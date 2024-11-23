وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

قال الشباب المهندس يزن الشديفات، إن الوزارة تعمل على تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل، ترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي والخطاب الملكي في الخطط البرامج الشبابية .



ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال متابعة وزير الشباب، جانبا من جلسات إعداد الخطط التنفيذية لمديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، التي تعقدها الوزارة لوضع الخطط والبرامج الشبابية للعام 2025، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية من جميع محافظات المملكة.



وأكد الشديفات، ضرورة أن ترتكز الخطط والبرامج على مضامين الخطاب الملكي وكتاب التكليف السامي للحكومة المتعلقة بالشباب، وأن تحقق الرؤى الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وأشار إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية الأردنية من خلال برامج تُرسّخ قيم الانتماء والولاء، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في مكافحة آفة المخدرات، بما يسهم في حماية المجتمع الأردني ويعزز الأمن والسلم المجتمعي، وأن تشمل الخطط برامج الريادة والابتكار لدعم الأفكار الإبداعية للشباب وتحفيزهم على تطوير مشاريع ريادية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجههم.



وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير بيئة محفزة تمكّن الشباب من إطلاق طاقاتهم الإبداعية والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضمان مشاركة الشباب أنفسهم في وضع البرامج التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.



ولفت إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات العاملة مع الشباب والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية.



واختتم الشديفات، بتأكيد المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها وفق مؤشرات أداء محددة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشبابية وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل.

