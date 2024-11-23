تركب الطائرة للمرة الأولى؟ إليك نصائح الأطباء لرحلة آمنة

يثير التفكير في السفر بوسيلة سريعة مثل الطائرة في مساحة مزدحمة وكمية قليلة من الأكسجين، خليطا من المشاعر المقلقة. كما أن مجرد تخيل شخص ما مصاب بوعكة صحية في الطائرة يدبّ الذعر في قلبك.

لكن الواقع يشير إلى أنه لا داعي للقلق، فقد اتضح أن هناك تخصصا كاملا في الرعاية الصحية الوقائية يسمى طب الفضاء الجوي، يركز على الطيارين وفرق الطائرات ورواد الفضاء.



قالت الدكتورة لي سبيشر، الطبيبة الباطنية المتخصصة في طب الفضاء الجوي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة ورئيسة جمعية الطيران المدني الطبّية، في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز "نحاول الحفاظ على صحة الناس في بيئة غير صحية".



اتبع هذه الخطوات الصحية في كل خطوة من خطوات سفرك حتى تستمتع برحلة آمنة:

عند حجز الرحلة

التفكير في رحلة صحية يبدأ من لحظة حجز الرحلة. ينصح الزميل في جمعية الطب الفضائي الدكتور باولو ألفيس "إذا كنت تعاني من دوار الحركة كثيرا، فاحجز مقعدا فوق الجناح، فهو المكان الأكثر استقرارا".





وينصح المرضى الذين يعانون من عدوى في الأذن أو الجيوب الأنفية أن يعيدوا النظر في رحلتهم. وقال "عندما تكون على متن طائرة، يمكن أن يجعل الاحتقان التكيف مع تغير ضغط الهواء صعبا، مما قد يؤدي إلى الألم والنزيف وحتى تمزق طبلة الأذن".



وقالت الدكتورة ميغان هاتفيلد، أخصائية علاج لب الأسنان في سوميت نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأميركية، إن "آلام الأسنان غير المعالجة وقنوات الجذر المؤجلة يمكن أن تكون مؤلمة بشكل مماثل أثناء الرحلات الجوية". ونصحت المرضى بأن يراجعوا طبيبهم إذا لاحظوا أي ألم أو تورم قبل سفرهم.



ويرى الدكتور ألفيس أن النصيحة الأولى للمسافرين هي إن كنت لا تشعر أنك بصحة جيدة بشكل عام فتجنب الطيران أو استشر طبيبك أولا. فالعديد من النوبات القلبية التي نراها تحدث أثناء الطيران، يقول المصاب بها بعد أن تحدث: "هل تعلم؟ لم أكن أشعر أنني بصحة جيدة قبل الصعود إلى الطائرة".



عندما تحزم أمتعتك

ينصح الدكتور ألفيس المرضى بأن يحملوا جميع أدويتهم في حقيبة اليد الخاصة بهم، وعدم وضعها في الحقيبة المجهزة للشحن.



وقال "إن الناس ينسون القيام بذلك، ثم يواجهون مشكلة مثل نوبة تنفسية أو رد فعل تحسسيا. وخمن ماذا؟ أدويتهم مقفل عليها في عنبر الشحن بالأسفل".



ينصح الأطباء أيضا أن تحضر قارورة الماء الخاصة بك على متن الطائرة، ليس فقط لأنه من المهم شرب كميات كافية من الماء، ولكن إذا كانت هناك اضطرابات في الرحلة، يجب على المضيفات البقاء جالسات، لذلك قد تشعر بالعطش لمدة طويلة قبل أن يحضرن الماء.



وقالت الدكتورة سبيشر "يمكنك أيضا إحضار أكياس شاي النعناع أو الزنجبيل، التي يمكن أن تهدئ معدتك. إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة، فاطلب من مضيفة الطيران بعض الماء الساخن".



عندما تصل المطار

قال الدكتور ألفيس "إنه يجب تجنب المشروبات الغازية مع الوجبات لمدة ساعة على الأقل قبل الصعود إلى الطائرة". وأوضح أن تناول وجبة كبيرة يزيد من فرصة ابتلاع الهواء، وأن كل هذا الغاز سوف يتمدد في المرتفعات العالية. وقد يكون ذلك مؤلما وأحيانا يكون سيئا للغاية، وأضاف أن الألم يكون شديدا لدرجة أن الناس يعتقدون أنهم مصابون بالتهاب الزائدة الدودية.





قالت الدكتورة سبيشر "قبل الصعود إلى الطائرة، خذ ثانية لمراجعة قائمة بكل ما تحتاجه للرحلة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية".



أثناء الرحلة

يجب التحرك قدر الإمكان أثناء الرحلات الجوية لمنع تجلط الأوردة العميقة خصوصا إذا كانت الرحلة طويلة. تحدث الجلطات في الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية داخل الأوردة العميقة الكبيرة في الجسم، وعادة في الساق.



وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية إلى أهمية الحرص على النهوض كل ساعتين على الأقل. قالت الدكتورة سبيشر "يجب عليك أيضا تمديد وتمرين قدميك وكاحليك أثناء الجلوس".



يجب أن تعلم أن مياه الصنبور في الطائرة غير صالحة للشرب. لذا، إذا كنت تريد تنظيف أسنانك في حمام الطائرة، فاستخدم المياه المعبأة بدلا من مياه الصنبور.



الخطر الصحي الوحيد لا داعي للخوف منه هذه الأيام هو أن يجلس أحد المدخنين بجانبك، لأن التدخين ممنوع على متن الطائرة. (الجزيرة)

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