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أكاديمية أردنية تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشّباب

11/23/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فازت الدكتورة رنا الإمام من كليّة الهندسة في الجامعة الأردنيّة بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشّباب في دورتها السّادسة- دورة جامعة الشّارقة في مجال الاقتصاد الأخضر 2024.
وجاء تكريمُ الدكتورة الإمام لقاءَ فوزها بالجائزة ضمن الفئة الأولى عن بحث علميّ منشور في مجال الاقتصاد الأخضر يحقّق الاستدامة، أثناء فعاليّات افتتاح ملتقى الألكسو الثّاني لتوأمة الجامعات العربيّة الّذي أقيم في جامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السّموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي.






وتتضمّن الجائزةُ ثلاثَ فئات؛ إذ تُمنَح جائزةُ الفئة الأولى عن بحث علميّ منشور في مجال الاقتصاد الأخضر يحقّق الاستدامة، وتُمنحُ الجائزةُ الثّانية لباحث عن فكرةِ مشروع بحثيّ في مجال الاقتصاد لم يُنجز بعد، ويحقّق الاستدامة، أمّا الفئة الثّالثة فتُمنح لجامعة أو مؤسّسة عربيّة عن مشروع مُنجز، أو أُنجِز في مجال الاقتصاد الأخضر، ويخدم المجتمعاتِ المحيطة.

ويُشترَط لنيل الجائزة أن يكونَ الباحثُ المتقدّم باحثًا رئيسًا في منشورات علميّة تحملُ صفةَ الرّيادة والابتكار في مجال الجائزة، وألّا يكون قد مضى على نشر الإنتاج العلميّ المُقَدَّم أكثر من ثلاث سنوات.

ويشار إلى أنّه قد تقدّم للجائزة في هذه الدّورة ما مجموعه 183 بحثًا ومشروعًا من الفئات المختلفة، من باحثين، ومؤسّسات من الدّول العربيّة كافّة، وخضعت هذه المشاريعُ إلى التّقييم من قِبل لجنة من الخبراء، والمحكّمين من ذوي الخبرة والاختصاص.

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