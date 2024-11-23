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الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للغيث (فيديو)

11/23/2024 2:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدى مواطنون في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، بغد صلاة العصر طلبا للغيث من الله عز وجل لتأخر المطر.

كانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دعت إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت 2024/11/23 بعد صلاة العصر في جميع مناطق المملكة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، عمّم على مديري الأوقاف والأئمة والخطباء بضرورة تحديد المصليات التي ستُقام فيها الصلاة وتوجيه المواطنين للمشاركة.


وحث الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة قبل أداء الصلاة، مثل الاستغفار، التوبة، تقديم الصدقات، الصيام، رد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزًا للقيم النبيلة.

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