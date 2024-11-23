وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض

غيب الموت والدة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، إذ كانت قد أُدخلت المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، بسبب خضوعها لجلسات غسيل الكلى.

وفي التفاصيل، توفيت والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، إذ كانت قد أُدخلت المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، بسبب خضوعها لجلسات غسيل الكلى.



وحرصت مي عز الدين خلال الفترة الأخيرة على طلب الدعاء من جمهورها لوالدتها، إذ أعلنت مرارًا عن مرور والدتها بأزمة صحية شديدة.

وقضت مي عز الدين معظم وقتها بجوار والدتها، التي تربطها بها علاقة قوية جدًا، واعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية من أجل البقاء إلى جانبها، لكن لفظت والدتها أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات منذ ساعات، وسط حزن شديد من الفنانة. وكالات

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