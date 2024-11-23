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قرارات مجلس الوزراء

11/23/2024 2:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



* أوَّلاً: أنظمة وقرارات في مجاليّ الطَّاقة والزّراعة:
إقرار نظام معدّل لنظام مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة لسنة 2024.
الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024.
* ثانياً: أنظمة لتحديث القطاع العام وتطوير قدرات المهندسين الأردنيين:
إقرار نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024.
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024.
* ثالثاً: اتفاقيَّات تعاون مع مؤسَّسات دوليَّة ودول شقيقة وصديقة.
اتفاقيَّة لمواءمة المعايير المعتمدة للتخصُّصات التقنيَّة مع المعايير المعمول بها عالميَّاً واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنيَّة.
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة السّياحة والآثار ووزارة الثَّقافة والسّياحة الأثيوبيَّة للتَّعاون في مجال السّياحة.
الموافقة على مذكَّرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتَّعاون في مجال السّياحة بين وزارة السّياحة والآثار ووكالة السّياحة الحكوميَّة في جمهوريَّة أذربيجان.

عمان- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة لسنة 2024.
ويهدف النِّظام المعدّل إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة، من خلال السَّماح للمستثمرين من الشَّركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكَّرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنيَّة كافية عن المشروع، ما يسهِّل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.
وتحظر التَّعديلات تضمين الاتّفاقيَّة التَّنفيذيَّة المبرمة مع الشَّخص المؤهَّل لها، أيَّ بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجيَّة بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التَّصنيعيَّة المضافة من الثَّروات الطَّبيعيَّة محليَّاً، بما يعزّز الصِّناعات المحليَّة ومساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وتحفيز النموّ وجلب الاستثمار وزيادته في قطاع الصِّناعات التَّعدينيَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ وذلك للسَّماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن.
وبموجب القرار، سيتمّ السَّماح لمن يملك حقَّ التصرُّف بوحدات زراعيَّة لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدَّل مساحتها عن 50 دونماً، التقدُّم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفيَّة.
وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة ما بين العدسيَّة شمالاً وحتى منطقة الغويبَّة جنوباً، بما فيها "مشروع الـ 14.5 كم" والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزِّراعيَّة، ضمن مناطق لواء الشُّونة الشَّماليَّة، ولواء دير علَّا، ولواء الشُّونة الجنوبيَّة، ولواء الأغوار الجنوبيَّة، وتُقدَّر مساحتها بـ50 ألف دونم.
وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة من خلال خلط نصف كميَّتها مع مياه الرَّي وتحليتها لغايات استخدامها في الزِّراعة؛ ما يحقِّق توفيراً في مياه الشُّرب، وكذلك استصلاح المياه المالحة في تعبئة البرك الزّراعيَّة وريّ المزروعات.
ويهدف القرار إلى دعم القطاع الزِّراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميَّات مياه إضافيَّة لتعزيز الإنتاج الزِّراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزِّراعيَّة في منطقة وادي الأردن.
وفي إطار تحديث القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024.
ويأتي إقرار النِّظام بهدف تعزيز دور معهد الإدارة العامَّة في تمكين الموارد البشريَّة في القطاع العام ورفع كفاءاتها ومهاراتها، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وبالتَّالي تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تحقِّق الحوكمة الخاصَّة لعمل المعهد، حيث سيتمّ استبدال اللَّجنة التَّوجيهيَّة بمجلس أمناء من أعضاء متطوِّعين يرأسه الوزير المكلَّف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التَّشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من خلال تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنُّهوض بأداء المعهد.
وتتضمَّن التَّعديلات الجديدة إجراءات من شأنها تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.
يُشار إلى أنَّ معهد الإدارة العامَّة من المؤسَّسات المحوريَّة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام وتهيئة الكوادر البشريَّة للوصول إلى قطاع عام فعَّال وممكَّن.
كما أقرَّ المجلس نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024.
يأتي إقرار النِّظام عقب اللّقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بنقيبيّ المهندسين الأردنيين والمقاولين، وذلك في إطار لقاءاته التَّواصلية مع ممثِّلي مختلف القطاعات الوطنية، حيث عُرض خلال اللِّقاء آليَّات تحسين القدرة التنافسية للمهندسين الأردنيين على المستويات المحليَّة والدَّوليَّة.
ويهدف نظام الصُّندوق الهندسي إلى توحيد الجهود في مجال تدريب المهندسين، وتأمين فرص عمليَّة وميدانيَّة لحديثي التخرُّج منهم، ودعم برامج تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير تأهيل تقني وفنِّي متخصِّص ونوعي لرفع كفاءة المهندسين ورفد سوق العمل بخبراتهم محليَّاً ودوليَّاً.
وفي إطار اتفاقيَّات التَّعاون مع مؤسَّسات دوليَّة ودول شقيقة وصديقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة بين هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها وشركة بيرسون الدَّوليَّة للتَّعليم المهني والتِّقني؛ بهدف مواءمة المعايير المعتمدة للتخصُّصات التقنيَّة مع المعايير المعمول بها عالميَّاً، واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنيَّة التي تطرحها شركة بيرسون وتنفِّذها مؤسَّسات التَّعليم العالي الأردنيَّة.
وتُعدُّ شركة بيرسون من أكبر الشَّركات العالميَّة في مجال التَّعليم وأهمَّها، وهي التي قامت بتطوير نظام (BTEC) للتَّعليم المهني والتِّقني، وهو أحد أنظمة التَّعليم المهني المعترف بها دولياً، والذي يُدرَّس في المدارس والجامعات في أكثر من 70 دولة في العالم.
ونظام (BTEC) مبني على المشاريع ويُنفَّذ حاليَّاً في المسار المهني للتَّعليم في جميع مدارس وزارة التَّربية والتَّعليم وبعض المدارس الخاصَّة، كما يُنفَّذ في جامعة الحسين التقنيَّة وكليَّة لومينوس الجامعيَّة.
ويجري حاليَّاً التَّفاوض مع جامعات وكليَّات جامعيَّة لتطبيق البرامج المهنيَّة والتقنيَّة العائدة لشركة بيرسون في تلك المؤسَّسات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرتيّ تفاهم للتَّعاون في مجال السِّياحة بين وزارة السِّياحة والآثار ووزارة الثَّقافة والسِّياحة الأثيوبيَّة، ووزارة السِّياحة والآثار ووكالة السِّياحة الحكوميَّة في جمهوريَّة أذربيجان.
وتهدف كلتا الاتفاقيَّتين إلى تعزيز التَّبادل الثُّنائي والتَّواصل بين الجهات العاملة في مجالات السِّياحة، وتبادل المعلومات والإحصاءات بشأن القطاع السِّياحي، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنيَّة في مجالات السِّياحة. -(بترا)

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