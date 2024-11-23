الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للغيث (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى مواطنون في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، بغد صلاة العصر طلبا للغيث من الله عز وجل لتأخر المطر.
كانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دعت إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت 2024/11/23 بعد صلاة العصر في جميع مناطق المملكة.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، عمّم على مديري الأوقاف والأئمة والخطباء بضرورة تحديد المصليات التي ستُقام فيها الصلاة وتوجيه المواطنين للمشاركة.
وحث الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة قبل أداء الصلاة، مثل الاستغفار، التوبة، تقديم الصدقات، الصيام، رد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزًا للقيم النبيلة.
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