​العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة السلايطة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن يوظف جميع إمكانياته السياسية والدبلوماسية؛ لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والطبية الكافية والمستدامة.
وأضاف العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويبذل كل ما بوسعه لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى مختلف المستويات، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، للتحرك الجاد لردع إسرائيل عن مواصلتها إرتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة ضمان إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والطبية.
جاء ذلك ، خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، وفدا من أبناء عشيرة السلايطة من منطقة البادية الوسطى.
ولفت العيسوي إلى أن مباحثات ولقاءات واتصالات جلالة الملك، مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، تؤكد على مواقف الأردن الصلبة لدعم الشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ووقف دوامة العنف والاعتداءات، التي يتعرض لها الأشقاء بالضفة الغربية.
وأشار العيسوي، بهذا الصدد، إلى أهمية مضامين خطابات جلالة الملك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخطاب جلالته أمام القمة العربية الإسلامية، وخطاب العرش، والتي تجسد موقفا صارما، بضرورة الوقف الفوري لما يتعرض له الأشقاء في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار جراء الجرائم الإسرائيلية.
وأكد العيسوي أهمية الدور الإنساني والإغاثي الأردني، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها،، وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، لمساعدة من تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى التوجيهات الملكية، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني "التوليد والخداج " إلى منطقة خان يونس.
ولفت إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز وكشف حجم المأساة التي يمرون بها.
وأوضح أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يشكل مصلحة وطنية، وأن الأردن، بقيادته الهاشمية، يواصل تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"
وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
من جهتهم، ثمن المتحدثون جهود جلالة الملك المخلصة في خدمة الوطن والقضايا العادلة لأمته، ومواقفه الثابتة والشجاعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كانت وما تزال في مقدمة أولويات جلالته.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقالوا "يحق لنا أن نتباهى بقيادتنا الهاشمية، وأن نفخر بهويتنا الأردنية".
ولفتوا إلى أهمية مضامين خطاب العرش السامي، التي حملت رسائل قوية وواضحة تؤكد على التزام الأردن الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وكذلك الدور الهاشمي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها.
وأشاروا إلى أهمية دور الأردن وجهود جلالة الملك في تعزيز الأمن والأستقرار بالمنطقة، مؤكدين وقوفهم خلف جلالته في جميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيكونون، وجميع الأردنيين، مدافعين عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وحماية منجزاته.
وأشادوا، في مداخلاتهم، بالجهود التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وكذلك جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.
وقدروا عاليا جهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الدفاع عن ثرى الأردن وحمايته، والحفاظ على أمنه واستقراره وصون منجزاته.
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