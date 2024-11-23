الأشغال: البدء بإعادة إنشاء طريق محي-الأبيض / الكرك

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان البدء بأعمال مشروع توسعة وتحسین وإعادة تأهیل طريق محي-الأبيض في محافظة الكرك.



وقال الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر حمدي ابو السمن، إن الوزارة ملتزمة برؤيتها لرفع مستوى الطرق في كافة محافظات المملكة وبما يحقق الأهداف التنموية ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وبأفضل مستويات إدارة الموارد المتاحة.



وأكدت الوزارة أن هذه الطريق كان بوضع سيء ومحط شكوى دائمة من المواطنين، حيث جاء مشروع إعادة إنشاءه استجابة لطلبات المواطنين بعد أن أجريت الدراسات الفنية والمساحية والمرورية اللازمة.



ولفت أبو السمن إلى أهمية الطريق كونه طريق بديل يربط الكرك بالطريق الصحراوي، ويخفف الضغط المروري على طريق القطرانة-الكرك.



وتبلغ كلفة المشروع توسعة الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، نحو 5 مليون دينار فيما سيستمر العمل فيه لنحو عام ونصف.



وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، سيتم اغلاق طريق محي-الابيض/ الكرك أمام حركة المركبات، وبالاتجاهين من بداية الطريق عند تقاطع الأبيض مع الطريق الصحراوي ولغاية منطقة محي/الكرك وتحويل السير لطريق بديل اعتبارا من صباح يوم بعد غدٍ الاثنين الموافق 25/11/2024.









وتلفت الوزارة إلى أنه سيتم تحويل السير القادم من (لابيض /الطريق الصحراوي باتجاه محي /الكرك إلى طريق فريفرة – الحامدية – محي/الكرك وبالعكس، وذلك بالانعطاف يميناً عند الوصل اللى تقاطع فريفرة مع الطريق الصحراوي للدخول في مسار التحويلة وصولاً الى منطقة محي وحسب مخطط الكروكي المرفق ووفق اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد.



وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز وتأهيل طريق فريفرة-الحامدية–محي/الكرك وعمل الصيانة اللازمة له وتزويده بجميع عناصر السلامة المرورية كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.



وكانت الوزارة قد باشرت منذ نحو اسبوعين بالأعمال التحضيرية للمشروع بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي كان أهمها تأهيل الطريق البديل (فريفرة-الكرك) الذي تم اجراء أعمال صيانة وتعبيد له وتزويده بعناصر السلامة المرورية وكافة الشواخص التحذيرية والإرشادية اللازمة.



وتتضمن الأعمال في المشروع، إعاد إنشاء الطريق بطول (15) كم تقريباً وتوسعته عن السعة القائمة ليصبح بعرض (12) متر تقريباً، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، بالإضافة لأعمال حماية المنحدرات على طول الطريق.



كما تتضمن أعمال حفريات وطمم لطبقات الرصف، وعمل طبقات جديدة من الخلطة الإسفلتية ووفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ كافة أعمال السلامة المرورية اللازمة من مخففات السرعة، والحواجز الجانبية والتخطيط وتركيب العواكس واللوحات الإرشادية والتحذيرية.