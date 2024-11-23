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الإعلامي عمر يُصدر كتاب تانغو إجباري

11/23/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر حديثا عن الدار "الأهلية للنشر والتوزيع"، كتاب "تانغو إجباري" للإعلامي حاتم عمر، الذي قام بتوقيعه في جناح الدار بمعرض الشارقة للكتاب، وذلك بحضور جمع من الأصدقاء الإعلاميين والمُهتمين بالشأن الثقافي.
الكتاب من فئة السيرة الذاتية، مُكونٌ من 256 صفحة، ويضم 40 قصة، تتنوع بين المقالة والذكريات، التي تتوزع بين مراحل الطفولة واليفاعة والدراسة الجامعية والحياة العملية.

اسم الكتاب "تانغو إجباري"، هو عنوان إحدى القصص، التي ألقت بكاتبها في وضع لا يحسد عليه، أما "مسار"، أطول هذه القصص، فتتناول شغف القراءة وحُب اللغة العربية منذ الصغر، وكيف انتقل الكاتب من مُختبرات العلوم الطبيعية إلى عالم الصحافة والإعلام.

كما تتطرق قطع أُخرى للأسفار وزيارات دول ومُدن العالم من خلال عمل الكاتب مُديرًا للعلاقات العامة في طيران الإمارات.

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