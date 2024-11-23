Sunday, 24 November 2024 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


​العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة السلايطة

11/23/2024 2:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن يوظف جميع إمكانياته السياسية والدبلوماسية؛ لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والطبية الكافية والمستدامة.
وأضاف العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويبذل كل ما بوسعه لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى مختلف المستويات، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، للتحرك الجاد لردع إسرائيل عن مواصلتها إرتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة ضمان إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والطبية.


جاء ذلك ، خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، وفدا من أبناء عشيرة السلايطة من منطقة البادية الوسطى.

ولفت العيسوي إلى أن مباحثات ولقاءات واتصالات جلالة الملك، مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، تؤكد على مواقف الأردن الصلبة لدعم الشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ووقف دوامة العنف والاعتداءات، التي يتعرض لها الأشقاء بالضفة الغربية.

وأشار العيسوي، بهذا الصدد، إلى أهمية مضامين خطابات جلالة الملك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخطاب جلالته أمام القمة العربية الإسلامية، وخطاب العرش، والتي تجسد موقفا صارما، بضرورة الوقف الفوري لما يتعرض له الأشقاء في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار جراء الجرائم الإسرائيلية.

وأكد العيسوي أهمية الدور الإنساني والإغاثي الأردني، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها،، وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، لمساعدة من تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى التوجيهات الملكية، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني "التوليد والخداج " إلى منطقة خان يونس.

ولفت إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز وكشف حجم المأساة التي يمرون بها.

وأوضح أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يشكل مصلحة وطنية، وأن الأردن، بقيادته الهاشمية، يواصل تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

من جهتهم، ثمن المتحدثون جهود جلالة الملك المخلصة في خدمة الوطن والقضايا العادلة لأمته، ومواقفه الثابتة والشجاعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كانت وما تزال في مقدمة أولويات جلالته.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وقالوا "يحق لنا أن نتباهى بقيادتنا الهاشمية، وأن نفخر بهويتنا الأردنية".

ولفتوا إلى أهمية مضامين خطاب العرش السامي، التي حملت رسائل قوية وواضحة تؤكد على التزام الأردن الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وكذلك الدور الهاشمي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها.

وأشاروا إلى أهمية دور الأردن وجهود جلالة الملك في تعزيز الأمن والأستقرار بالمنطقة، مؤكدين وقوفهم خلف جلالته في جميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيكونون، وجميع الأردنيين، مدافعين عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وحماية منجزاته.

وأشادوا، في مداخلاتهم، بالجهود التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وكذلك جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وقدروا عاليا جهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الدفاع عن ثرى الأردن وحمايته، والحفاظ على أمنه واستقراره وصون منجزاته.

MENAFN23112024000072011014ID1108918495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث