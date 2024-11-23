الأشغال: البدء بإعادة إنشاء طريق محي-الأبيض / الكرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان البدء بأعمال مشروع توسعة وتحسین وإعادة تأهیل طريق محي-الأبيض في محافظة الكرك.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر حمدي ابو السمن، إن الوزارة ملتزمة برؤيتها لرفع مستوى الطرق في كافة محافظات المملكة وبما يحقق الأهداف التنموية ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وبأفضل مستويات إدارة الموارد المتاحة.
وأكدت الوزارة أن هذه الطريق كان بوضع سيء ومحط شكوى دائمة من المواطنين، حيث جاء مشروع إعادة إنشاءه استجابة لطلبات المواطنين بعد أن أجريت الدراسات الفنية والمساحية والمرورية اللازمة.
ولفت أبو السمن إلى أهمية الطريق كونه طريق بديل يربط الكرك بالطريق الصحراوي، ويخفف الضغط المروري على طريق القطرانة-الكرك.
وتبلغ كلفة المشروع توسعة الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، نحو 5 مليون دينار فيما سيستمر العمل فيه لنحو عام ونصف.
وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، سيتم اغلاق طريق محي-الابيض/ الكرك أمام حركة المركبات، وبالاتجاهين من بداية الطريق عند تقاطع الأبيض مع الطريق الصحراوي ولغاية منطقة محي/الكرك وتحويل السير لطريق بديل اعتبارا من صباح يوم بعد غدٍ الاثنين الموافق 25/11/2024.
وتلفت الوزارة إلى أنه سيتم تحويل السير القادم من (لابيض /الطريق الصحراوي باتجاه محي /الكرك إلى طريق فريفرة – الحامدية – محي/الكرك وبالعكس، وذلك بالانعطاف يميناً عند الوصل اللى تقاطع فريفرة مع الطريق الصحراوي للدخول في مسار التحويلة وصولاً الى منطقة محي وحسب مخطط الكروكي المرفق ووفق اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد.
وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز وتأهيل طريق فريفرة-الحامدية–محي/الكرك وعمل الصيانة اللازمة له وتزويده بجميع عناصر السلامة المرورية كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.
وكانت الوزارة قد باشرت منذ نحو اسبوعين بالأعمال التحضيرية للمشروع بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي كان أهمها تأهيل الطريق البديل (فريفرة-الكرك) الذي تم اجراء أعمال صيانة وتعبيد له وتزويده بعناصر السلامة المرورية وكافة الشواخص التحذيرية والإرشادية اللازمة.
وتتضمن الأعمال في المشروع، إعاد إنشاء الطريق بطول (15) كم تقريباً وتوسعته عن السعة القائمة ليصبح بعرض (12) متر تقريباً، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، بالإضافة لأعمال حماية المنحدرات على طول الطريق.
كما تتضمن أعمال حفريات وطمم لطبقات الرصف، وعمل طبقات جديدة من الخلطة الإسفلتية ووفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ كافة أعمال السلامة المرورية اللازمة من مخففات السرعة، والحواجز الجانبية والتخطيط وتركيب العواكس واللوحات الإرشادية والتحذيرية.
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