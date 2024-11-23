الإعلامي عمر يُصدر كتاب تانغو إجباري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدر حديثا عن الدار "الأهلية للنشر والتوزيع"، كتاب "تانغو إجباري" للإعلامي حاتم عمر، الذي قام بتوقيعه في جناح الدار بمعرض الشارقة للكتاب، وذلك بحضور جمع من الأصدقاء الإعلاميين والمُهتمين بالشأن الثقافي.
الكتاب من فئة السيرة الذاتية، مُكونٌ من 256 صفحة، ويضم 40 قصة، تتنوع بين المقالة والذكريات، التي تتوزع بين مراحل الطفولة واليفاعة والدراسة الجامعية والحياة العملية.
اسم الكتاب "تانغو إجباري"، هو عنوان إحدى القصص، التي ألقت بكاتبها في وضع لا يحسد عليه، أما "مسار"، أطول هذه القصص، فتتناول شغف القراءة وحُب اللغة العربية منذ الصغر، وكيف انتقل الكاتب من مُختبرات العلوم الطبيعية إلى عالم الصحافة والإعلام.
كما تتطرق قطع أُخرى للأسفار وزيارات دول ومُدن العالم من خلال عمل الكاتب مُديرًا للعلاقات العامة في طيران الإمارات.
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