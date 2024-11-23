مرصد الحماية الاجتماعية يُطالب برفع الحدّ الأدنى للأجور وربطه بمعدّلات التضخّم

طالب مرصد الحماية الاحتماعية التابع لـ"تمكين" بضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور في الأردنّ بما يتناسب مع معدّلات التضخّم وتكاليف المعيشة، استنادًا إلى المادّة (52) من قانون العمل الّتي تنصّ على وجوب احتساب الحدّ الأدنى للأجور بناء على مؤشّرات تكاليف المعيشة.



وأوضح "مرصد الحماية" في بيان صادر عنه أنّ معدّلات التضخّم في الأردنّ بلغت 4.23% في عام 2022، و2.08% في عام 2023، ومن المتوقّع أن تسجّل 2% في عام 2024. بناء على ذلك، يرى "المرصد" أنّ رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة تراكميّة تبلغ 8%، أي ما يعادل زيادة قدرها 20 دينارًا، ليصبح 280 دينارًا اعتبارًا من بداية عام 2025، هو استحقاق قانونيّ. ومع ذلك، شدّد "المرصد" على أنّ اعتماد معدّلات التضخّم فقط غير كاف، داعية إلى احتساب الأجور بناء على التكاليف الحقيقيّة للمعيشة الّتي تشمل الغذاء، السكن، المواصلات، الرعاية الصحّيّة، والتعليم.



وفقًا لورقة موقف صادرة عن "مرصد الحماية" التابع لـ"تمكين" بعنوان "حدّ الكفاف 2: الحدّ الأدنى للأجور في الأردنّ"، تبلغ تكلفة المعيشة الشهريّة لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد حوالي 1843 دينارًا دون احتساب إيجار السكن، بمعدّل 520 دينارًا للفرد.

بينما يتراوح إيجار شقّة صغيرة بين 200 و300 دينار، وأشارت الورقة إلى أنّ الحدّ الأدنى الحاليّ للأجور البالغ 260 دينارًا لا يغطّي حتّى الحدّ الأدنى من المتطلّبات الأساسيّة، كما استندت الورقة إلى أرقام خطّ الفقر المطلق للأسرة المعياريّة (4.8 فرد)، الّذي يبلغ وفق الأرقام الرسميّة 480 دينارًا شهريًّا. أمّا خطّ الفقر العامّ المطلق (الغذائيّ وغير الغذائيّ) فقد بلغ 813.7 دينارًا للفرد سنويًّا (68 دينارًا شهريًّا)، في حين بلغ خطّ الفقر المدقع (الغذائيّ) 336 دينارًا سنويًّا (28 دينارًا شهريًّا)، وبيّنت الورقة أن تجاهل آليّة كلفة المعيشة واستبدالها بمعدّل التضخّم فقط لا يعكس الصورة الكاملة للأوضاع الاقتصاديّة للعاملين.



وتشير الورقة إلى أنّ آخر تقرير رسميّ عن الفقر في الأردنّ صدر عام 2010، وأظهر أنّ معدّل الفقر العامّ المطلق بلغ حوالي 14.4%. ومع ذلك، ذلك، أظهرت تقديرات البنك الدوليّ لعام 2023 أنّ نسبة السكّان تحت خطّ الفقر تصل إلى 35%، أي ما يعادل نحو 3.98 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة. وقدّر البنك الدوليّ خطّ الفقر للفرد الواحد بـ5.60 دينار يوميًّا.



وأوضحت الورقة أنّ الحكومة لم تعلن عن نسب الفقر الحقيقيّة منذ أكثر من 13 عامًا، ممّا يعكس تجنّبها مواجهة المسؤوليّة عن الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة. كما أشارت إلى أنّ معادلة احتساب نسبة الفقر تعتمد على إنفاق الأسر عوضًا عن دخلها، مّا قد يؤدّي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن معدّلات الفقر، ذلك لأنّ الأسر الأردنيّة حسب ما جاء في الورقة غالبًا ما تنفق أكثر ممّا تكسب، وتعتمد في ذلك على مصادر تمويل إضافيّة مثل القروض وبيع الأصول والممتلكات.



وأكّد "مرصد الحماية" في الورقة الصادرة عنه على أنّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور هو من أهمّ السياسات لضمان مستوى معيشيّ لائق للعاملين. وأشارت إلى أنّ بعض الدول تعتمد مفهوم "سلّة السلع" لتحديد الأجر الأدنى، بحيث تغطّي السلّة الاحتياجات الأساسيّة مثل السكن، الطعام، التعليم، النقل، والرعاية الصحّيّة.

وطرحت الورقة تساؤلًا حول ما إذا كان الحدّ الأدنى الحاليّ للأجور البالغ 260 دينارًا كافيًا لتغطية هذه الاحتياجات، حتّى مع الزيادة المقترحة إلى 280 دينارًا، مؤكّدة أنّ ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب تحقيق ذلك.



وفيما يتعلّق بالعمّال غير الأردنيّين، أشارت الورقة إلى أنّهم يواجهون تحدّيات كبيرة فيما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنّهم تعرّضوا لتمييز واضح في سياسات رفع الأجور. ففي عامي 2012 و2017، استثني العمّال غير الأردنيّين من الزيادات الّتي أقرّت للعمّال الأردنيّين. وفي عام 2021، اتّخذ قرار بمساواة الحدّ الأدنى للأجور بين الأردنيّين وغير الأردنيّين تدريجيًّا على مدار عامين، لكنّ بعض القطاعات مثل قطاع الألبسة والمنسوجات استثنيت من هذا القرار، مؤكّدة على أنّ استثناء العمّال غير الأردنيّين من هذه الزيادات تمييزًا ومخالفة للاتّفاقيّات والمعايير الدوليّة، بما في ذلك اتّفاقيّة العمل الدوليّة 111 الّتي تنصّ على مساواة الأجر عند تساوي العمل.



يجدر الإشارة إلى أن "مرصد الحماية الاجتماعيّة"، سيطلق حملةإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمّيّة رفع الحدّ الأدنى للأجور وتأثيره الإيجابيّ على العاملين والمجتمع ككلّ. وستتضمّن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليّات الّتي تناقش مسألة الأجور وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.