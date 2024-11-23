وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، إن الوزارة تعمل على تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل، ترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي والخطاب الملكي في الخطط البرامج الشبابية .
ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال متابعة وزير الشباب، جانبا من جلسات إعداد الخطط التنفيذية لمديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، التي تعقدها الوزارة لوضع الخطط والبرامج الشبابية للعام 2025، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية من جميع محافظات المملكة.
وأكد الشديفات، ضرورة أن ترتكز الخطط والبرامج على مضامين الخطاب الملكي وكتاب التكليف السامي للحكومة المتعلقة بالشباب، وأن تحقق الرؤى الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وأشار إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية الأردنية من خلال برامج تُرسّخ قيم الانتماء والولاء، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في مكافحة آفة المخدرات، بما يسهم في حماية المجتمع الأردني ويعزز الأمن والسلم المجتمعي، وأن تشمل الخطط برامج الريادة والابتكار لدعم الأفكار الإبداعية للشباب وتحفيزهم على تطوير مشاريع ريادية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجههم.
وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير بيئة محفزة تمكّن الشباب من إطلاق طاقاتهم الإبداعية والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضمان مشاركة الشباب أنفسهم في وضع البرامج التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.
ولفت إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات العاملة مع الشباب والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية.
واختتم الشديفات، بتأكيد المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها وفق مؤشرات أداء محددة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشبابية وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل.
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