أكاديمية أردنية تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشّباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فازت الدكتورة رنا الإمام من كليّة الهندسة في الجامعة الأردنيّة بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشّباب في دورتها السّادسة- دورة جامعة الشّارقة في مجال الاقتصاد الأخضر 2024.
وجاء تكريمُ الدكتورة الإمام لقاءَ فوزها بالجائزة ضمن الفئة الأولى عن بحث علميّ منشور في مجال الاقتصاد الأخضر يحقّق الاستدامة، أثناء فعاليّات افتتاح ملتقى الألكسو الثّاني لتوأمة الجامعات العربيّة الّذي أقيم في جامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السّموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي.
وتتضمّن الجائزةُ ثلاثَ فئات؛ إذ تُمنَح جائزةُ الفئة الأولى عن بحث علميّ منشور في مجال الاقتصاد الأخضر يحقّق الاستدامة، وتُمنحُ الجائزةُ الثّانية لباحث عن فكرةِ مشروع بحثيّ في مجال الاقتصاد لم يُنجز بعد، ويحقّق الاستدامة، أمّا الفئة الثّالثة فتُمنح لجامعة أو مؤسّسة عربيّة عن مشروع مُنجز، أو أُنجِز في مجال الاقتصاد الأخضر، ويخدم المجتمعاتِ المحيطة.
ويُشترَط لنيل الجائزة أن يكونَ الباحثُ المتقدّم باحثًا رئيسًا في منشورات علميّة تحملُ صفةَ الرّيادة والابتكار في مجال الجائزة، وألّا يكون قد مضى على نشر الإنتاج العلميّ المُقَدَّم أكثر من ثلاث سنوات.
ويشار إلى أنّه قد تقدّم للجائزة في هذه الدّورة ما مجموعه 183 بحثًا ومشروعًا من الفئات المختلفة، من باحثين، ومؤسّسات من الدّول العربيّة كافّة، وخضعت هذه المشاريعُ إلى التّقييم من قِبل لجنة من الخبراء، والمحكّمين من ذوي الخبرة والاختصاص.
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