إذابة المخاط، ومن ثم تصريفه بشكل أفضل.
ومن جانبه، أوضح خبير التغذية الألماني إيرمينغارد ديكسهايمر أن لحم الدجاج يحتوي نسبة عالية من الزنك، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة.
كما أن إضافة بعض الخضروات إلى حساء الدجاج مثل الكراث والكرفس والجزر والبصل تسهم في إمداد الجسم بفيتامين "كي" والبيتا كاروتين ومواد نباتية ثانوية ذات تأثير مضاد للالتهابات. الجزيرة
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